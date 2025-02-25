Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру

6:55 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Мировые газеты в начале прошлого века писали так: "В итальянском городе Витербо всё еще тянется нескончаемый процесс камористов. Так широко раскинуты сети этой могущественной организации".

Фото: commons.wikimedia.org by tiger rus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вид на Неаполь с дороги на Везувий. - panoramio

Через 70 лет итальянские газеты также на передовицах публиковали изуродованные трупы жертв тамошней мафии, а нередко и снимки убитых следователей и сотрудников полиции. Правда, ссылаясь на мафию того времени (покопайтесь в Интернете о премьер-министре Альдо Моро), банальное ЦРУ США под видом мифических "красных бригад" смогло убить неугодного итальянского премьера.

Но каморра — это чисто этническая группировка или региональная, истоки которой надо искать во времена инквизиции. Хотя споры, кто круче, до сих пор идут среди историков ОПГ.

Guarduna это не только "малина", но и подлость, и низость

Итальянские историки, которые уже пару веков обратили внимание на эту преступную группировку, утверждали, что понятие "каморра" происходит от испанского слова Guarduna. Даже сегодня, сотни лет спустя, это слово имеет старое определение — воровской притон, "малина", подлость и низость.

Истоки слова ищите в старом исследовании "Тайны инквизиции и других секретных обществ в Испании". А Неаполитанское королевство несколько веков было под властью короля Испании.

Братство Guarduna, а попросту общество грабителей и разбойников, уже существовало в XV веке. Устав этой организации уже был зафиксирован в 1420 году. Как обычно, под романтичными девизами и лозунгами, скрывались чисто криминальные мотивы. На первый взгляд, могло показаться, что речь идёт о мирных людях, которые в трудную минуту придут товарищу на помощь. Ан, нет.

Позже, вместе с арагонской династией, испанская "мафия" переселяется на Сицилию, а ещё позже перебирается в другие итальянские города, сохранив свои криминальные традиции и уставы. Так в Неаполе когда-то появилась "каморра", которая в отличие от сицилийской мафии старалась держаться подальше от политики. Но как? Когда продажная власть сама ищет встречи с вами, предлагая за криминальные услуги огромные деньги из бюджета…

Уже сотню лет назад (Шерлок Холмс и тогда, и сегодня — это дилетант) отмечали, что сети этой могущественной преступной организации такие, что точное разбирательства в существе дела и выяснение степени виновности подсудимых, чтобы вырвать зло с корнем — это дело весьма сложное и трудное. Дуче Муссолини смог приглушить мафию, но именно она помогла США безболезненно оккупировать Сицилию в 1943 году. Так что из ОПГ всегда надо кого-нибудь оставлять. Могут пригодиться.

А тем более, если традиции ОПГ имеют многовековую давность. Да и социально-экономические реалии позволяют преступности стать составляющим звеном в коррумпированном государстве. Но каморра — это серьёзно и весьма уважаемо. Криминальная школа, весьма напоминающая банальное масонство. Только в первом случае сюда вербовались кандидаты из самых низов. Именно с подросткового возраста вербуются любые боевики любых ОПГ. Напомнить о "люберах" и разных гопниках 1980-90-х? Правда, они в деле, если власть имущие почувствовали вкус продажности.

"Крёстные отцы" всегда позаботятся о вашей семье

В Неаполе будущих членов каморры набирали из неблагополучных семей: бедняков, детей проституток, из прочих люмпенов, не имеющих образования. Дальше — школа нищенства, аферистов, мелкого воровства, грабежей. Дальше — более тяжкие преступления, вплоть до убийств. И вашу храбрость и терпение, умение держать язык за зубами оценивали отцы каморры.

Первый чин член каморры получал после тюремного срока — garzone di mala vita. Не путайте с Чиполлино. Шутим. Если проявите ловкость на более интеллектуальном поприще — piciutto. Но это был более высокий ранг, и кандидат должен был сдавать экзамен на рапирах. Не победишь — дают возможность переэкзаменовки. Сегодня всё проще, имея в наличии пластиковую взрывчатку и БПЛА. Но, тем не менее, кого-то "замочить" — в Неаполе весьма уважаемо, как и футбольные фанаты.

Ну, и, конечно, клятва. А где её нет? Среди уважаемых членов каморры кандидат клялся среди скрещенных ножей, что "никогда в течение своей жизни не перестанет быть врагом властей и полиции, никогда не выдаст своих друзей и тайн каморры". Теперь он становился "благородным".

А дальше всё зависело от самого "бойца". Умелые действия, бесстрашие и неординарность в совершении преступлений позволяло члену каморры стать членом "33-х". Так и собирались доны, или, по-нашему, паханы. Правда, не без помощи денег государственной чиновничьей верхушки.

Были случаи, что члены каморры хотели "завязать". Ну, кому хочется ходить всю жизнь под статьёй, к тому же если неподкупным оказался следователь? Требование каморры — под угрозой смерти молчи, храни тайну и всё равно отстегивай деньги в "общак".

Действительно, погибшим или ставшими инвалидами членам каморры верхушка платила "пенсию". Член каморры был спокоен за свою семью. Даже если он получил хороший срок. О его близких каморра позаботится. Да и карьера сыновей обеспечена. Правда, криминальная. Наследственность — великая вещь. В традиции неаполитанской каморры всегда было поклонение перед теми, кто передавал из поколения в поколение свои заветы.

Также стоит отметить религиозную составляющую неаполитанской ОПГ. Христианская обрядовость — часть традиции этой преступной группировки. Это же Италия. Каждый член каморры был готов истратить последнюю лиру на масло перед иконой Мадонны.

Весьма напоминает наше первое постсоветское десятилетие, когда убийцы несли в церковь большие деньги. Правда, это были не синодики Ивана Грозного о невинно убиенных опричниках, а попытка расплатиться с Богом за свои преступления.

Так что с тотальной мусульманской миграцией неизвестно ещё, какую "Guarduna" нам затащили сегодня в нынешнюю Россию.

Уточнения

Свята́я инквизи́ция (лат. Officium Sanctum Inquisitionis Pravitatis Haereticae — «святой отдел расследований еретической греховности») — общее название ряда учреждений Католической церкви, предназначенных для борьбы с ересью.



Неа́поль (др.-греч. Νεάπολις, от др.-греч. νέα πόλις, дословно — «новый город»; лат. Neapolis, итал. Napoli, неап. Napule) — город на юге Италии.



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

