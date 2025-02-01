Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II

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Царь Навуходоносор II, родившийся в 634 году до н. э. в Нововавилонском царстве, стал одним из самых могущественных царей Древнего Вавилона. Как первенец Набопаласара, он с ранних лет проявил талант полководца. Разгромив египетские войска при Кархемише в 605 году до н. э., он подчинил Вавилону Сирию и Финикию ещё до вступления на престол.

Фото: Wikimedia Commons by Gallery: https://wellcomeimages.org/indexplus/image/V0034349.htm is licensed under Public domain Навуходоносор II, царь Вавилона, проклятый Богом

Величайший завоеватель Древнего Востока

Будучи выдающимся военачальником, Навуходоносор II укрепил Вавилон как центр могущественной империи. Он покорил Иерусалим, разрушил Храм Соломона и депортировал тысячи иудеев в Вавилон. Его армия одержала победы над Египтом и Ассирией, установив контроль над торговыми путями от Персидского залива до Средиземного моря.

Архитектор и строитель

Помимо военных успехов, Навуходоносор проявил себя как выдающийся строитель. Его грандиозные проекты превратили Вавилон в культурный и архитектурный центр Древнего мира. Среди его достижений:

Ворота Иштар – монументальные укрепления, выложенные глазурованным кирпичом с изображением драконов и быков.

Висячие сады Вавилона – одно из семи чудес света, по преданию построенное для его жены Амитис.

Союз через брак: женитьба на Амитис

Одним из ключевых политических решений Навуходоносора II стал его брак с Амитис из Мидии, предположительно дочерью или внучкой царя Киаксара. Этот союз укрепил отношения между Вавилоном и Мидийским царством, создавая прочный альянс против ассирийцев и других врагов. Говорят, что именно тоска Амитис по родным землям вдохновила Навуходоносора на создание Висячих садов Вавилона, воспроизводивших зелёные ландшафты её родины.

Легендарный правитель в мифах и истории

Библия описывает Навуходоносора II как жестокого завоевателя, уничтожившего Первый Храм и изгнавшего евреев в Вавилон. В Книге пророка Даниила говорится о его семилетнем безумии, во время которого он потерял рассудок, уподобившись зверю, питался травой, пока не был восстановлен на престоле после раскаяния.

"Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы". (Даниил 4:30).

Историки сомневаются в достоверности этой истории, однако она стала одним из самых известных библейских эпизодов. Некоторые утверждают, что на закате своих дней Навуходоносор мучился от редкого заболевания - ликантропии, считая себя животным.

По другой версии, библейский рассказ отталкивается от изображений царя в облике быка с львиными лапами и крыльями орла.

Также в Книге Даниила рассказывается о знаменитом сне Навуходоносора, в котором он видел огромную статую, символизирующую великие мировые империи. Даниил истолковал этот сон как предсказание о грядущих царствах и их падении.

О Навуходоносоре II также упоминает вавилонский жрец Берос, живший в III веке до н. э. В своих работах он описывает его как выдающегося правителя и строителя, подчеркнув его заслуги в укреплении Вавилона.

Древнегреческий историк Страбон также упоминает Вавилон времен Навуходоносора, описывая его величие и монументальную архитектуру, в том числе возможное существование Висячих садов.

Тем не менее, Навуходоносор II оставил неизгладимый след в истории. Он умер в 562 году до н. э., оставив после себя могущественную империю и город, который продолжал восхищать мир веками.

Уточнения

Навуходоно́сор II (аккад. Набу-кудурри-уцур, (Nabû-kudurrī-usur), букв. «Набу, защити старшего сына») — царь Нововавилонского царства с 7 сентября 605 (624 до н. э). по 7 октября (562 до н. э) из X Нововавилонской (халдейской) династии.



Воро́та И́штар — восьмые ворота стен Вавилона (современный центральный Ирак), посвящённые богине Иштар, построены в 575 году до н. э. по приказу царя Навуходоносора II (ок. 605—562 годы до н. э.) в северной части города. Один из самых известных памятников архитектуры Вавилонского царства.



Вися́чие сады́ Семирами́ды — одно из Семи чудес античного мира, которое представляло собой инженерное сооружение в Вавилоне с каскадом многоуровневых садов, где росли многочисленные виды деревьев, кустарников и виноградных лоз, производившее впечатление большой зелёной горы.



Волк-о́боротень верво́льф (нем. Werwolf), ликантро́п (греч. λυκάνθρωπος), челове́к-волк (англ. wolfman), в славянской традиции волколак — в мифологии и художественных произведениях человек, на определённый срок превращённый или способный превращаться в волка. Для обозначения этой способности используется термин ликантро́пия.



Страбо́н (др.-греч. Στράβων, Strábōn; лат. Strabo; ок. 64/63 годов до н. э. — ок. 23/24 годов н. э.) — греко-римский античный историк, географ и философ.



Берос (правильнее Беро́сс, устаревшее Бероз, греч. Βηροσσός, эллинизированная форма аккадского имени «Бел-уцур» или «Белриушу», лат. Berossos, романиз. Berossus, др.-рус. Верос) (ок. 350/340 — 280/270 до н. э.) — вавилонский историк и астролог эллинистического времени.

