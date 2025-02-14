Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Лавровский

Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение

Наследие » Мир

В истории случались периоды особой креативности — люди вдруг начинали тратить ресурсы на строительство, изготовление статуй, картин — возникало искусство, развивалась наука. Очевидно, что это невозможно без притока "лишних" денег в экономику. Откуда же взялись эти "лишние деньги" в античные времена и в эпоху Возрождения? Конкистадоры и Микеланджело — что их связывает? Конечно, золото.

золотые монеты
Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain
золотые монеты

Как ни странно, но при самой широкой популярности денег среди самых различных общественных слоёв, сама идея денег в экономике остаётся для многих мистической. В СССР, да и современной России нет-нет, да и всплывали идеи замены денег "реальными ценностями" — от граммов золота до единиц измерения энергии — килоджоулей.

Однако без денег мир вращаться не будет: общественный обмен окажется задушен транзакционными издержками бартерного оборота, что, собственно, и стало непосредственной причиной гибели советской экономики. И это не имело отношения ни к "плану", ни к "рынку", ни даже к сущности формации. Отсутствие или замедление оборота убивает экономику или же не даёт ей развиваться при любой формации.

Вплоть до X века до нашей эры Европа была малонаселённой и бедной территорией. Затем здесь — сначала в Греции, затем в Риме — начинается удивительный по своей интенсивности процесс развития античной цивилизации, результаты которого до сих пор находятся в основе евроатлантической культуры, государственности и права.

Почему именно там и именно тогда?

Потому что именно в это время в Средиземноморье хлынуло египетское золото.

Самые древние из известных источников золота находятся в Египте. Золото добывалось здесь уже в V тысячелетии до нашей эры. Кварцевые золотосодержащие породы нагревали и резко охлаждали, высвобождая благородный металл.

Обращение египетской ликвидности длительное время происходило в географически и организационно замкнутой системе. Государственные золотые копи пополняли запасы государственной казны, которая расходовалась на мегапроекты фараонов, одновременно приводя в движение сложную машину египетской экономики. Завершение любого из них не могло не приводить к экономическому спаду.

Разумно предположить, что практически каждый следующий фараон, как только заступал на трон, был обречён начинать свой собственный мегапроект: не столько для увековечения своего правления, как обычно считают историки, сколько для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в быстро засыхающую экономику.

При этом у него всегда был под рукой "стабфонд" в виде ликвидного содержания предыдущих мегапроектов. Таким образом, очистка гробниц от ценностей должна была производиться организованно теми самыми людьми, которые их туда и поместили.

В пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что мумии почти всех фараонов сохранились до наших дней. То есть десакрализация гробниц производилась с должным уважением к их усопшим владельцам, чего вряд ли можно было бы ожидать от простых грабителей.

Начиная с XXI династии фараонов очистка от сокровищ уцелевших до этого египетских гробниц приобретает особенно масштабный характер. И одновременно в мире происходят удивительные вещи. В древний мир вливаются неслыханные богатства из неких копей царя Соломона. Многие исследователи пытались найти, где же находятся эти копи на геологически удивительно пустой земле Палестины.

"Горькая правда заключается в том, что легендарные копи царя Соломона были не чем иным, как царскими гробницами фараонов Нового Царства, покоившимися в Долине Царей", — к такому выводу пришёл английский писатель-историк Ральф Эллис.

Как указывает Эллис, деятельность по вскрытию гробниц Долины Царей не могла не быть спонсированной государством: слишком большим предприятием это было. Только экспедиции, организованные государствами, могли установить местонахождение гробниц, вскрыть их и безопасно транспортировать караваны с драгоценным грузом, и только государственное участие могло обеспечить рынок сбыта такому количеству драгоценностей.

Куда же отправились эти караваны? Ответ известен из Ветхого Завета. В храм царя Соломона, где бы он в реальности ни находился. По расчётам Иосифа Флавия, Соломон получил из Египта около 30 тонн золота.

А уже оттуда бывшее египетское золото растеклось по торговым путям Средиземноморья. Этого вливания хватило на пятнадцать веков античности.

От конкистадоров пострадали уже индейцы

Следующим объектом глобального финансового разграбления стали храмовые комплексы майя, ацтеков и инков в XV-XVII веках, чему мы обязаны расцветом культуры эпохи Возрождения. Чтобы сначала Фидий, а затем Микеланджело могли создать свои шедевры, их заказчики должны были обзавестись свободным ресурсом звонкой монеты из разграбленных кладов древних цивилизаций.

Создавать и накапливать запасы платёжной ликвидности могут только государства. Однако если государство или обстоятельства изымают ликвидность из экономики, неизбежно наступают тощие времена. Почему? Потому что любая экономика — это обмен результатами труда, творчества и природными благами, опосредованный платёжными средствами, признаваемыми всеми участниками обмена.

Если не хватает платёжных средств, то обмен не может быть произведён. До какого-то времени в роли средства платежа выступали драгоценные металлы, затем — номинальные знаки, гарантированные драгоценными металлами, сейчас — номинальные знаки, гарантированные только авторитетом государства, их выпустившего. Отказ от физической меры стоимости в виде золота был необходимым шагом к созданию глобальной экономики, ориентированной на неограниченный рост.

Можно предугадать и следующий шаг. В перспективе универсальной ликвидностью может стать совокупность платёжных обязательств и негосударственных агентов — членов системы обмена. А это уже не что иное, как законтрактованное рабочее время. Наши долги на кредитных картах — прообраз абстрактных трудодней Карла Маркса.

(из книги "Демократия и рынок").

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Соломо́н (др.-евр. שְׁלֹמֹה [Шломо́]; греч. Σαλωμών, Σολωμών в Септуагинте; лат. Salomon в Вульгате; араб. سليمان‎ [Сулейма́н] в Коране) — третий еврейский царь, правитель объединённого Израильского царства в период его наивысшего расцвета. Второй сын царя Давида и Вирсавии (Бат-Шевы).

Дре́вний Еги́пет (от др.-греч. Αἴγυπτος и лат. Aegyptus) — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил.

Автор Игорь Лавровский
Игорь Лавровский - экономист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Новости Все >
Необычный тренд, который родился на Суперкубке: джинсы-клеш возвращаются
Лиза Арзамасова ответила на признание в любви Авербуха
Секрет старения раскрыт? Ученые полагают, что оно связано со случайными мутациями в ДНК
Более 400 миллионов рублей было потрачено на реализацию туристических проектов в Волгоградской области
Любите селёдку? Вот сколько раз в неделю её можно есть без вреда
Мечтаете об естественном окрашивании? Эти масла помогут вернуть цвет!
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах
Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды
Подпишите документ и потеряйте доступ к почте: раскрыта новая афера
Сейчас читают
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Овощи
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году Аудио 
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары
Домашние животные
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары Аудио 
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Садоводство, цветоводство
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации Дмитрий Плотников От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Последние материалы
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах
Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды
Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации
Подпишите документ и потеряйте доступ к почте: раскрыта новая афера
Акита ину никогда не лает просто так — вот что она хочет сказать
Американец с мармеладом задержан в Москве: что оказалось внутри сладостей?
Незаметные махинации: как автосервисы обманывают клиентов и что с этим делать
Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут
Скамейки вместо стульев: новая мода для маленьких столовых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.