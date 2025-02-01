Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II

4:04
Наследие » Мир

Царь Навуходоносор II, родившийся в 634 году до н. э. в Нововавилонском царстве, стал одним из самых могущественных царей Древнего Вавилона. Как первенец Набопаласара, он с ранних лет проявил талант полководца. Разгромив египетские войска при Кархемише в 605 году до н. э., он подчинил Вавилону Сирию и Финикию ещё до вступления на престол.

Навуходоносор II, царь Вавилона, проклятый Богом
Фото: Wikimedia Commons by Gallery: https://wellcomeimages.org/indexplus/image/V0034349.htm is licensed under Public domain
Навуходоносор II, царь Вавилона, проклятый Богом

Величайший завоеватель Древнего Востока

Будучи выдающимся военачальником, Навуходоносор II укрепил Вавилон как центр могущественной империи. Он покорил Иерусалим, разрушил Храм Соломона и депортировал тысячи иудеев в Вавилон. Его армия одержала победы над Египтом и Ассирией, установив контроль над торговыми путями от Персидского залива до Средиземного моря.

Архитектор и строитель

Помимо военных успехов, Навуходоносор проявил себя как выдающийся строитель. Его грандиозные проекты превратили Вавилон в культурный и архитектурный центр Древнего мира. Среди его достижений:

  • Ворота Иштар – монументальные укрепления, выложенные глазурованным кирпичом с изображением драконов и быков.
  • Висячие сады Вавилона – одно из семи чудес света, по преданию построенное для его жены Амитис.

Союз через брак: женитьба на Амитис

Одним из ключевых политических решений Навуходоносора II стал его брак с Амитис из Мидии, предположительно дочерью или внучкой царя Киаксара. Этот союз укрепил отношения между Вавилоном и Мидийским царством, создавая прочный альянс против ассирийцев и других врагов. Говорят, что именно тоска Амитис по родным землям вдохновила Навуходоносора на создание Висячих садов Вавилона, воспроизводивших зелёные ландшафты её родины.

Легендарный правитель в мифах и истории

Библия описывает Навуходоносора II как жестокого завоевателя, уничтожившего Первый Храм и изгнавшего евреев в Вавилон. В Книге пророка Даниила говорится о его семилетнем безумии, во время которого он потерял рассудок, уподобившись зверю, питался травой, пока не был восстановлен на престоле после раскаяния.

"Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы". (Даниил 4:30).

Историки сомневаются в достоверности этой истории, однако она стала одним из самых известных библейских эпизодов. Некоторые утверждают, что на закате своих дней Навуходоносор мучился от редкого заболевания - ликантропии, считая себя животным.

По другой версии, библейский рассказ отталкивается от изображений царя в облике быка с львиными лапами и крыльями орла.

Также в Книге Даниила рассказывается о знаменитом сне Навуходоносора, в котором он видел огромную статую, символизирующую великие мировые империи. Даниил истолковал этот сон как предсказание о грядущих царствах и их падении.

О Навуходоносоре II также упоминает вавилонский жрец Берос, живший в III веке до н. э. В своих работах он описывает его как выдающегося правителя и строителя, подчеркнув его заслуги в укреплении Вавилона.

Древнегреческий историк Страбон также упоминает Вавилон времен Навуходоносора, описывая его величие и монументальную архитектуру, в том числе возможное существование Висячих садов.

Тем не менее, Навуходоносор II оставил неизгладимый след в истории. Он умер в 562 году до н. э., оставив после себя могущественную империю и город, который продолжал восхищать мир веками.

Уточнения

Навуходоно́сор II (аккад. Набу-кудурри-уцур, (Nabû-kudurrī-usur), букв. «Набу, защити старшего сына») — царь Нововавилонского царства с 7 сентября 605 (624 до н. э). по 7 октября (562 до н. э) из X Нововавилонской (халдейской) династии.

Воро́та И́штар — восьмые ворота стен Вавилона (современный центральный Ирак), посвящённые богине Иштар, построены в 575 году до н. э. по приказу царя Навуходоносора II (ок. 605—562 годы до н. э.) в северной части города. Один из самых известных памятников архитектуры Вавилонского царства. 

Вися́чие сады́ Семирами́ды — одно из Семи чудес античного мира, которое представляло собой инженерное сооружение в Вавилоне с каскадом многоуровневых садов, где росли многочисленные виды деревьев, кустарников и виноградных лоз, производившее впечатление большой зелёной горы. 

Волк-о́боротень верво́льф (нем. Werwolf), ликантро́п (греч. λυκάνθρωπος), челове́к-волк (англ. wolfman), в славянской традиции волколак — в мифологии и художественных произведениях человек, на определённый срок превращённый или способный превращаться в волка. Для обозначения этой способности используется термин ликантро́пия.

Страбо́н (др.-греч. Στράβων, Strábōn; лат. Strabo; ок. 64/63 годов до н. э. — ок. 23/24 годов н. э.) — греко-римский античный историк, географ и философ. 

Берос (правильнее Беро́сс, устаревшее Бероз, греч. Βηροσσός, эллинизированная форма аккадского имени «Бел-уцур» или «Белриушу», лат. Berossos, романиз. Berossus, др.-рус. Верос) (ок. 350/340 — 280/270 до н. э.) — вавилонский историк и астролог эллинистического времени.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Новости Все >
Липосакция лица: революция в мире пластической хирургии
Что можно съесть на ночь и не набрать вес?
Тайны бездны: почему каждое новое открытие в Марианской впадине удивляет мир
Зачем тратить деньги на витамины, если это есть в обычных бобовых
Брови, которые украшают: выбираем форму по типу лица
Какие продукты улучшают работу мозга?
Неоплата проезда по платной трассе: когда штраф можно избежать
В поисках сказочной Хорватии: деревня Расток, полная волшебства
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Когда пробуждаются клещи, и как защитить от них питомца
Сейчас читают
Как стакан томатного сока в день повлияет на ваше здоровье?
Здоровье
Как стакан томатного сока в день повлияет на ваше здоровье? Аудио 
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Недвижимость
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II
Зачем тратить деньги на витамины, если это есть в обычных бобовых
Брови, которые украшают: выбираем форму по типу лица
Какие продукты улучшают работу мозга?
Неоплата проезда по платной трассе: когда штраф можно избежать
В поисках сказочной Хорватии: деревня Расток, полная волшебства
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Когда пробуждаются клещи, и как защитить от них питомца
Тайны Средиземного моря: 3600-летний корабль с сокровищами найден у берегов Анталии
Сон для красоты: 6 привычек, которые мешают выглядеть молодо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.