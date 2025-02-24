Подвиг Михаила Туганова: как в 1941-м казаки-кавалеристы нанесли фашистам контрудар под Москвой

Осень 1941 года была страшна и непредсказуема для нашей страны. Гитлеровские войска подошли к Москве. Город находился под постоянными артобстрелами. Фугасная бомба в полтонны ночью упала на театр им. Вахтангова и разорвалась в зрительном зале. Погибли дежурные. И так каждый день, на каждой улице.

Фото: Архив семьи Тугановых by Неизвестный автор В. Алахвердов, М. Туганов и Л. Русланова в Берлине

Москвичи записывались добровольцами, уходили в ополчение. К октябрю потери советской армии составили один миллион человек.

Немцы дошли до района Химок, это была последняя линия обороны. До центра Москвы оставалось всего 23 километра. Началось генеральное наступление вермахта операция "Тайфун". Немцы планировали взять столицу СССР, население уничтожить или угнать в Германию.

7 октября начальник Генштаба Георгий Константинович Жуков прибыл из Ленинграда в Москву. В Ленинграде ему удалось наладить оборону и не допустить немцев в северную столицу. Вот что говорил Георгий Константинович, когда ознакомился с обстановкой: "Фронта обороны на западном направлении фактически уже нет, образовалась ничем не заполненная большая брешь, которую нечем было закрыть, так как никаких резервов нет. Все пути на Москву, по существу, открыты".

27 октября 1941 немецкие войска заняли Волоколамск, совершали жестокие казни комсомольских активистов, терроризировали население, составляли списки для отправки рабочей силы в тыл.

Сталин позвонил Жукову с вопросом: "Как дела?"

Жуков ответил, что на западе столицы очень опасная ситуация.

Сталин даёт указание: "Нужен контрудар".

Георгий Константинович ответил: "У нас нет сил для контрудара, мы едва держим оборону".

Сталин в присущей ему манере сказал: "Так, вы поняли? Вопрос о контрударе будем считать решённым". И повесил трубку.

О подвиге панфиловцев, совершённом в ноябре 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района в нашей стране, знает почти каждый гражданин. По крайней мере должен знать. Помнят и слова политрука Клочкова, погибшего в бою: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!" Эти слова были произнесены во время сражения под Волоколамском. Подвиг героев-панфиловцев для нас навсегда стал символом мужества.

Две "монгольские" дивизии

Но помимо панфиловской дивизии для контрудара были использованы две кавалерийские, они назывались "монгольские" дивизии. Сражался также в бою конный казачий полк под командованием генерала-майора Доватора.

Имя Льва Доватора стало таким же символом обороны Москвы 1941 года, как имена комдива генерал-майора Ивана Панфилова или лётчика, младшего лейтенанта Виктора Талалихина.

Осенью 1941 кавалерийская группа Доватора активно включилась в оборону Москвы. Перед контрударом Доватор получил записку от Рокоссовского, о том, что на мужество его кавалеристов смотрит вся Европа:

"Надеюсь на то, что вы решительным быстрым контрударом с танками на Пешки восстановите положение".

На этой записке, полученной 25 ноября, Доватор написал:

"Европа не Европа, а немцы узнают, что Москву не взять. Доватор".

В тот день немцы были в 30 километрах от северной окраины Москвы. Доватор слово сдержал. Вместе с ним храбро сражался его кавалерийский полк. Одним из адъютантов у Льва Доватора служил гвардии капитан Михаил Туганов. Его группу наездников, выступавших в Московском цирке, Доватор привёз на фронт.

Портретное фото Михаила Туганова

"Цирковые" просто ошеломляли немцев джигитовкой, выныривая, например, на полном скаку из-под брюха лошади, и когда потом совсем не по-цирковому, а очень по-настоящему яростно рубили на скаку немецких пехотинцев. О Михаиле Туганове и пойдёт речь.

Михаил Николаевич Туганов родился в 1900 году. До войны он выступал в цирке, руководил конным ансамблем "Донские казаки", который в 1941 году всем составом добровольно ушел на фронт. После представления 22 июня 1941 года Туганов собрал своих артистов и сказал: "Я иду добровольцем на фронт. Кто со мной?"

Все казаки подняли руки, весь состав вызвался идти в армию. Документы на фронт были оформлены быстро. Из ворот Московского цирка на Цветной бульвар выехал весь "Донской казачий ансамбль". Они двинулись в казармы 1-го Особого кавалерийского полка Наркомата обороны, вскоре после этого полк влился в корпус, которым командовал генерал Лев Доватор.

Михаил Туганов на коне

В первые дни битвы за Москву соотношение сил было не в пользу Красной Армии. На московском направлении немцы сосредоточили около 2 миллионов человек, 19 тысяч орудий, 1 700 танков и 1 300 самолетов. В этой ситуации руководство Красной Армии решило максимально использовать кавалерию, которая за счет своей высокой маневренности и способности быстро перемещаться по пересечённой местности могла наносить удары по врагу в самых неожиданных местах.

В условиях снежных заносов, по которым было тяжело передвигаться как пехоте, так и технике, кавалерия оказалась бесценна. На ближних подступах к столице именно конникам Доватора пришлось сдерживать наступление вражеских танков и пехоты, рвавшихся к городу по Волоколамскому шоссе.

Контрудар начался 5 декабря. Казачий корпус был брошен на укреплённые позиции фашистов. За полтора часа две с лишним тысячи советских кавалеристов были уничтожены у деревни Мусино Волоколамского района. Бойцы, потеряв своих коней, сражались шашками с пехотой, шедшей за немецкими танками. В ход шли бутылки с зажигательной смесью. А когда не было ни шашки, ни оружия, ни бутылки со взрывной смесью, то завязывался рукопашный бой. В страшной кровавой схватке погибло большинство артистов казачьего ансамбля.

Генерал-майор Доватор погиб 19 декабря 1941 года во время очередной рекогносцировки. Произошло это у деревни Палашкино в 12 км от подмосковного города Руза, куда корпус Доватора вышел после своего второго рейда по немецким тылам после начала контрнаступления под Москвой. Тело командира несколько дней лежало на линии огня, и только чудом его смогли унести с поля боя. В этой операции участвовал его адъютант Михаил Туганов.

Льву Доватору было посмертно присвоено звание героя Советского Союза, а командование корпуса перешло к Иссе Александровичу Плиеву.

Битва за Москву считается одной из самых важных переломных точек Великой Отечественной войны. Она сыграла исключительно мобилизующую роль.

Это было первое стратегическое поражение вермахта, гитлеровский план окружения и взятия Москвы позорно провалился. Таких потерь фашистская армия ещё не знала.

Михаил Туганов завершил войну в Берлине

А боевой путь Михаила Туганова продолжился. Начав войну рядовым кавалеристом, он закончил ее в звании гвардии майора. Был дважды ранен. О подвигах этого бойца в 1942 году написал Валентин Катаев в своей книге "Почти дневник"

Михаил Туганов дошёл до Берлина. Во время войны ему удалось собрать и обучить новых участников ансамбля, с которыми он не только воевал, но и выступал на передовой. В часы отдыха участники ансамбля выступали с песнями и плясками, поднимая боевой дух конногвардейцев. И всегда — и в походе, и на стоянке в тылу, артисты ансамбля были самыми желанными и любимыми гостями кавалеристов.

За особые заслуги в творческой работе и высокое художественное мастерство 9 октября 1944 года маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский объявил благодарность всему личному составу ансамбля и наградил его руководителя майора М. Туганова именными часами. Этот приказ маршала Рокоссовского хранится в Петербурге, в Музее цирка.

Конная группа Туганова 2 мая 1945 года дала представление у стен рейхстага. Ансамбль Михаила Туганова выступал вместе с прославленной певицей Лидией Руслановой. В подтверждение есть историческая фотография, облетевшая весь мир.

После войны Михаил Туганов со своими бойцами вернулся в цирк. Работал, как режиссер, как постановщик трюков. Его новые конные аттракционы "О чём звенят клинки" и "Джигиты Северной Осетии" с успехом демонстрировались не только в нашей стране, но и за рубежом. Цирковую династию продолжили его дочь Дзерасса Туганова и внучка Нина Туганова.

Михаил, Дзерасса и Нина Тугановы

Талантливый мастер, народный артист РСФСР ушёл из жизни в 1974 году. В 2020 году не стало народной артистки РСФСР Дзерассы Михайловны Тугановой. Династию Тугановых, принёсшую мировую славу советскому цирку, сегодня по праву представляет Нина Валерьевна Туганова.

Но в первую очередь ей хочется, чтобы Михаила Туганова помнили не только как прославленного артиста цирка, но и как бесстрашного солдата, который внёс свой вклад в великую Победу советского народа.

Уточнения

Великая Отечественная война (ВОВ; 22 июня 1941 — 9 мая 1945), также Восточный фронт Второй мировой войны, — война Советского Союза и в дальнейшем его союзников (воинских частей и армий Чехословакии и Польши, далее Югославии и бывших союзников Германии) против осуществивших нападение на него нацистской Германии и других сил «оси» (хортистской Венгрии, фашистской Италии, Румынии, Словакии, Финляндии), начавшаяся с самого крупного вторжения в мировой истории их войск на советскую территорию и закончившаяся освобождением от оккупации блоком «оси» стран Центральной и Восточной Европы и ликвидации в этих регионах входивших в блок «оси» тоталитарных и авторитарных государств вместе с самим блоком.



Лев Миха́йлович Дова́тор (бел. Леў Міхайлавіч Даватар; 20 февраля 1903 года, село Хотино, Лепельский уезд, Витебская губерния, ныне Бешенковичский район, Витебская область — 19 декабря 1941 года, район деревни Палашкино, Рузский район, Московская область) — советский военный деятель, генерал-майор (11 сентября 1941 года), Герой Советского Союза (1941).



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