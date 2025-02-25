Советские велосипеды: ТОП-6 моделей, о которых мечтали все дети СССР

4:19 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Советские велосипеды были не просто двухколёсным средством передвижения, они были настоящей мечтой каждого ребёнка.

Фото: commons.wikimedia.org by Yuran95, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Orlenok velosiped

И если у тебя был крутой "велик", ты автоматически становился самым уважаемым пацаном во дворе.

Вот ТОП-6 легендарных моделей велосипедов СССР, о которых мечтали все дети.

1. "Орлёнок" — первый шаг к взрослым велосипедам.

Возраст: 7-12 лет.

Особенность: укороченная и заниженная рама для удобства подростка.

Фишка: был почти как взрослый, но с малым диаметром колёс.

1. "Орлёнок" — это переходная модель между трёхколёсным детским велосипедом и полноразмерными взрослыми "великами". Подростковый велосипед, выпускавшийся на Минском мотоциклетно-велосипедном заводе (ММВЗ).

Отличался прочной конструкцией, стильным дизайном и доступной ценой. В те времена, если у пацана был "Орлёнок", его непременно уважали.

2. "Школьник" — надёжный и удобный.

Возраст: 6-10 лет.

Особенность: маленькие 20-дюймовые колёса, простая конструкция и удобное седло.

Фишка: был удобен для маленьких детей, но выглядел как "взрослый". Был идеальным для обучения катанию.

Велосипед был очень популярным среди младших школьников. Лёгкий, компактный, с сиденьем, которое можно было регулировать — мечта каждого ребёнка, которому ещё рано кататься на полноразмерных великах.

3. "Салют" — складная мечта подростков.

Возраст: 10-14 лет.

Особенность: полноразмерный складной велосипед, низкая рама.

Фишка: можно было сложить и убрать в багажник машины.

"Салют" выпускали на Харьковском велозаводе и был одним из самых популярных подростковых велосипедов. Это была копия знаменитой "Украины", но компактнее. Также был очень популярен среди взрослого населения страны.

4. "Кама" — самый крутой складной велосипед.

Возраст: 10-15 лет.

Особенность: складная рама, удобная конструкция.

Фишка: компактный и при этом очень прочный.

Складной велосипед, выпускавшийся с 1970-х годов на Пермском машиностроительном заводе имени Ф. Э. Дзержинского.

Отличался компактностью и удобством хранения. Был популярен среди взрослых и подростков. За "Каму" можно было выменять целую кучу других вещей — столько она стоила в глазах пацанов.

5. "Урал" — тяжеловес для серьёзных поездок.

Возраст: 12+.

Особенность: массивная конструкция, большие 28-дюймовые колёса.

Фишка: почти как взрослый "Украина", только для подростков.

Дорожный велосипед, выпускавшийся на Пермском машиностроительном заводе имени Ф. Э. Дзержинского. "Урал" был настоящим внедорожником среди советских велосипедов. Он был тяжёлым, но невероятно надёжным, и на нём можно было ездить по любым разбитым дорогам, да ещё и возить грузы.

Был популярен среди взрослых и подростков.

6. "Турист" — советский гоночный велосипед.

Возраст: 14+.

Особенность: дорожный велосипед с передачами.

Фишка: первый советский велик, похожий на профессиональный.

Дорожно-туристический велосипед, выпускавшийся на Харьковском велозаводе. Считался "роллс-ройсом" советских велосипедов. Если у тебя был "Турист", ты был самым крутым парнем во дворе. Был предназначен для велопоходов и отличался повышенной комфортностью. Он был лёгким, быстрым, и на нём можно было разгоняться быстрее, чем на любом другом велосипеде в СССР.

Вывод

Все эти велосипеды остались в памяти людей, которые росли в СССР. Советские велосипеды оставили яркий след в истории страны. Они были не просто средством передвижения, но и символом детства, свободы, активного образа жизни и приключений. А какой был у вас?

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.



Советские велосипеды. Бренды Советской эпохи. Ностальгия