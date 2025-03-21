Киевское шоссе когда-то проходило в другом месте, рядом с Ясной Поляной

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Москву окружают немало дорог и шоссе, которые чаще всего на картах обозначены безликими цифрами. Но многие дороги навечно вошли в сердце и историю русского человека. Волоколамское шоссе 1941 года, Можайское 1812 года. Есть Шоссе Энтузиастов? или бывший Владимирский тракт, остатки которого были ещ` видны в 70-х годах прошлого столетия.

Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Прокудин-Горский is licensed under Leo Tolstoy State Museum Лев Толстой

Есть и Киевское шоссе. Лет 60 его больше знали по построенному здесь правительственному аэропорту Внуково и встречам первых космонавтов СССР.

Муравский шлях — древняя дорога московской Руси

Но первое Киевское шоссе было не здесь. Старое было намного южнее нынешней столицы. А новое поднялось севернее и прошло по Калужской области еще в годы советской индустриализации в 1930-е годы.

Надеюсь, кто-то из жителей постсоветской России ещё помнит усадьбу Льва Николаевича Толстого — Ясную Поляну. Когда-то посещавшие её могли попасть на старую большую русскую дорогу, ведшую из Москвы в Тулу и далее в Киев. Уже полтора века назад мало кто знал, что это заброшенная дорога называлась Муравским шляхом. А сотни веков назад она была важнейшей дорогой для московской Руси, соединявшей север и юг. Она была важна и для торговли, и для промышленности, и для войны.

Перевидала эта дорога на своем веку немало. К нам шли завоеватели, от нас торговые люди. По этой большой дороге, которая в разное время была и Крапивенской и Посольской, несмотря на засеки, ходил нас воевать крымский хан, здесь бродили банды Лжедмитрия и лихие ребята Ивана Болотникова. Позже русские рати будут не раз месить грязь, подвигаясь к Украине.

Первое упоминание о ремонте "Киевского шоссе" относится только к 1744 году. Удобная и самая короткая дорога к югу была подновлена к поездке русской императрицы Елизаветы Петровны в Киев. Чинили мосты, расширяли путь, сажали деревья, хотя старой Туле грех было жаловаться на безлесье.

Любопытно, что накануне именно по этой дороге в Москву проехала карета 14-летней веселой Фрике, будущей императрицы российской Екатерины II, с женихом, матерью и с немецкой свитою. А позже она, уже будучи дородной, но уже Великой, проезжала на смотрины своей новой вотчины Тавриды. Известно, что дед Льва Николаевича, князь Николай Волконский, сопровождал императрицу в этой увеселительной поездке, которую устроил Потёмкин с декорациями и радостными поселянами.

Даже в первой половине позапрошлого века старое Киевское шоссе продолжало выполнять веками установленную службу. Здесь шли по пыли и грязи на войну с турками русские армии, скакали курьеры, неслись тройки перекладных. Юг России требовал всё новых людей.

Здесь, в начале марта 1881 года, прогуливаясь по "Киевскому шоссе", Толстой узнал об убийстве царя Александра II. А сообщил ему об этом бродячий шарманщик. Правда, смерть государя его не особо трогала, и он постоянно твердил: "Есть нечего будет, музыку никто слушать не будет, царя убили". В Туле подтвердили новость шарманщика.

Лев Николаевич узнавал новости на Киевском шоссе

Михаил Сухотин, вспоминая Ясную Поляну, где встречался с Толстым, отмечал, как тот переживал по поводу русско-японской войны:

"Мучаясь человеческим безумием, оплакивая страдания любимого им народа, он негодовал, следя за всё более разгоравшейся бойней сначала сотен, потом тысяч, а потом и десятков тысяч человек".

После революции 1905 года Лев Николаевич стал более недоверчивым к официальной пропаганде, говоря, что газет он не читает, так как от них "страшно воняет". А доверие у него было только к "спецкорам". Это были крестьяне, мастеровые, любой бродячий люд, который шёл по "киевскому шоссе" в Тулу и обратно. По делам, по тяжбам или на богомолье. Их он останавливал на шоссе и расспрашивал о новостях.

Понятно, о том, что происходило в России, они мало знали, зато им хороша были известны жизнь и новости в деревнях и селах, которые примыкали к шоссе. Чем жила губерния.

Забавно, что Толстой немало уповал на только что родившуюся Госдуму, ожидая, что она даст мужику землю, но скоро впал в уныние "от беспочвенной болтовни депутатов". Но и мужики хорошо знали писателя, не раз сворачивая с шоссе к его усадьбе. Обычно они усаживались под старым вязом, который француженка-гувернантка называла "деревом для бедных", на скамейку. Здесь они терпеливо и ожидали выхода "самого графа" иногда для беседы, иногда для милостыни.

Менялись и лица под древним вязом. Поначалу это были местные крестьяне, богомольцы, калеки, спившиеся рабочие, ближе к концу жизни Толстого здесь чаще стали появляться молодые люди, нередко политические ссыльные с жандармской отметкой на паспорте. Даже эсеры и анархисты, которых Лев Николаевич откровенно не привечал.

9 ноября 1910 года Лев Николаевич последний раз попал на "Киевское шоссе". Его провожало в последний путь множество людей со всей России. А яснополянские крестьяне несли на двух палках холстину, на которой были написано:

"Лев Николаевич! Память о твоём добре не умрет среди нас, осиротевших яснополянских крестьян".

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Уточнения

Граф Лев Никола́евич Толсто́й ( 28 августа [9 сентября] 1828, Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя — 7 [20] ноября 1910, станция Астапово, Рязанская губерния, Российская империя) — один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших в мире писателей-романистов.



Я́сная Поля́на — усадьба в Щёкинском районе Тульской области (в 14 км к юго-западу от Тулы), основанная в XVII веке и принадлежавшая сначала роду Карцевых, затем роду Волконских и Толстых.

