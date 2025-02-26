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Дмитрий Плотников

ТОП-10 детских уличных игр советской ребятни

4:06
Наследие » Советское наследие

Детские уличные игры в СССР были неотъемлемой частью жизни каждого ребенка.

Футбол на улице
Фото: commons.wikimedia.org by risastla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Футбол на улице

Они не только развлекали, но и развивали ловкость, координацию, смекалку и умение работать в команде.

Вот ТОП-10 популярных детских уличных игр советского времени.

1. Казаки-разбойники

Командная игра, где участники делились на две команды. Разбойники придумывали секретный шифр, убегали и прятались, оставляя следы-стрелки на земле. Задача казаков поймать всех разбойников или разгадать шифр. Часто игра проходила "двор на двор”, собирая большое количество участников.

Игра развивала навыки ориентирования на местности, стратегическое мышление и умение работать в команде.

2. Вышибалы

Два игрока, находясь на противоположных сторонах площадки, старались попасть мячом в остальных участников, которые находились посередине. Выбитые игроки выходили из игры.

Игра развивала ловкость, меткость и реакцию.

3. Резиночка

Любимая игра девочек, но часто в неё играли и мальчики. Требовалась резинка длиной около 4 метров. Игроки прыгали через неё, выполняя различные упражнения на разных уровнях. Можно было играть как одному, так и большой компанией.

Игра развивала ловкость, гибкость и чувство ритма.

4. Ножички

Мальчишеская игра с перочинным ножом. Существовало несколько вариантов:

"Земли”: игроки делили нарисованный круг на секторы и по очереди метали нож, пытаясь захватить территорию.

Варианты игры

"Танчики": На земле рисуются "танки", и игроки пытаются "поразить" танк соперника, бросая в него нож.

"Города": напоминала игру в “Танчики”, где игроки атаковали соседние "города".

Игра развивал глазомер, координацию, выдержку.

5. Испорченный телефон

Спокойная игра без беготни. Водящий шептал слово на ухо первому игроку, тот передавал его следующему, и так по цепочке. Последний игрок озвучивал полученное слово, которое часто сильно отличалось от изначального.

6. Клёк

Игра, похожая на городки. Использовались жестяные банки ("клёки") и биты. Задача выбить клёк с определенного расстояния, а затем добежать за битой обратно, пока водящий не осалил другого игрока.

7. Классики

На асфальте рисовались клетки с цифрами. Игрок бросал камешек в первую клетку и прыгал по клеткам, стараясь не задеть линии.

Игра развивала координацию движений и чувство равновесия.

8. Море волнуется раз...

Водящий произносит слова "море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская (военная, звериная и т. д.)  фигура на месте замри!" и игроки замирают в смешных позах, той или иной тематики, которую загадал водящий.

9. Съедобное — несъедобное

Ведущий кидает мяч игрокам и называет слово, если слово обозначает съедобный предмет, то мяч нужно поймать, если не съедобный, то мяч ловить не нужно.

Развивает сообразительность, быстроту реакции.

10. Колечко

Один игрок незаметно в ладонях передает колечко другому, а остальные в процессе игры пытаются угадать, у кого оно.

Вывод

Эти игры не требовали специального оборудования Подходили для разных детских возрастов. Развивали координацию, ловкость и командные навыки. Способствовали социализации детей.

Они стали неотъемлемой частью детства нескольких поколений и до сих пор передаются от старших к младшим, доказывая свою актуальность и увлекательность.

Советское Детство
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы игры дети ссср
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