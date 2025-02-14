Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение

В истории случались периоды особой креативности — люди вдруг начинали тратить ресурсы на строительство, изготовление статуй, картин — возникало искусство, развивалась наука. Очевидно, что это невозможно без притока "лишних" денег в экономику. Откуда же взялись эти "лишние деньги" в античные времена и в эпоху Возрождения? Конкистадоры и Микеланджело — что их связывает? Конечно, золото.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

Как ни странно, но при самой широкой популярности денег среди самых различных общественных слоёв, сама идея денег в экономике остаётся для многих мистической. В СССР, да и современной России нет-нет, да и всплывали идеи замены денег "реальными ценностями" — от граммов золота до единиц измерения энергии — килоджоулей.

Однако без денег мир вращаться не будет: общественный обмен окажется задушен транзакционными издержками бартерного оборота, что, собственно, и стало непосредственной причиной гибели советской экономики. И это не имело отношения ни к "плану", ни к "рынку", ни даже к сущности формации. Отсутствие или замедление оборота убивает экономику или же не даёт ей развиваться при любой формации.

Вплоть до X века до нашей эры Европа была малонаселённой и бедной территорией. Затем здесь — сначала в Греции, затем в Риме — начинается удивительный по своей интенсивности процесс развития античной цивилизации, результаты которого до сих пор находятся в основе евроатлантической культуры, государственности и права.

Почему именно там и именно тогда?

Потому что именно в это время в Средиземноморье хлынуло египетское золото.

Самые древние из известных источников золота находятся в Египте. Золото добывалось здесь уже в V тысячелетии до нашей эры. Кварцевые золотосодержащие породы нагревали и резко охлаждали, высвобождая благородный металл.

Обращение египетской ликвидности длительное время происходило в географически и организационно замкнутой системе. Государственные золотые копи пополняли запасы государственной казны, которая расходовалась на мегапроекты фараонов, одновременно приводя в движение сложную машину египетской экономики. Завершение любого из них не могло не приводить к экономическому спаду.

Разумно предположить, что практически каждый следующий фараон, как только заступал на трон, был обречён начинать свой собственный мегапроект: не столько для увековечения своего правления, как обычно считают историки, сколько для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в быстро засыхающую экономику.

При этом у него всегда был под рукой "стабфонд" в виде ликвидного содержания предыдущих мегапроектов. Таким образом, очистка гробниц от ценностей должна была производиться организованно теми самыми людьми, которые их туда и поместили.

В пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что мумии почти всех фараонов сохранились до наших дней. То есть десакрализация гробниц производилась с должным уважением к их усопшим владельцам, чего вряд ли можно было бы ожидать от простых грабителей.

Начиная с XXI династии фараонов очистка от сокровищ уцелевших до этого египетских гробниц приобретает особенно масштабный характер. И одновременно в мире происходят удивительные вещи. В древний мир вливаются неслыханные богатства из неких копей царя Соломона. Многие исследователи пытались найти, где же находятся эти копи на геологически удивительно пустой земле Палестины.

"Горькая правда заключается в том, что легендарные копи царя Соломона были не чем иным, как царскими гробницами фараонов Нового Царства, покоившимися в Долине Царей", — к такому выводу пришёл английский писатель-историк Ральф Эллис.

Как указывает Эллис, деятельность по вскрытию гробниц Долины Царей не могла не быть спонсированной государством: слишком большим предприятием это было. Только экспедиции, организованные государствами, могли установить местонахождение гробниц, вскрыть их и безопасно транспортировать караваны с драгоценным грузом, и только государственное участие могло обеспечить рынок сбыта такому количеству драгоценностей.

Куда же отправились эти караваны? Ответ известен из Ветхого Завета. В храм царя Соломона, где бы он в реальности ни находился. По расчётам Иосифа Флавия, Соломон получил из Египта около 30 тонн золота.

А уже оттуда бывшее египетское золото растеклось по торговым путям Средиземноморья. Этого вливания хватило на пятнадцать веков античности.

От конкистадоров пострадали уже индейцы

Следующим объектом глобального финансового разграбления стали храмовые комплексы майя, ацтеков и инков в XV-XVII веках, чему мы обязаны расцветом культуры эпохи Возрождения. Чтобы сначала Фидий, а затем Микеланджело могли создать свои шедевры, их заказчики должны были обзавестись свободным ресурсом звонкой монеты из разграбленных кладов древних цивилизаций.

Создавать и накапливать запасы платёжной ликвидности могут только государства. Однако если государство или обстоятельства изымают ликвидность из экономики, неизбежно наступают тощие времена. Почему? Потому что любая экономика — это обмен результатами труда, творчества и природными благами, опосредованный платёжными средствами, признаваемыми всеми участниками обмена.

Если не хватает платёжных средств, то обмен не может быть произведён. До какого-то времени в роли средства платежа выступали драгоценные металлы, затем — номинальные знаки, гарантированные драгоценными металлами, сейчас — номинальные знаки, гарантированные только авторитетом государства, их выпустившего. Отказ от физической меры стоимости в виде золота был необходимым шагом к созданию глобальной экономики, ориентированной на неограниченный рост.

Можно предугадать и следующий шаг. В перспективе универсальной ликвидностью может стать совокупность платёжных обязательств и негосударственных агентов — членов системы обмена. А это уже не что иное, как законтрактованное рабочее время. Наши долги на кредитных картах — прообраз абстрактных трудодней Карла Маркса.

(из книги "Демократия и рынок").

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



Соломо́н (др.-евр. שְׁלֹמֹה‬ [Шломо́]; греч. Σαλωμών, Σολωμών в Септуагинте; лат. Salomon в Вульгате; араб. سليمان‎ [Сулейма́н] в Коране) — третий еврейский царь, правитель объединённого Израильского царства в период его наивысшего расцвета. Второй сын царя Давида и Вирсавии (Бат-Шевы).



Дре́вний Еги́пет (от др.-греч. Αἴγυπτος и лат. Aegyptus) — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил.

