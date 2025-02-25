Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Советские велосипеды: ТОП-6 моделей, о которых мечтали все дети СССР

4:19
Наследие » Советское наследие

Советские велосипеды были не просто двухколёсным средством передвижения, они были настоящей мечтой каждого ребёнка.

Orlenok velosiped
Фото: commons.wikimedia.org by Yuran95, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Orlenok velosiped

И если у тебя был крутой "велик", ты автоматически становился самым уважаемым пацаном во дворе.

Вот ТОП-6 легендарных моделей велосипедов СССР, о которых мечтали все дети.

1. "Орлёнок" — первый шаг к взрослым велосипедам.

Возраст: 7-12 лет.

Особенность: укороченная и заниженная рама для удобства подростка.

Фишка: был почти как взрослый, но с малым диаметром колёс.

1. "Орлёнок" — это переходная модель между трёхколёсным детским велосипедом и полноразмерными взрослыми "великами". Подростковый велосипед, выпускавшийся на Минском мотоциклетно-велосипедном заводе (ММВЗ).

Отличался прочной конструкцией, стильным дизайном и доступной ценой. В те времена, если у пацана был "Орлёнок", его непременно уважали.

2. "Школьник" — надёжный и удобный.

Возраст: 6-10 лет.

Особенность: маленькие 20-дюймовые колёса, простая конструкция и удобное седло.

Фишка: был удобен для маленьких детей, но выглядел как "взрослый". Был идеальным для обучения катанию.

Велосипед был очень популярным среди младших школьников. Лёгкий, компактный, с сиденьем, которое можно было регулировать — мечта каждого ребёнка, которому ещё рано кататься на полноразмерных великах.

3. "Салют" — складная мечта подростков.

Возраст: 10-14 лет.

Особенность: полноразмерный складной велосипед, низкая рама.

Фишка: можно было сложить и убрать в багажник машины.

"Салют" выпускали на Харьковском велозаводе и был одним из самых популярных подростковых велосипедов. Это была копия знаменитой "Украины", но компактнее. Также был очень популярен среди взрослого населения страны.

4. "Кама" — самый крутой складной велосипед.

Возраст: 10-15 лет.

Особенность: складная рама, удобная конструкция.

Фишка: компактный и при этом очень прочный.

Складной велосипед, выпускавшийся с 1970-х годов на Пермском машиностроительном заводе имени Ф. Э. Дзержинского.

Отличался компактностью и удобством хранения. Был популярен среди взрослых и подростков. За "Каму" можно было выменять целую кучу других вещей — столько она стоила в глазах пацанов.

5. "Урал" — тяжеловес для серьёзных поездок.

Возраст: 12+.

Особенность: массивная конструкция, большие 28-дюймовые колёса.

Фишка: почти как взрослый "Украина", только для подростков.

Дорожный велосипед, выпускавшийся на Пермском машиностроительном заводе имени Ф. Э. Дзержинского. "Урал" был настоящим внедорожником среди советских велосипедов. Он был тяжёлым, но невероятно надёжным, и на нём можно было ездить по любым разбитым дорогам, да ещё и возить грузы.

Был популярен среди взрослых и подростков.

6. "Турист" — советский гоночный велосипед.

Возраст: 14+.

Особенность: дорожный велосипед с передачами.

Фишка: первый советский велик, похожий на профессиональный.

Дорожно-туристический велосипед, выпускавшийся на Харьковском велозаводе. Считался "роллс-ройсом" советских велосипедов. Если у тебя был "Турист", ты был самым крутым парнем во дворе. Был предназначен для велопоходов и отличался повышенной комфортностью. Он был лёгким, быстрым, и на нём можно было разгоняться быстрее, чем на любом другом велосипеде в СССР.

Вывод

Все эти велосипеды остались в памяти людей, которые росли в СССР.  Советские велосипеды оставили яркий след в истории страны. Они были не просто средством передвижения, но и символом детства, свободы, активного образа жизни и приключений. А какой был у вас?

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.

Советские велосипеды. Бренды Советской эпохи. Ностальгия
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ссср дети турист
Обсудить
Новости Все >
Тонкие, мягкие и без комочков – что нужно делать, чтобы блины получились идеальными
Соседи бегают с лейками, а ваши кабачки растут сами по себе — вот что нужно сделать иначе
Роскошный круиз обернулся кошмаром: пассажиры лайнера P&O бьют тревогу
Как хранить стройматериалы: основные правила и рекомендации
Ваши ножки забудут о сухости кожи: простые правила ухода, которые работают
Эксперты раскрыли, на сколько подорожает ремонт квартир в 2025 году
Секреты шеф-поваров и диетологов: как сделать яичницу не только вкусной, но и полезной
Что чаще всего меняли в машинах в 2024 году? Водители массово столкнулись с этими проблемами
Канада ополчилась на Познера: реакция журналиста
Золото или квартира: эксперт рассказал, куда выгоднее вложить деньги в 2025 году
Сейчас читают
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Еда и рецепты
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу? Аудио 
Kia ищет новых сотрудников в России
Экономика и бизнес
Kia ищет новых сотрудников в России Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Секрет гастрономического рая на колёсах: что подают пассажирам самого роскошного поезда Индии Игорь Буккер Модернизированный Ил-114-300 получил секретную роль: как Касатка-Э превратит пассажирский лайнер в морского стражника Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Как хранить стройматериалы: основные правила и рекомендации
Ваши ножки забудут о сухости кожи: простые правила ухода, которые работают
Эксперты раскрыли, на сколько подорожает ремонт квартир в 2025 году
Секреты шеф-поваров и диетологов: как сделать яичницу не только вкусной, но и полезной
Что чаще всего меняли в машинах в 2024 году? Водители массово столкнулись с этими проблемами
Канада ополчилась на Познера: реакция журналиста
Золото или квартира: эксперт рассказал, куда выгоднее вложить деньги в 2025 году
Забудьте о большом свете: этот винтажный гаджет 2001 года покоряет сердца
Джастин Бибер публично высказался о полугодовалом сыне
Вы тоже не обрабатываете кота от паразитов? Вот почему это опасно даже в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.