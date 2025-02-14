Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение

В истории случались периоды особой креативности — люди вдруг начинали тратить ресурсы на строительство, изготовление статуй, картин — возникало искусство, развивалась наука. Очевидно, что это невозможно без притока "лишних" денег в экономику. Откуда же взялись эти "лишние деньги" в античные времена и в эпоху Возрождения? Конкистадоры и Микеланджело — что их связывает? Конечно, золото.
Как ни странно, но при самой широкой популярности денег среди самых различных общественных слоёв, сама идея денег в экономике остаётся для многих мистической. В СССР, да и современной России нет-нет, да и всплывали идеи замены денег "реальными ценностями" — от граммов золота до единиц измерения энергии — килоджоулей.
Однако без денег мир вращаться не будет: общественный обмен окажется задушен транзакционными издержками бартерного оборота, что, собственно, и стало непосредственной причиной гибели советской экономики. И это не имело отношения ни к "плану", ни к "рынку", ни даже к сущности формации. Отсутствие или замедление оборота убивает экономику или же не даёт ей развиваться при любой формации.
Вплоть до X века до нашей эры Европа была малонаселённой и бедной территорией. Затем здесь — сначала в Греции, затем в Риме — начинается удивительный по своей интенсивности процесс развития античной цивилизации, результаты которого до сих пор находятся в основе евроатлантической культуры, государственности и права.
Потому что именно в это время в Средиземноморье хлынуло египетское золото.
Самые древние из известных источников золота находятся в Египте. Золото добывалось здесь уже в V тысячелетии до нашей эры. Кварцевые золотосодержащие породы нагревали и резко охлаждали, высвобождая благородный металл.
Обращение египетской ликвидности длительное время происходило в географически и организационно замкнутой системе. Государственные золотые копи пополняли запасы государственной казны, которая расходовалась на мегапроекты фараонов, одновременно приводя в движение сложную машину египетской экономики. Завершение любого из них не могло не приводить к экономическому спаду.
Разумно предположить, что практически каждый следующий фараон, как только заступал на трон, был обречён начинать свой собственный мегапроект: не столько для увековечения своего правления, как обычно считают историки, сколько для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в быстро засыхающую экономику.
При этом у него всегда был под рукой "стабфонд" в виде ликвидного содержания предыдущих мегапроектов. Таким образом, очистка гробниц от ценностей должна была производиться организованно теми самыми людьми, которые их туда и поместили.
В пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что мумии почти всех фараонов сохранились до наших дней. То есть десакрализация гробниц производилась с должным уважением к их усопшим владельцам, чего вряд ли можно было бы ожидать от простых грабителей.
Начиная с XXI династии фараонов очистка от сокровищ уцелевших до этого египетских гробниц приобретает особенно масштабный характер. И одновременно в мире происходят удивительные вещи. В древний мир вливаются неслыханные богатства из неких копей царя Соломона. Многие исследователи пытались найти, где же находятся эти копи на геологически удивительно пустой земле Палестины.
"Горькая правда заключается в том, что легендарные копи царя Соломона были не чем иным, как царскими гробницами фараонов Нового Царства, покоившимися в Долине Царей", — к такому выводу пришёл английский писатель-историк Ральф Эллис.
Как указывает Эллис, деятельность по вскрытию гробниц Долины Царей не могла не быть спонсированной государством: слишком большим предприятием это было. Только экспедиции, организованные государствами, могли установить местонахождение гробниц, вскрыть их и безопасно транспортировать караваны с драгоценным грузом, и только государственное участие могло обеспечить рынок сбыта такому количеству драгоценностей.
Куда же отправились эти караваны? Ответ известен из Ветхого Завета. В храм царя Соломона, где бы он в реальности ни находился. По расчётам Иосифа Флавия, Соломон получил из Египта около 30 тонн золота.
А уже оттуда бывшее египетское золото растеклось по торговым путям Средиземноморья. Этого вливания хватило на пятнадцать веков античности.
Следующим объектом глобального финансового разграбления стали храмовые комплексы майя, ацтеков и инков в XV-XVII веках, чему мы обязаны расцветом культуры эпохи Возрождения. Чтобы сначала Фидий, а затем Микеланджело могли создать свои шедевры, их заказчики должны были обзавестись свободным ресурсом звонкой монеты из разграбленных кладов древних цивилизаций.
Создавать и накапливать запасы платёжной ликвидности могут только государства. Однако если государство или обстоятельства изымают ликвидность из экономики, неизбежно наступают тощие времена. Почему? Потому что любая экономика — это обмен результатами труда, творчества и природными благами, опосредованный платёжными средствами, признаваемыми всеми участниками обмена.
Если не хватает платёжных средств, то обмен не может быть произведён. До какого-то времени в роли средства платежа выступали драгоценные металлы, затем — номинальные знаки, гарантированные драгоценными металлами, сейчас — номинальные знаки, гарантированные только авторитетом государства, их выпустившего. Отказ от физической меры стоимости в виде золота был необходимым шагом к созданию глобальной экономики, ориентированной на неограниченный рост.
Можно предугадать и следующий шаг. В перспективе универсальной ликвидностью может стать совокупность платёжных обязательств и негосударственных агентов — членов системы обмена. А это уже не что иное, как законтрактованное рабочее время. Наши долги на кредитных картах — прообраз абстрактных трудодней Карла Маркса.
(из книги "Демократия и рынок").
Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
Соломо́н (др.-евр. שְׁלֹמֹה [Шломо́]; греч. Σαλωμών, Σολωμών в Септуагинте; лат. Salomon в Вульгате; араб. سليمان [Сулейма́н] в Коране) — третий еврейский царь, правитель объединённого Израильского царства в период его наивысшего расцвета. Второй сын царя Давида и Вирсавии (Бат-Шевы).
Дре́вний Еги́пет (от др.-греч. Αἴγυπτος и лат. Aegyptus) — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.