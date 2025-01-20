О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе

Уже при жизни Иван Сергеевич Тургенев стал классиком русской литературы. Хотя большую часть жизни прожил за границей, где и умер. Понятно, в Париже. Нет, он не был репрессирован, потому что умер в 1883 году. Отмечается, что сегодня работы классика являются обязательной частью школьной программы в России, хотя если спросить наших оболтусов, мало кто скажет что-то о Тургеневе, а тем более об его произведениях, кроме, возможно, "Муму".

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Zorin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тургенев на Манежной - panoramio

Хотя когда-то восторгались его произведениями о русском крестьянстве, нигилистах, предтечах русских революций, и, конечно, "о тургеневских барышнях". Хотя с последними у Ивана Сергеевича все было не так просто.

Тургенев — подпольный донжуан?

Как когда-то писала Варвара Лохвицкая, по годам годившаяся ему во внучки, как бы тщательно мы не изучали биографию Тургенева, мы не найдем в ней ни одного романтического эпизода, ни одной победы над женским сердцем. Правда, здесь биографы прошлого больше напирали на донжуанский список Пушкина, хотя последний прославился лишь посвящением своих стихов возлюбленным дамам, как средневековый рыцарский менестрель. Тургеневу было сложнее — он был прозаиком. К тому же оказался однолюбом, проведя полжизни, вздыхая около певицы Полины Виардо, которую ни у кого не отбил и не женился. Зато оставил человечеству свои письма.

Взбешённый Виссарион Белинский кричал: "Это какой-то садизм!"

А он всего лишь прочитал письмо Тургенева, где тот описывал своё блаженство, когда "мадам Виардо провела по моему лбу надушенным платком". Это было в начале их встречи, когда Тургенев перебрался в Париж. В ложе Виардо лежала шкура медведя, когти лап которого были позолочены. И на каждой лапе сидело по поклоннику. Нашему классику принадлежала лапа номер 3.

Любопытный факт из биографии Тургенева, который когда-то раскопали исследователи его творчества. Оказывается рядом с ним в его имении жила его дочь. Согрешил по молодости с крепостной его матери. И его поначалу не интересовала судьба этой девочки. Она по-прежнему была дворовой и крепостной девочкой, таскавшей на потеху дворни, тяжелые ведра. Зато мама, приехавшим гостям в их имение в Спасское, приводила девочку и спрашивала: "На кого похожа она?" И все отвечали хором: "На Ивана Сергеевича". Вот сюжет! Как говорил полотёр из одной нашей комедии...

Только оказавшись во Франции, Тургенев обратил внимание на свою "дочь". И по просьбе Виардо взял её под свое покровительство. Бывшая русская крепостная так и осталась во Франции, со временем потеряв всякую связь с Россией. О судьбе её матери ничего не известно. Но интрижки у Тургенева были и раньше, и только в России. Рабыни всегда доступны. В своей поэме "Параша" у него есть слова: "Эти полевые цветы так быстро вянут и теряют свежесть…Я сорвал их два или три".

Умер вдали от России и на руках иностранки

По словам французского писателя Эдмона Гонкура, Тургенев долго не мог забыть "её нежное прикосновение к его волосам" — имеется в виду данная бывшая крепостная. Есть предположения, что эту девушку под именем Клавдия он описал в "Записках лишнего человека". Так что психологам вечно придется копаться в ранней жизни Тургенева, отнюдь не неопытного юноши в делах амурных, сына богатой помещицы, автора "Записок охотника" и убеждённого сторонника освобождения русских крестьян.

Запад не царская Россия, это сегодня мы переняли его "любовь" к "либерализму". Но когда-то Тургеневу приписали ещё один адюльтер с неизвестной "Феоктистой". Понятно, что из низшего сословия. Даже ходили байки, что "почтенная Бичер-Стоу при встрече с Тургеневым дала ему пощёчину рукой, написавшей "Хижину дяди Тома". Может быть, поэтому Тургенев, человек с хорошим чувством юмора, высмеял все сплетни вокруг своего имени в романе "Дым". Но Запад не Россия, сплетни там всегда были в цене. И хорошо продавались. А тем более о русском.

Впрочем, хотя Иван Сергеевич и написал немало доброго и вечного о русском крестьянстве, сам признавался, что мог только увлечься изящной светской женщиной. А современники на это отмечали, что, значит, он ни разу не увлекся, или в его жизни были только прологи к роману. Действительно, свой романтизм он оставил лишь для своих романов. Да и к обширной переписке с Полиной Виардо, о внешности которой друзья Тургенева оставили весьма нехорошие отзывы. А их достаточно, от Генриха Гейне, Ильи Репина до Жорж Санд. Вспомним о её нумерованных поклонниках на "медвежьих лапах".

Может быть, в своё оправдание когда-то Тургенев и разоткровенничал под не один бокал "Шато Лафита" своему другу Афанасию Фету, который встретился с ним в Париже:

"Я подчинён воле этой женщины. И больше. Она заслонила от меня всё остальное, так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мне лицо носом в грязь".

Оправдаем его. В России он давно не жил.

Уточнения

Ива́н Серге́евич Турге́нев ( 28 октября [9 ноября] 1818, Орёл, Российская империя — 22 августа [3 сентября] 1883, Буживаль, Франция) — русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, прозаик и переводчик.



Поли́на Виардо́ (фр. Pauline Viardot), полное имя Мише́ль Фердина́нда Поли́на Гарси́а Си́тчес (Michelle Ferdinande Pauline García Sitches; после замужества называла себя просто мада́м Виардо́, Madame Viardot; 18 июля 1821, Париж — 18 мая 1910, там же) — испано-французская певица, вокальный педагог и композитор.



«Дым» — пятый по счёту роман И. С. Тургенева; написан в 1865—1867 годах. Действие происходит на водах в Баден-Бадене. Опубликован в 1867 году в журнале «Русский вестник».

