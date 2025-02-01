Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II

Царь Навуходоносор II, родившийся в 634 году до н. э. в Нововавилонском царстве, стал одним из самых могущественных царей Древнего Вавилона. Как первенец Набопаласара, он с ранних лет проявил талант полководца. Разгромив египетские войска при Кархемише в 605 году до н. э., он подчинил Вавилону Сирию и Финикию ещё до вступления на престол.
Величайший завоеватель Древнего Востока
Будучи выдающимся военачальником, Навуходоносор II укрепил Вавилон как центр могущественной империи. Он покорил Иерусалим, разрушил Храм Соломона и депортировал тысячи иудеев в Вавилон. Его армия одержала победы над Египтом и Ассирией, установив контроль над торговыми путями от Персидского залива до Средиземного моря.
Архитектор и строитель
Помимо военных успехов, Навуходоносор проявил себя как выдающийся строитель. Его грандиозные проекты превратили Вавилон в культурный и архитектурный центр Древнего мира. Среди его достижений:
Союз через брак: женитьба на Амитис
Одним из ключевых политических решений Навуходоносора II стал его брак с Амитис из Мидии, предположительно дочерью или внучкой царя Киаксара. Этот союз укрепил отношения между Вавилоном и Мидийским царством, создавая прочный альянс против ассирийцев и других врагов. Говорят, что именно тоска Амитис по родным землям вдохновила Навуходоносора на создание Висячих садов Вавилона, воспроизводивших зелёные ландшафты её родины.
Легендарный правитель в мифах и истории
Библия описывает Навуходоносора II как жестокого завоевателя, уничтожившего Первый Храм и изгнавшего евреев в Вавилон. В Книге пророка Даниила говорится о его семилетнем безумии, во время которого он потерял рассудок, уподобившись зверю, питался травой, пока не был восстановлен на престоле после раскаяния.
"Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы". (Даниил 4:30).
Историки сомневаются в достоверности этой истории, однако она стала одним из самых известных библейских эпизодов. Некоторые утверждают, что на закате своих дней Навуходоносор мучился от редкого заболевания - ликантропии, считая себя животным.
По другой версии, библейский рассказ отталкивается от изображений царя в облике быка с львиными лапами и крыльями орла.
Также в Книге Даниила рассказывается о знаменитом сне Навуходоносора, в котором он видел огромную статую, символизирующую великие мировые империи. Даниил истолковал этот сон как предсказание о грядущих царствах и их падении.
О Навуходоносоре II также упоминает вавилонский жрец Берос, живший в III веке до н. э. В своих работах он описывает его как выдающегося правителя и строителя, подчеркнув его заслуги в укреплении Вавилона.
Древнегреческий историк Страбон также упоминает Вавилон времен Навуходоносора, описывая его величие и монументальную архитектуру, в том числе возможное существование Висячих садов.
Тем не менее, Навуходоносор II оставил неизгладимый след в истории. Он умер в 562 году до н. э., оставив после себя могущественную империю и город, который продолжал восхищать мир веками.
Навуходоно́сор II (аккад. Набу-кудурри-уцур, (Nabû-kudurrī-usur), букв. «Набу, защити старшего сына») — царь Нововавилонского царства с 7 сентября 605 (624 до н. э). по 7 октября (562 до н. э) из X Нововавилонской (халдейской) династии.
Воро́та И́штар — восьмые ворота стен Вавилона (современный центральный Ирак), посвящённые богине Иштар, построены в 575 году до н. э. по приказу царя Навуходоносора II (ок. 605—562 годы до н. э.) в северной части города. Один из самых известных памятников архитектуры Вавилонского царства.
Вися́чие сады́ Семирами́ды — одно из Семи чудес античного мира, которое представляло собой инженерное сооружение в Вавилоне с каскадом многоуровневых садов, где росли многочисленные виды деревьев, кустарников и виноградных лоз, производившее впечатление большой зелёной горы.
Волк-о́боротень верво́льф (нем. Werwolf), ликантро́п (греч. λυκάνθρωπος), челове́к-волк (англ. wolfman), в славянской традиции волколак — в мифологии и художественных произведениях человек, на определённый срок превращённый или способный превращаться в волка. Для обозначения этой способности используется термин ликантро́пия.
Страбо́н (др.-греч. Στράβων, Strábōn; лат. Strabo; ок. 64/63 годов до н. э. — ок. 23/24 годов н. э.) — греко-римский античный историк, географ и философ.
Берос (правильнее Беро́сс, устаревшее Бероз, греч. Βηροσσός, эллинизированная форма аккадского имени «Бел-уцур» или «Белриушу», лат. Berossos, романиз. Berossus, др.-рус. Верос) (ок. 350/340 — 280/270 до н. э.) — вавилонский историк и астролог эллинистического времени.
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