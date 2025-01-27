Грозит ли миру бумажный голод — вопрос, который занимает человечество столетие

7:00 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Грозит ли миру тотальный дефицит бумаги? Этот вопрос возник даже не вчера.

Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рука девушки, пишущей шариковой ручкой в блокноте

"Бумагу по праву считают предметом первой необходимости. И если бы случился "недород", её стало бы недоставать на рынке, она бы взлетела в цене. И, как следствие, это повлекло бы такие потрясения в духовной, да и в материальной жизни всех культурных народов, что их даже трудно учесть вперёд", — говорили не сегодняшние эксперты, а другие, о возможных проблемах с бумажным "голодом" полтора века назад.

"Зелёные легкие" земного шара неуклонно уменьшаются

Уже в начале прошлого века, хотя большая часть населения земного шара было безграмотно, и в целях гигиены бумагу не использовали, её потребление было огромно. Только за 1904 год фабрики вырабатывали 4,6 миллиарда килограммов бумаги, а через три года уже 7 миллиардов килограммов. Через десять лет бумажное производство возросло вдвое.

В те времена в основе производства бумаги лежала практически всегда древесина. Предпочтение отдавалось хвойным, которые были богаты смолой. Таких лесов было много на западе Швеции и Норвегии, и вместе взятые две страны вкупе с "русской" Финляндией поставляли необходимое количество леса в Европу. Любопытно, что тогда бумагоделательных заводов в Скандинавии практически не было. Зато за последние десятилетия уже в постсоветскую Россию шла финская бумага за валюту, причём нередко выделанная из русского дерева.

Но в начале прошлого века скандинавы лишь измельчали срубленные ели и сосны в древесную массу, или механическим путем для более грубых сортов бумаги, или химическим для лучших сортов. И лишь потом всё это вывозилось за границу. Здесь стоит отметить, что сорокалетняя сосна дает самое большое около 200 килограммов древесной массы. Нетрудно представить, сколько приходилось вырубать леса, чтобы насытить бумагоделательные заводы.

Не стоит забывать и про спички. Уже в 1907 году только в Швеции было срублено 8 миллионов деревьев, а это 600 тысяч гектаров пород ценного леса. И страшно подумать, сколько ценного леса сгорело у нас в России за последние десятилетия, хотя леса не горели в таком масштабе ни в Китае, ни в Финляндии, при том, что природные пояса родственны.

Уже полтора века назад агрономы писали, что "соблазн быстрой и лёгкой наживы заставляет лесопромышленников хищнически истреблять богатства своей страны, не думая о завтрашнем дне".

Говоря о бумаге, уже наши прапрадеды отмечали, что особенно растёт спрос на бумагу во время предвыборных кампаний. Накануне Первой мировой войны только во Франции ушло почти 2 миллиона килограммов бумаги на одни бюллетени и разные воззвания, которые рассылались избирателям.

Вторыми "пожирателями" бумаги были, конечно, газеты и журналы. Уже в начале прошлого века некоторые из них "съедали" до 75 тысяч килограммов бумаги в день. Не удивительно, так как в тех же США немало газет печаталось на 20-30 страницах. А это 10 тысяч гектаров леса или около 200 тысяч деревьев. А всех газет в начале века только в США было около 2 500. Вот и вырубались канадские леса, а позже досталось и Амазонке.

Наши предки провидчески писали, что в распоряжении Старого и Нового света остаётся "непочатая" сибирская тайга. Вероятно, многие сегодня скажут о ней в прошедшем времени. Хотя уже тогда немало было претензий к столыпинским переселенцам, которые "без жалости превращали в пожарища сотни тысяч десятин дорогого леса". Вопрос, что важнее — наличие бумаги или наличие лесов — человечество ставит на повестку дня уже не одно столетие.

Бумагу "цифрой" не заменить

Закономерно, что всегда вставал вопрос — чем заменить при производстве бумаги более дорогой лес. Опять вернуться к тряпкам, из которых арабы уже в 700-м году выделывали бумагу? Тряпок сегодня много, стоит лишь покопаться в помойках.

Но сегодня они все из Юго-Восточной Азии, и хлопка или льна там не сыщешь. Сплошная "химия". Поэтому когда-то для обёрточной бумаги в ход шла грубая солома.

Но для качественной бумаги для дорогих книг, фотобумаги, папирос шли тряпки. Просто всё же без "химии". Сейчас с этим сложно. Вот и появились в США опыты с вытравлением типографской краски из старых газет и книг для дальнейшей переработки макулатуры. Как когда-то за сданные в СССР 40 килограммов старой бумаги вы могли купить интересную книгу. Правда, за деньги.

А в старой Германии учились делать бумагу из старых канатов и верёвок, учитывая, что они плелись из натурального волокна.

В столетнем номере Nature предлагалось обратить внимание на китайцев и японцев, которые использовали для изготовления бумаги бамбук. Тогда бамбука в этих странах было много, а как сейчас? В Америке научились использовать сахарный тростник, в Африке обнаружили траву альфа. И, наконец, Египет и другие страны Северной Африки, где есть папирус, бумагу из которого непросто порвать.

Так что в мире немало материала, из которого можно выделывать бумагу. И не только по причине спасения наших зелёных лёгких, но и потому, что "лесная" бумага весьма недолговечна. Через десятилетия в неподходящих условиях она покрывается плесенью, съедается жучками и просто рассыпается.

Понятно, что на наш век книги хватит, а вот хватит ли их на следующие поколения, это вопрос. Тем более, если это раритет, напечатанный когда-то ограниченным тиражом.

Закономерный сегодня ответ — переведите в "цифру". Но это уже будет не оригинал, который держал в руках Пушкин, а электронная копия. Да и цифра не надёжна. Забыли о битых битрейтах? Да и на всё это тоже потребуются большие средства. Так что лес по-прежнему вырубают по всему миру мегатоннами.

Когда-то знаменитый Томас Эдисон предложил заменить бумагу листами никеля в одну 4-тысячную миллиметра толщиной. Он уверял, что книга в 40 тысяч страниц по толщине была бы всего лишь 2 сантиметра. Вероятно такая книга была бы бессмертна. Но никель недёшев, да и относится к стратегическому сырью.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.



Бума́га (предположительно от итал. bombagia от лат. bombacium — «хлопок», первоисточником же считается иранский) — волокнистый материал с минеральными добавками. Представлен в виде листов для письма, рисования, печати, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы: растений, а также вторсырья (тряпья и макулатуры).



Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

