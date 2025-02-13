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Сергей Лебедев

Кавказ — это не только кузница, житница, здравница, но и безопасность России

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Наследие » Россия

Не будем вдаваться в историю последних десятилетий постсоветской России, где уже сложно отделить криминал и бандитизм от натовских диверсантов на Кавказе. А говорить о дружбе и бить вам потом в спину — нормальное поведение не русского человека. По крайней мере, смерть наших лётчиков в Сирии и убийство российского посла в Турции — звенья одной цепи.

Кавказ
Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказ

Но это уже вопросы к нынешней власть придержащим. Не в Стамбуле, а в Москве. За нашего посла нам никто не дал, как когда-то за Александра Грибоедова, алмаз "Шах".

История завоевания Кавказа написана русской кровью

Может быть, предвосхищая сегодняшние времена, когда-то профессор Павел Ковалевский писал:

"История завоевания Кавказа должна быть написана кровью. Он дорого обошелся России. А потому наш долг — сохранить его за собой".

Иначе русские границы снова станут кровавой ареной, и русские рабы вновь потекут на турецкие рынки, пояснял он.

Любопытно отношение психолога и историка к наследникам грузинской "самостийности" в первой царской Думе. Что повторится в зеркальном отражении с началом развала СССР. Россия нужна всем, когда кто-то стоит на грани выживания, а потом такие покатаются на ней, чаще всего за её же счёт и на "гуманитарку" от её врагов.

Тот же Ковалевский справедливо упрекал грузинских депутатов в чёрной неблагодарности к России — спасительнице их народа, когда измученная Грузия призвала к себе на помощь родственную по вере Россию. А это было ещё во времена Фёдора Иоанновича. Тогда состояние жителей центрального Кавказа, которые могли бы тысячелетие назад гордиться своей государственностью и историей, было близко к трагической.

Грузины и армяне находились между молотом и наковальней. С запада их разоряли турки, которые в качестве авангарда отпускали в грабительские походы ближайших соседей, по границе, но не по вере, черкесов, натухайцев и иже с ними. Персы курировали восток. Также грабили и вырезали христианское население лезгины, кабардинцы, чеченцы. А потом уже по кровавым местам шли основные орды Турции и Персии.

Трагедия армян и грузин была и в том, что персы и турки постоянно враждовали друг с другом, попутно вырезая население Армении и Грузии. Даже национальный герой Грузии Георгий Саакадзе стал "реестровым казаком" Персии и заигрывал с турками.

В 1584 году царь Фёдор Иоаннович отправил на помощь Грузии против исламских хищников войско под предводительством князя Хворостинина. За эту помощь грузинский царь Александр отдался под покровительство России.

Но и у нас на повестке дня уже стояли "смутные времена", и Кавказу ещё пришлось ждать 250 лет, чтобы здесь стало спокойно. И стали цениться чабаны, народные умельцы, лихие воины, присягавшие царю или СССР, а не бандиты и убийцы. Только во времена Александра II сюда пришел мир. А ведь природа Кавказа лучше всех Швейцарий и Альп вместе взятых. Забыли уже о курортах и минеральных источниках.

Вы помните, кто такой Архип Осипов?

Но вначале были столетия войны с горцами, позади которых кто только не стоял. И турки, и персы, и французы, и англичане. Деньги, оружие, как бы сейчас сказали, шли из стран НАТО, зато захваченные рабы как христиане, так и мусульмане, шли на восточные рынки. Наши герои, генералы Ермолов, Котляревский, Эристов вошли в золотой фонд русской армии.

"Не слушать отбоя! Его не будет", — кричал Котляревский, ведя солдат на приступ крепости.

Десятки тысяч героев носили серые солдатские шинели. Николай I увековечил имя одного такого героя в списках 1-й грендерской роты Тенгинского полка — Архипа Осипова, взорвавшего себя вместе с осаждённой крепостью. Полтора века назад на перекличке еще можно было услышать:

"Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении".

И кто помнит солдата Ширванского полка, который в окружении сотни врагов, не захотел сдаться, а сам скомандовал себе "На руку!" и пробил дорогу к свободе штыком не только себе, но и своему раненому товарищу. И таких безымянных, а сегодня известных в годы "чеченской" войны, десятки тысяч. Вот о ком надо говорить по ТВ, писать воспоминания и книги. А мы сегодня лучше знаем, как проходят выборы в США, кто такие Байден и Макрон, и ничего о недавнем прошлом нашей страны. Опять школьные учебники переписывать?

Кавказ — это не южные равнины России, это неприступные горы, которые когда-то приходилось брать холодным оружием, а пушки тащить на себе. Тот Кавказ оставил нам Лермонтова, Толстого, декабристов. Последние не козыряли двойным гражданством Турции или Израиля, а отправлялись рядовыми на Кавказ. Это не только присяга, любовь к Родине, но и понимание, что здесь должен быть мир как для России, так и для Кавказа.

Ведь в годы кавказских войн мы не найдем никаких "наёмников" из Турции, Ирана или Европы. Таскать каштаны из огня должны были для врагов России сами горцы. Подпитанные "натовскими" червонцами, муллы своё дело знали. И в случае неудачи уходили за кордон. Если успевали.

Ну а что наши? Нам сейчас не до Кавказа — СВО идёт в Донбассе и по факту в Курской области.

Зато всех порадовала главная новость — "дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятся".

А мы всё о каком-то Кавказе…

Уточнения

Алексе́й Петро́вич Ермо́лов (24 мая [4 июня] 1777, Москва — 11 [23] апреля 1861, там же) — военный и государственный деятель Российской империи, дипломат, участник Наполеоновских и Кавказской войн, генерал от инфантерии (20 февраля 1818) с зачислением по артиллерии (27 августа 1837). Главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях.

Кавка́з — географическая область, преимущественно горная страна в Евразии, расположенная к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, которая охватывает территории России, Грузии, Азербайджана и Армении, ряда частично признанных государств. Ограничен Чёрным морем с запада и Каспийским морем с востока.

Лезги́ны (лезг. лезгияр, ед. ч. лезги; лекьер, ед. ч. лекь) — дагестанский народ и один из коренных народов Кавказа. Одни из потомков кавказских албан, исторически проживающие в Южном Дагестане и северо-восточном Азербайджане.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы чечня грузия армения лев толстой
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