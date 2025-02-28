Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников

В России до революции среди читающей публики весьма были популярны детективы. Чаще английские и американские. Хотя наш реальный Иван Дмитриевич Путилин дал бы всем фору вместе взятым. Но импорт есть импорт. Хотя уже тогда приоритеты на зарубежных детективов подразделялись как в денежном, так и в качественном отношении. Американец Нат Пинкертон чаще шел в дешёвой мягкой обложке, более "дорогого" Шерлока Холмса заворачивали в твёрдую обложку.

Фото: commons.wikimedia.org by Elliott & Fry Писатель Артур Конан Дойл

И это правильно. Холмс через столетие пережил заокеанского Пинкертона. Если последний отличался "экшном" и обилием трупов и луж крови возле ног, то Холмс чаще убивал не из кольта и нагана, а своими умозаключениями. Он был ближе к нам и человечнее. Какой бы нации это ни касалось. Добрый и понимающий для униженных и оскорбленных, и меч правосудия для преступников, к какой бы элите они ни принадлежали.

Джозеф Белл и его кредо "Логика и наблюдательность"

В 1911 году в Шотландии умер врач Джозеф Белл. Он был весьма известен в своем кругу и в Англии, но уже к тому времени получил всемирную известность, как человек, с которого "списал" своего Шерлока Холмса писатель Артур Конан Дойл.

Белл родился в 1837 году и всю свою жизнь провёл на родине в Шотландии, кстати, весьма презиравший своё подчинение Англии. Как состоявшийся врач жил он в столице — Эдинбурге. Сам Конан Дойл познакомился с ним, будучи студентом Эдинбургского университета.

Будущего писателя сразу заинтересовал этот необычный человек, который отличался выдающейся наблюдательностью и искусством — по нескольким случайным словам и внешним признакам определять статус человека и его профессиональную деятельность. А при общем разговоре мог выведать из собеседника самые сокровенные тайны.

Кстати, на его детективный талант уже тогда обратила внимание британская полиция, и Джозеф Белл, будучи доктором, не раз помогал блюстителям порядка раскрывать криминальные ребусы. Не удивительно, что Конан Дойл не смог впоследствии пройти мимо такого персонажа.

К тому же первые рассказы о знаменитом лондонском сыщике стали большими хитами. И читатели ждали продолжения. Хотя надо было бы просто взглянуть на засаленный галстук знакомого и сказать — вы недавно были в ресторане. В каком? Это зависит от времени и места, где вы живёте.

Банальность? Отнюдь. Не менее великая киноэксперт Кибрит верно отметила, что в наше время Шерлок Холмс выглядит любителем. Действительно, только через несколько лет криминалистика получит в руки убийственное оружие — дактилоскопию. А позже анализы на запахи, ДНК и прочее. Но выражение "нестандартно мыслит" дано не каждому детективу. Как, кстати, и доктору.

Детектив и врач — название разное, но цель одна: вылечить человечество

Таким и был Белл. Как описывают его современники, подобно своему литературному двойнику, его наружность выдавала большую душевную силу. Магнетический острый, проницательный взгляд серых глаз. Мощь нервных движений, орлиный профиль и горделивая осанка. Вероятно, это говорили после смерти Джозефа Белла. К тому же уже подсевшими на детективы Конан Дойла.

И всё же Белл был неординарным человеком. Это подтверждали и его пациенты. Особенно когда у пациента не всё было в порядке с нервами. Или впечатлительными больными, которые зачастую становятся лакомой добычей гипнотизеров и аферистов. Белл поражал своих пациентов тем, что безошибочно рассказывал им те или другие факты из их жизни. Мог порассуждать о ваших родственниках, не будучи у вас в гостях. Хотя сверхъестественного здесь ничего не было.

"Работал" он исключительно по "дедуктивному" методу — логика и наблюдательность. Он точно бы не стал пить с каждым встречным. Белл и не отрицал этого, ведь хороший врач это всегда, в первую очередь, хороший психолог. Уже с первых слов пациента о своих болячках можно определить состояние больного, его правдивость, да и внешние атрибуты (одежда, манера поведения, лицо, руки) немаловажные составляющие пациента.

Именно таким и был Джозеф Белл, или он же Шерлок Холмс. Правда, о силе Белла никто никогда не говорил, и сворачивание кочерги в узел худощавым Шерлоком оставим на совести автора. Хотя не в мускулах дело.

И, судя по рассказам Конан Дойла, может быть, в полицию и СКР надо набирать именно врачей, хотя власть говорит, что в России сегодня их нехватка. Как, кстати, и в полиции.

Уточнения

Сэр А́ртур Игне́йшус Ко́нан Дойл (Дойль; англ. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle; 22 мая 1859[…], Эдинбург, Великобритания — 7 июля 1930[…], Уиндлшем, Кроуборо) — английский писатель (по образованию врач) ирландского происхождения, автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений.



Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — северная часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



Детекти́вные произведения, также уголо́вный рассказ (от лат. detectio «раскрытие», англ. detect «открывать, обнаруживать»; detective «сыщик»), — преимущественно литературный и кинематографический жанр, описывающий процесс исследования загадочного происшествия с целью выяснения его обстоятельств и раскрытия загадки.

