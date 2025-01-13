Для кого и почему принц Уэльский стал королём Карлом

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В англоязычных странах бывшего принца Уэльского принято величать King Charles III. Поскольку король решил оставить своё имя при рождении в качестве королевского титула, это не слишком затруднительно. Иначе в других европейских языках.

Фото: gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Король Карл III

Королевский титул обычно переводится как французский roi, по-испански rey, по-немецки König, по-русски "король", по-фински kuningas, по-чешски král, по-польски król, по-болгарски крал.

Для немцев это стало неожиданностью. Королеву Елизавету II чаще всего называли на английский манер — die Queen, а не более привычным для германцев — die Königin.

Если в немецком и некоторых других западноевропейских языках королевское имя не переводится, во многих славянских языках это делается.

Чехи называют Елизавету Alžběta, мы называем — Елизавета, поляки — Elżbieta. Её сына, в качестве монарха, называют соответственно Karel (Карел), Карл и Karol (Кароль). В болгарском нового короля именуют kral Charls (крал Чарлс).

В неславянских языках финно-угорской группы, имя его матери передано как Elisabet, но имя Карла осталось без изменений. В испанском языке королева была Изабеллой II (Isabel II), а её сын — Карлосом III (Carlos III). Во французском языке — Le roi Charles III.

В качестве принца Уэльского имя Чарльза оставляли без изменений. В Чешском национальном корпусе объёмом 4,7 миллиарда слов более 10 тысяч таких примеров, относящихся к принцу Чарльзу, но только один пример его имени в чешской форме принц Карел. Любопытно, что имя Чарльз в имени короля Карла III является королевским титулом, и к нему относятся иначе.

В первые дни правления нового короля, его величали по-разному. На чешском языке было 170 упоминаний, как král Karel III. (точка после римской III указывает на порядковое числительное, как это принято в Чехии), а также 45 упоминаний — král Charles III.

Имена монархов традиционно изменяются в славянских языках, поэтому вчерашний наследник британского престола по имени Чарльз обязательно будет переименован в Карла.

Большинство чешских СМИ отдают явное предпочтение имени Karel, вместо английского Charles. После публикации в крупнейших масс-медиа, остальные поспешили сделали выбор в пользу традиционного для славян имени.

При этом в Чешской Республике лингвисты отмечают, если бы Карл был IV, а не III, то чехи назвали бы его Карлом IV (Charles IV.), чтобы избежать путаницы с Карлом IV (Karel IV.), самым известным чешским государем, который в XIV веке был императором Священной Римской империи германской нации.

В английском языке зарубежный монарх называется собственным именем, но занимаемый им титул переводится. Для некоторых языков изменён порядок имён и фамилий, чтобы соответствовать практике ставить личное имя перед фамилией, например, премьер-министр Венгрии Орбан Виктор пишется по-английски как Viktor Orbán. Есть исключения, такие как Китай, где фамилия президента Си Цзиньпина остаётся на первом месте.

Титульное имя монарха может отличаться от его личного имени, как в случае с отцом Елизаветы, королём Георгом VI, которого в личной жизни звали Альберт.

В современном английском языке принято переводить титулы правителей, но оставлять без перевода имена монархов. Главой испанского государства является King Felipe VI (вместо Philip) и датская королева Queen Margrethe II (вместо Margaret II).

Некоторые государства на Ближнем Востоке являются исключениями. Правители могут сохранять местные титулы, такие как "эмир" или "шейх", которые стали английскими словами.

Некоторые привычные исторические титулы сохраняются: кайзер Германии Вильгельм — Kaiser Wilhelm — или Российская императрица Екатерина Великая — empress Catherine the Great.

Наиболее известные царственные величества в англоязычных источниках, как правило, остаются в прежней передаче латиницей, но менее известные для зарубежных читателей имена часто подвержены изменениям: русских князей, царей или императоров величают Alexander или Nicholas, а не Александром или Николаем (Aleksandr или Nikolay), хотя сохраняя при этом чуждое для английского уха имя Ivan — Иван, но не заменяя его английским эквивалентом John — Джон.

В каждом языке есть свой традиционный династический словарь, а переводчикам приходится находить баланс между чуждым и привычным.

Уточнения

Карл III (англ lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.



Карл IV Люксембургский (нем Karl IV, чеш. Karel IV; 14 мая 1316, Прага — 29 ноября 1378, Прага) — король Германии с 11 июля 1346 года, король Чехии с 26 августа 1346 года (под именем Карел I, коронован 2 сентября 1347 года), император Священной Римской империи с 5 апреля 1355 года.



Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель.



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