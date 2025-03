Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели

Россия не раз стояла на краю гибели. И в старое, и в новое время. Но в разное время её спасали народ или сильная новая власть. А наши враги всегда смотрели, если мы оступались, с чего начать: с интервенции или оккупации. Ведь подчас к дуэту интервенция-оккупация ведёт сама власть, всё глубже увязая в коррупции, забывая о своей национальной гордости, национальных традициях и приоритетах. Тогда что, уничтожение страны не за горами?

"А что делать в тайге и в такой дыре?"

В конце лета 1918 года американские корабли с корпусом, куда вошли 27-й и 31-й пехотные полки, спокойно вошли в русские воды и причалили во Владивостоке. Накануне здесь уже высадились английские, японские и французские войска. Но ещё раньше здесь появились чехословаки, которые, несмотря на договорённости с большевиками, ударили им в спину. Урок на будущее правителям России — никогда не вооружайте пленных и пришлых. Продадут.

А вскоре здесь появились и белые. Колчаковцы. Как признавался позже лейтенант интервенционного корпуса США Саливан Кендалл, не только он, но и другие солдаты и офицеры не понимали, зачем они оказались здесь в России. Не понимал этого и главком американцев на Дальнем Востоке генерал Уильям Гревс, назвав действия правительства США "американской авантюрой в Сибири". О мифологических нормах международных отношений прошлого и настоящего промолчим.

Действительно, янки были в недоумении, а что делать в тайге и в такой дыре? Правда, им пообещали, что их перебросят в центральную Россию для усиления белогвардейцев, цель которых восстановить монархию.

Путаницу в действиях предков нынешних натовцев внесли японцы, когда какой-то японский генерал заявил, что все иностранные войска подчиняются ему. Он же выдвинул лозунг, что все флаги объединяются во имя "общей цели". Правда, никто не мог понять, ради какой цели. Да и Вашингтон довольно прохладно отнёсся к потугам японского "главнокомандующего". Так что первое время тысячи американских солдат просто слонялись без дела по побережью. Развлечений не было.

Вскоре пришло сообщение о перемирии с Германией. Первая мировая война закончилась, и все решили, что пора и домой. Ан нет! Четыре американские роты двинулись на Спасск и Хабаровск. Японцы уже устроили там террор против мирного русского населения. Американцы им в итоге поспособствовали.

С весны начались активные действия, но не интервентов, а большевиков. Регулярной Красной армии тогда здесь ещё не было, но партизаны действовали весьма основательно. Даже зимой, как признавались чехи, им приходилось ночью сидеть у пулемётов, а под подушкой у каждого офицера был пистолет. Но регулярно по ночам красные убивали их часовых.

В одном из боестолкновений в районе деревни Романовская рядом с железной дорогой американцы разбили лагерь. Несмотря на предосторожности лейтенанта Лорена Батлера, партизаны под утро сняли часового и напали на лагерь. Соотношение потерь американцев к русским было 20 к 1. И это при том, как отмечали американцы, что партизаны были весьма в бедственном положении, вооружённые чем попало. Чуть ли не кремневыми ружьями, которые могли бы стать украшением "вашингтонского музея".

Американцы также отмечали героизм русских красных партизан. Сержант Келлерман и его отделение натолкнулось на истекавшего кровью русского партизана. Он из последних сил, подняв винтовку, выстрелил и убил сержанта. Позднее, что услышали интервенты, это русское слово "ничаво". Партизан умер.

Американцы отмечали умение местных жителей прекрасно ориентироваться на местности, переносить нужду, мстить за свои страдания. Интервентов здесь не приветствовали и глядели на них исподлобья. А как иначе, когда в районе одного села, по словам, лейтенанта Кендалла, японцы и американцы убили несколько сот местных жителей? Как люди с большой цивилизационной "подстилкой", они любили сниматься на фоне расстрелянных и переколотых русских.

"Никто не шутил, разговаривать не хотелось"

И всё же были случаи, когда американцы понимали, что у них с русскими больше общего, чем с японцами. Были примеры, когда командиры партизан встречались с американцами, обсуждая не только внутренние, но и международные дела. В частности, шли вопросы, какую позицию займут американцы, когда крестьянская армия погонит белых с Уссурийской железной дороги. А ещё — в почему американцы, заявившие о своем нейтралитете во внутренних делах России, оказались здесь и открыто выступают на стороне японцев.

Да и сами американцы не одобряли зверства самураев на территории России и понимали ненависть к ним русских. К тому же в США понимали также намерение японцев аннексировать Сибирь. Короче, нередко встречи красных и американцев кончались весьма дружелюбно. Партизан даже угощали сигаретами. Но, тем не менее, когда поддержка белых американцами стала более активной, один из интервентов описал это как "большевики стали считать нас злейшими врагами".

В ходе интервенции американцы несли тяжелейшие потери не только из-за партизан, но и по собственной глупости. Однажды два взвода были посланы на станцию Дроздово проверить, правда ли, что там большевики пустили под откос состав. Дойдя до станции, они услышали перестрелку, мол, красные напали на поезд. Каждая сторона, услышав интенсивность залпов, решила, что противник превосходит их числом, и это засада.

От более многочисленных жертв американцев спас капрал Дьюрхэм. Он услышал звук какого-то неизвестного оружия, довольно нового на то время. Это был пулемёт Браунинга. У русских такого оружия и в помине не было. Именно из такого пулемёта американцы поливали американцев более часа. Количество убитых превзошли самые мрачные предположения.

Подошёл 1920-й новый год. Белые и американцы уже не доверяли друг другу. Японцы продолжали убивать русских крестьян и жечь их деревни. А солдаты белых переходили целыми отрядами на сторону красных. Американцы, глядя на вереницы деморализованной армии Колчака, которые бежали, куда глаза глядят, сравнивали тысячи бегущих с отступлением Наполеона из Москвы. Интервенты также подсчитали, что во время полнейшего разгрома и бегства колчаковцев от возмездия белые потеряли больше людей, чем американцы за четыре года своей войны между Севером и Югом.

Сразу же после разгрома Колчака Красной армией Минобороны США приказало вывести войска из Сибири. Партизаны шли по пятам интервентов, занимая все базы, где они находились. И снова Владивосток, и снова на корабль.

"Никто не шутил, разговаривать не хотелось…"

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Алекса́ндр Васи́льевич Колча́к ( 4 [16] ноября 1874, Александровское, Санкт-Петербургская губерния — 7 февраля 1920[…], Иркутск, Иркутская губерния, Российское Государство) — русский государственный политический и военный деятель, учёный-океанограф, полярный исследователь (1900—1903), флотоводец (1915—1917), в 1914—1917 годах — вице-адмирал и адмирал Балтийского флота, с 1916 по 1917 год — командующий Черноморским флотом, член-корреспондент Петербургской Академии наук, вошедший в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России.



Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа, а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.