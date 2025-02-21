Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II

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Король Бельгии Леопольд II (1835-1909) — весьма уважаемая фигура как для старых подданных, так и для молодых. Будучи замкнутым хмурым по жизни человеком, он прославился, в первую очередь, своим практицизмом.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бельгии

При нём началась промышленная революция в стране, и он же стал весьма успешным колонизатором в Африке. Причём его подданные отличились большими зверствами по отношению к коренному населению. Отрубить за неповиновение руки неграм в том же Конго в XIX веке было в обычае у бельгийских колонизаторов.

Зато африканские алмазы, полезные ископаемые и слоновую кость Леопольд смог отстоять, несмотря на попытки Англии, США, Франции и Германии залезть в его колонии.

Коронованный делец — для благополучия страны это неплохо

По воспоминаниям его современников, у Леопольда был острый, проницательный и находчивый ум. Один из адъютантов, который сопровождал его, должен был записывать случайные мысли патрона. Если, по мнению короля, они были полезными. Зато над финансовыми проектами Леопольд корпел один. Он часами просиживал над вычислениями, никогда не делая в них даже мелкой ошибки. И от своих подчинённых он требовал беспрекословного повиновения.

"Мои министры часто бывают идиоты, но они могут позволить себе эту роскошь. Они должны только буквально исполнять мои приказы", — говорил он.

Хотя Леопольд и был королём Бельгии, но Брюсселю предпочитал Париж. Благо, по русским меркам, это рядом. В Париже он не был завсегдатаем увеселительных заведений и походов к актрискам, зато его можно было встретить в саду Тюильри, в захолустье Латинского квартала, а чаще на набережных Сены. На нём обычно было длинное драповое пальто, огромные, как лодки, галоши, чёрная фуражка. В руках — потёртый зонтик и связка книг, а иногда под мышкой неряшливая пачка газет.

Он с удовольствием покупал у букинистов старые книги, причём отчаянно торговался, тщательно пересчитывая деньги, прежде чем отдать продавцу. Зато король не любил музыку. В театре скучал, презирал современное искусство, которое теперь на аукционах уходит за миллионы, зато наслаждался старой живописью, архитектурой. Любил редкости и цветы.

По своей натуре он был спекулянт и делец. В восторге он всегда потирал руки, когда ему удавалось провернуть "хорошенькое дельце". С редким умением ему удавалось скупать за бесценок дорогие земли, которые он потом с выгодой перепродавал. Забавно, что его коллега, австрийский император Франц-Иосиф за глаза называл Леопольда "коронованным маклером". А многие зарубежные газеты нередко публиковали карикатуры на короля, обвешанного мешочками с золотом.

Да, его отличали при этом многие странности. В дорогой Ницце он всегда ездил на самом дрянном извозчике и в грязном экипаже с плохой лошадёнкой. При этом говорил, что хочет дать извозчику возможность подзаработать.

Если вы не гладите газеты утюгом, вы точно не король

Больше всего на свете он боялся игры на рояле и насморка. Если кто-то просил у него внеурочный отпуск, надо было только в присутствии короля несколько раз чихнуть, и просителя сразу же выпроваживали вон в отпуск. В домашнем обиходе король тоже не был похож на всех. По утрам его всегда окатывали вёдрами морской воды, вместо приёма тёплой ванны. За обедом предпочитал куропаток и газеты. Но, прежде чем, приступить к чтению, приказывал прогладить их утюгом. Малейшая складка на бумаге раздражала его.

Личную жизнь короля нельзя назвать счастливой. Говорят, что в его жизни была единственная любовь — морганатическая супруга баронесса Воган. Правда, сегодня её предпочитают называть французской куртизанкой. Когда они познакомились, ему было 65 лет, ей — 22.

Он фактически стал её рабом после первой встречи. Но соблюдал приличия, даже в близком кругу. Хотя Воган всегда сопровождала короля во всех его путешествия и прогулках, она не смела на людях обратиться к нему. Или даже сделать вид, что знает его.

При этом ездили они всегда в одном поезде, но в разных вагонах, занимали в гостиницах смежные комнаты, завтракали и обедали в одной столовой, но при этом игнорировали друг друга. Он — невозмутимо, а баронесса с неловкостью. Вот что значит королевская кровь, мы бы за одним столом уже покатывались со смеху.

В политике короля Леопольда вы не найдете ничего гуманного. О жестокостях в Конго мы уже упоминали. Но о них король говорил спокойно. Ничуть не стараясь смягчить их, он хладнокровно приговаривал к смерти тысячи чёрных аборигенов, "противившихся", как он говорил, "делу культуры". Таких некультурных он отправил на тот свет к началу прошлого века миллионы. Больше населения Бельгии.

Вообще в обращении с людьми он был суров, насмешлив и беспощаден. Всё-таки король. Зато любил детей. Только им он отвечал на поклон, проходя по улицам, а на пляже тщательно обходил построенные ими песчаные домики и крепости.

Весьма странным оказался бельгийский король и после своей смерти. Об этом рассказывал один из его адъютантов. Тело короля было поставлено на катафалк, и рядом на ночь оставались только две монахини и стоявший на карауле офицер. Вдруг они услышали странный треск в гробу.

Поначалу всем показалось, что им всё это померещилось. Но шум из гроба продолжался. Тогда бросились к гробу и к ужасу увидели, что грудь мёртвого короля поднимается. Немедленно вызвали врачей. Они и выяснили, что тело было плохо забальзамировано, вследствие чего настолько сильно раздулось, что лопнул мундир покойного, и стали отлетать металлические пуговицы.

Уточнения

Бе́льгия (нидерл. België, МФА : [ˈbɛlɣijə]; фр. Belgique, МФА : [bɛlˈʒik], нем. Belgien, МФА : [ˈbɛlɡi̯ən]), полная официальная форма — Короле́вство Бе́льгия, или Короле́вство Бе́льгии (нидерл. Koninkrijk België, фр. Royaume de Belgique, нем. Königreich Belgien) — государство, находящееся на северо-западе Европы.



Бельги́йское Ко́нго (фр. Congo belge, нидерл. Belgisch-Kongo) — колония Бельгии, существовавшая на территории современной Демократической Республики Конго после того, как 15 ноября 1908 года король Бельгии Леопольд II продал Свободное государство Конго бельгийскому государству, и до провозглашения независимости Конго 30 июня 1960 года.

