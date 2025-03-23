Кинотеатр-самолёт Антошка. Символ эпохи, фантазии и изобретательности в СССР

3:41 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

В Советском Союзе знали толк в креативе.

Фото: commons.wikimedia.org by Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Antonov An-10A Ukraina ‘CCCP-11213’ (27788354919)

Одним из интересных решений был кинотеатр-самолёт "Антошка". Это один из самых ярких и необычных символов детства в позднем СССР. Это был не просто кинотеатр, а настоящий переоборудованный самолёт, превращённый в мобильный центр досуга для детей.

История

В начале лета 1977 года в Кемерово появился необычный гость — списанный пассажирский самолёт Ан-10А, получивший ласковое прозвище "Антошка”. История этого заведения началась ещё в 1960 году: сначала он базировался в киевских Жулянах, потом летал из кишиневского аэропорта, а позже служил в Республике Коми.

Сначала самолёт просто стоял между улицами Ленина и Красноармейской, а через год его превратили в кинотеатр под открытым небом. За билет взрослые платили 20 копеек, дети — вдвое меньше. Особенно популярным было здесь показывать мультфильм "Ну, погоди!” — маленькие кемеровчане его просто обожали. Правда, летом в салоне было настолько жарко, что даже вентиляция не справлялась с духотой.

Для многих горожан "Антошка” стал местом настоящих детских впечатлений.

"Каждый мой поход в "Антошку” — это обязательно праздник, когда получалось вырваться из будней своего двора и побывать в особом месте с совершенно другой атмосферой”, — рассказывает очевидец.

А Максим, которому удалось побывать внутри самолёта в раннем детстве, до сих пор помнит своё восхищение размерами борта и желание покрутить штурвал в кабине пилота.

К концу 1980-х годов кинотеатр трансформировался в пункт проката велосипедов. В то время парк "Антошка” был полон жизни: здесь курсировал детский паровозик, работали различные карусели и уютное кафе. Но 90-е годы принесли упадок — аттракционы закрывались, парковые скульптуры пострадали от рук вандалов, дорожки заросли.

"Мне тогда казалось, что самолёт такой огромный, и я расстроилась, что мы не попали внутрь", — вспоминает Анна, посетившая самолёт в 1995-96 годах.

К сожалению, осенью 1998 года легендарный "Антошка” был демонтирован и отправлен на металлолом.

Сегодня парк "Антошка" вновь стал популярным местом отдыха кемеровчан. Здесь можно покататься на аттракционах, взять велосипед напрокат или покормить местных "знаменитостей” — уток, которые остаются в Искитимке даже зимой. А вместо старого Ан-10А в соседнем Парке Победы теперь красуется современный МиГ-29, установленный в декабре 2022 года.

Почему это было так необычно?

Для советских детей сидеть в настоящем самолёте и смотреть кино — это был праздник. Интерьер оставлял детали от настоящей кабины — можно было посмотреть на приборы, рулевое управление, иллюминаторы.

Многие вспоминают "Антошку" как одну из самых ярких детских радостей.

География

Кинотеатры "Антошка" существовали в разных городах СССР, включая Казань, Кемерово и Самару. В каждом городе он становился популярным местом для детского отдыха.

"Антошка" — это символ эпохи, когда фантазия и изобретательность позволяли создавать удивительные объекты из обычных вещей.

Фильм 64-летней давности о комфортном путешествии на Ан-10 из Киева в Харьков