Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора

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Сэр Фрэнсис Брайан был человеком редкой разносторонности: острословом, поэтом, гулякой, азартным игроком, воином, моряком, дипломатом и одним из ближайших соратников короля Генриха VIII. Он служил своему монарху всю жизнь и, в отличие от множества других царедворцев, сумел сохранить голову на плечах, пережив Генриха VIII.

Фото: Wikimedia Commons by Duncan Harris, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Историческая реконструкция "Анна Болейн" и "Сэр Фрэнсис Брайан"

Одни его обожали, другие ненавидели, но он умело лавировал в придворных интригах и дипломатических играх. Брайан был человеком, способным приспособиться к любым обстоятельствам, выдерживал королевские бури и находил пути к собственной безопасности.

Его семья из поколения в поколение служила короне. Дед Брайана, сэр Томас Брайан, занимал пост главного судьи по гражданским делам при Эдуарде IV, Ричарде III и Генрихе VII.

Отец, сэр Томас Брайан из Эшриджа, Хартфордшир, пошёл по стопам предков, был посвящён в рыцари Генрихом VII и Генрихом VIII за подавление восстания корнуоллцев в 1497 году. Позже он стал вице-камергером при первой супруге Генриха VIII, Екатерине Арагонской.

Мать Фрэнсиса, леди Маргарет Брайан (урождённая Буршье), происходила из рода Плантагенетов и была потомком Эдуарда III. После второго брака её матери с Томасом Говардом, 2-м герцогом Норфолком, она воспитывалась в семье, где её сводной сестрой стала Элизабет Говард, мать Анны Болейн.

В дальнейшем это родственное звено связало Фрэнсиса Брайана с придворной прелестницей Анной Болейн и Екатериной Говард — будущими королевами Англии.

Заинтересованная в том, чтобы поскорее выйти замуж за короля, Анна Болейн умудрилась создать сеть осведомителей, среди которых был, в том числе, английский посол в Риме Фрэнсис Брайан. Именно двоюродный брат Анны, по некоторым сведениям, раздобыл письмо кардинала Томаса Уолси, в котором тот умолял понтифика не удовлетворять просьбу короля Генриха о разводе с Екатериной Арагонской.

Леди Маргарет также служила фрейлиной Екатерины Арагонской и позднее стала гувернанткой детей Генриха VIII.

Родители Брайана поженились примерно в 1487 году. Точная дата рождения Фрэнсиса неизвестна, но его появление на свет относят к периоду между 1490 и 1496 годами. Первый сын в семье, Томас, умер в раннем детстве, но Фрэнсис, а также две его сестры, Маргарет и Элизабет, дожили до взрослого возраста. Предположительно, они выросли в поместье Марсворт в Бакингемшире, которое их отец унаследовал от деда в 1489 году.

В Марсуорте с XIV века стояла усадьба с рвом, переданная Эдуардом III своему оруженосцу Томасу Чейни. Позже дом был перестроен, став уютным загородным поместьем с садами, хозяйственными постройками и прудом с рыбками — идеальным местом для детства вдали от придворной суеты.

Обычно дети знатных семей воспитывались в чужих домах, и есть основания полагать, что юный Брайан был отдан на попечение сэру Томасу Парру, чья семья тоже происходила от Эдуарда III. Парры жили в Лондоне, в Блэкфрайарсе, и были приближёнными короля. Сэр Томас Парр стал отцом Екатерины Парр — шестой жены Генриха VIII. Брайан позднее называл его своим особым покровителем.

О его образовании известно немногое, но очевидно, что он получил хорошую подготовку. Томас Парр придерживался прогрессивных взглядов и поддерживал совместное обучение мальчиков и девочек. Его жена, леди Мод Парр, возглавляла королевскую школу, где преподавались французский, латынь, философия и теология. Леди Парр свободно говорила по-французски, и, вероятно, Брайан тоже выучил этот язык.

По данным Вуда в "Athenae Oxonienses", Брайан учился в Оксфорде, но упоминание в "Alumni Oxonienses" относит его поступление к 1522 году, когда он уже состоял на службе у короля. Обычно в университет поступали в 14-17 лет, поэтому, возможно, он обучался где-то ещё. В любом случае, его владение французским пригодилось в дальнейшей дипломатической и военной карьере.

Брайан позже говорил, что попал ко двору "совсем юным". Благодаря матери и покровителям он быстро вошёл в круг доверенных лиц Генриха VIII. Среди них были Чарльз Брэндон, Томас Грей, Томас Найветт, Генри Гилфорд и Николас Кэрью. Его сёстры также оказались при дворе: Маргарет вышла замуж за Генри Гилфорда в 1512 году на придворной церемонии, где присутствовала сестра короля Мария Тюдор.

Юные годы Генриха VIII были временем удовольствий: рыцарские турниры, танцы, охота и театральные постановки. Окружённый молодыми придворными, он стремился вырваться из строгих рамок, в которых его держали при отце. Но, кроме развлечений, его также интересовала война. С первых дней правления он мечтал о войне с Францией, давним врагом Англии.

17 ноября 1511 года Генрих подписал Вестминстерский договор с королём Арагона Фердинандом II, по которому в 1512 году Англия вступила в войну с Францией. В августе того же года английский флот во главе с Эдвардом Говардом атаковал французские корабли в заливе Бертеом. Среди участников сражения были ближайшие соратники Генриха: сэр Томас Найветт, сэр Джон Кэрью, Чарльз Брэндон и сэр Генри Гилфорд.

Уточнения

Ге́нрих VIII (англ. Henry VIII; 28 июня 1491, дворец Плацентия, Лондон — 28 января 1547, Уайтхолл, Лондон) — король Англии с 22 апреля 1509, сын и наследник короля Англии Генриха VII, второй английский монарх из династии Тюдоров.



Екатери́на Араго́нская (араг. Catarina d'Aragón, исп. Catalina de Aragón y Castilla, Catalina de Trastámara y Trastámara; англ. Catherine of Aragon, употреблялось также написание Katherine или Katharine; 16 декабря 1485, Алькала-де-Энарес — 7 января 1536, Кимболтон, Кембриджшир) — дочь основателей испанского государства Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, первая жена короля Англии Генриха VIII Тюдора, мать королевы Марии I.



Кардинал То́мас Ву́лси (также Уо́лси, англ. Thomas Wolsey; около 1473 — 29 ноября 1530) — лорд-канцлер Английского королевства в 1515—1529 годах; архиепископ Йоркский с 1514 года; кардинал с 1515 года. До 1529 года считался самым могущественным человеком в Англии после короля Генриха VIII, держал в своих руках всю внешнюю и значительную часть внутренней политики.

