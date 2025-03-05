Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне

Сну, а тем более сновидениям, человечество посвятило и посвящает всю свою жизнь. Сына бога сна Гипноса Морфея почитали в Древней Греции. Последний встречал вас воротами в мир сновидений. Одни — из слоновой кости для лживых снов, другие ворота роговые — для правильных снов.

Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошмарный сон

Сон — наркотик, чем больше спишь, тем больше хочется

Не удивительно, что сон всегда являлся предметом исследований для многих мыслителей, не отягощённых физическим трудом. Последние после работы чаще сразу заваливались спать. Но вот поэты, философы, врачи, психологи и физиологи предпочитали изучать сон на других. И всё зависело от специализации. Поэты, смотря от настроения, отдавали сну либо благословения, либо проклятия.

Философы были глубже. Декарт, говоря, что мысль есть доказательство нашего существования, резонно утверждал, что, значит, и во время сна мы мыслим. Его противники заявляли: как отличить сон от действительности, если во время сна мы не мыслим?

Паскалю принадлежат слова: "Есть ли другая половина жизни, когда нам кажется, что мы бодрствуем? Это другой сон, от которого мы просыпаемся, когда думаем, что спим".

Врачи уже давно заметили, что наркоз имеет весьма отдалённое сходство с настоящим сном. Такой искусственный сон (летаргия, гипноз, наркоз, кома) опасны для нас тем, что к действительности нас может вернуть только врач. Сами вы попросту сможете не проснуться. Так что натуральный сон — главное в нашей жизни.

Тем более, что он помогает всему живому жить. Когда-то журнал Revue Blue напоминал, что животное, которому не дают спать, умирает через несколько дней. Гораздо скорее, чем, если бы человека лишили пищи. Классика, когда подследственного лишают сна, допрашивая его и днём, и ночью. Пусть даже и с хорошим питанием. Сон даёт нам отдых и восстанавливает силы.

Также у каждого человека свои ритм и время сна. Мы можем сами, как Штирлиц, приучить себя спать по своему желанию, определяя время отдыха. Человек, как утверждают, должен спать 8 часов. Вспомните свои молодые годы, когда порой вы спали по 3 часа в сутки и потом бодрствовали. И здесь речь не идёт о ваших годах. Наполеон спал 3-4 часа в день, в трудную военную годину люди могли не спать по нескольку дней подряд. Но всё это в той или иной мере давало огромную нагрузку на организм.

Кстати, можно заснуть и от скуки. Ведь сонливость — признак скуки. Унылая лекция или пустое совещание — и масса сопящих, прикрывающих глаза очками, студентов или чиновников.

Известны первые признаки сонливости — покалывание в глазах. Одни спят как убитые, другие просыпаются от малейшего шума. Мать просыпается от малейшего движения ребенка, солдат не слышит, как приходят в блиндаж однополчане, зато сразу вскакивает при звуке боевой трубы или команды начальника. Колокола на церкви могут бить продолжительное время, но мы спим. Зато с последним ударом мы просыпаемся. Чаще всего это касается тех, кто уже продолжительное время живёт в ритме этих звуков, настраивая свой сон (или, наоборот) на пробуждение и возможность подольше поспать. Вспомните свой будильник.

Наш мозг сам настраивает нас на время сна, отзываясь, если надо на разные звуковые сигналы. А, кроме того, к пробуждению всё живое также тянут чувство голода, жажды, холода. И мы также готовы вновь уснуть, если всё вышеперечисленное останется в прошлом. Сон весьма похож на наркотик. Чем больше спишь, тем больше хочется.

Во сне мы также живём: слышим, осязаем, чувствуем

Профессиональным исследованиям в области сна уже почти 200 лет. Сегодня всё это, конечно, ушло в область инновационных технологий. Хотя ещё сотню лет назад врачи высоко ценили спящих с "открытой корой головного мозга" после различных тяжелых травм, изучали процесс пищеварения у спящих и спешили вскрыть умершего во сне.

Те же гигиенисты, опираясь на эти исследования, давали советы: следует ли ложиться спать после еды, или всё-таки пусть пройдёт время, пока пища "успокоится". Вероятно, читающие эти строчки, бухаются на койку и до, и после. Если спать хочешь.

И ещё кое-что из анатомии сна. Ночью всё живое выделяет много влаги. Короче, весьма потеем. И дело не только в тёплом одеяле. Такова физиология всего живого во время сна. Ещё древние римляне утверждали, что за семь часов сна человек теряет столько воды, сколько за 14 часов бодрствования. Почки также во сне активно работают, и утром моча более насыщенная, чем днем.

За сотни лет человечество так и не получило ответ, почему мы храпим во сне. Исследований было немало. У одного нос кривой, у другого с сердцем проблемы, у других сосуды качают кровь не так, как надо. Но ответа на это вопрос наши эскулапы не дали, как и на вопрос, почему кошки мурлыкают.

Ещё в 500 году до н. э. Алкмеон Кротонский писал:

"Сон появляется вследствие отхождения крови в вены. А пробуждение вследствие ее распространения. Если кровь уйдет из вены, человек умрет".

Разумно. Правда, при чём здесь сон? Но кротонца, тем не менее, сегодня ставят в ряды пионеров исследования сна. Со сновидениями — к гадалкам.

Также и позже считали, что сон — это мозговая анемия. Хотя оппоненты наоборот считали, что сон — это прилив крови к мозгу. Зато третьи расставили все точки над "i". Ни вашим, ни нашим. Сон и пробуждение не зависят от мозгового кровообращения. Ведь во сне наша чувствительность не исчезает. Мы слышим, осязаем, чувствуем, не просыпаясь.

Но внешне всё в "свернутом" виде. Глаза закрыты, веки опущены, слезоотделение менее обильно. Мускулы расслаблены, но когда-то обращали внимание, что профессиональные жокеи даже во сне держали "нужные" мышцы в тонусе.

И всё же большинство считает причины сна в прописных истинах, с которыми человек сталкивается ежедневно. Мы спим, потому что устаем. Наша нервная система истощена, а сон восстанавливает силы. Для этого даже были когда-то придуманы эдиомы: "часы, остановленные для того, чтобы поднять гири" или "машину, огонь которой потух и которую рабочие восстанавливают".

Сон есть защита нашего организма. От всего. Хотя все больше последователей было у теории, что сон — это сокращение нервных клеток. А это, в первую очередь, кислород. И именно из-за обеднения мозга кислородом мы отходим ко сну. И таких последователей этой теории, от Эдуарда Пфлюггера до Макса Петтенкофера и других, как в Европе, так и в России, было немало.

Когда-то врачи прошлого отмечали, что причины сна, вероятно, смогут разрешить их потомки, врачи нового времени. Но, судя по тому, что мы падаем от усталости в любое подходящее время, до разгадки ещё очень далеко.

Уточнения

Рене́ Дека́рт (фр. René Descartes, МФА: [ʁəne dekaʁt] ; латинизированное имя: Renatus Cartesius; 31 марта 1596, Лаэ (ныне Декарт), Королевство Франция — 11 февраля 1650, Стокгольм, Королевство Швеция ) — французский философ, математик и естествоиспытатель; один из основоположников философии Нового времени, создатель аналитической геометрии, одна из ключевых фигур научной революции.



Блез Паска́ль (фр. Blaise Pascal [blɛz pasˈkal]; 19 июня 1623[…], родной дом Блеза Паскаля, Овернь, Королевство Франция — 19 августа 1662[…], Париж, Королевство Франция) — французский математик, механик, физик, литератор, философ и теолог.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

