Русский князь круто поставил на место Робинзона Крузо

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В отличие от трудоголика Дюма-отца, который широко известен своими многочисленными романами, его английский собрат по перу Даниель Дефо, который является автором не только беллетристических произведений, но и памфлетов, статей и заметок на самые разные темы, в основном знаменит как создатель "Робинзона Крузо".

Фото: Wikimedia Commons by Currier and Ives is licensed under Public domain Робинзон Крузо, Пятница

Потомок приехавших в Англию фламандцев, Даниель Фо (Daniel Foe — именно такое имя он получил при рождении) не стал ждать ни "десять, ни двадцать лет спустя", а опубликовал "Дальнейшие приключения Робинзона Крузо" в том же приснопамятном 1719 году, что и первую часть. Все продолжения "Трёх мушкетёров" не достигли популярности первой книги. Судьба Крузо ожидала такая же участь. Жаль, потому что главный герой путешествует по просторам будущей Российской империи. До официального объявления об этом оставалось ждать каких-то два года.

Исследователи творчества Дефо не сомневались, что для описания сибирских городов и ландшафта писатель использовал переведённые на английский язык дневники русских послов в Китае, а также прочие книги. При этом Даниель кое-что понимал по-русски. Посетив вместе с Пятницей свой остров у побережья Бразилии, Крузо отплыл к мысу Доброй Надежды, оттуда на Мадагаскар, Суматру, в Сиам, а далее через Китай проник в Тартарию и в Сибирь, чтобы через Архангельск вернуться в Альбион. Пятница потерялся по дороге.

Караван из 16 человек, большинство из которых были русские купцы, двинулся, в том числе и по сибирским рекам. Удивляет, что никогда не бывший в этих местах Дефо скупыми словами описал реку Амур, тогда малоизвестную. Сработала хватка разведчика: по крупицам собирать информацию из открытых источников.

Первым делом этот культуртрегер сжигает языческого идола в селе возле Нерчинска. Рассечь истукана ему помогал анонимный шотландский купец. Не исключено, что тот был реальным историческим лицом, от которого литератор получил свои сведения о России.

"Я думал было, что, приближаясь к Европе, мы будем проезжать через более культурные и густонаселённые области, но ошибся. Нам предстояло ещё проехать через Тунгусскую область, — сообщает островитянин, — населённую такими же язычниками и варварами; правда, завоёванные московитами, они не так опасны, как племена, которые мы миновали. Что же касается грубости нравов и идолопоклонства, вряд ли на земле есть народ, который их в этом превосходит".

Типичная для "культурного" европейца заносчивость и грех гордыни.

"Из всех виденных мною дикарей и язычников эти наиболее заслуживали названия варваров, с тем только исключением, что они не ели человеческого мяса, как дикари в Америке", — подытожил наблюдательный Робинзон.

Зато с удовольствием моряк из Йорка отметил "хорошее общество" — сосланных Петром проворовавшихся вельмож. Из исторических персонажей чаще всего называют боярина Василия Васильевича Голицына. Позднее в "Истории Петра" Даниель выведет его вдохновителем стрелецкого бунта.

Зато "князь, ссыльный царский министр", превосходно говорящий по-английски, по имени не назван. Представляется, не для того, чтобы не причинить зла своему основному собеседнику и … благодетелю. Получив от него шесть или семь лошадей, "нагруженных богатыми мехами, представлявшими собой очень большую ценность", Робинзон отблагодарил, вручив "небольшой ящик чаю, два куска китайского шёлку, четыре слитка японского золота… что далеко не окупало его соболей".

Хитрован-англичанин готов тайком — снова шпионские козни (?) — переправить опального русского дворянина в Англию, но тот предпочитает, по его словам, "остаться в этой благословенной ссылке, ограждающей меня от соблазнов, и не побуждайте меня купить призрак свободы (freedom) ценой свободы (liberty) моего разума". Вместо себя князь предпочёл отправить на чужбину своего единственного сына.

В Тобольске экс-отшельник Острова Отчаяния проторчал 8 месяцев, нещадно страдая от сибирских морозов, но вполне довольного тёплыми избами и водкой: "Словом, жили весело и хорошо".

До Первой мировой войны приключения Робинзона издавались в основном в полном объёме. Позднее предпочтение британцы стали отдавали голышу Пятнице, а не образованному русскому князю. Интересно, но и в СССР "сибирского Робинзона" не жаловали. В период так называемой борьбы с "низкопоклонством перед Западом" и даже после её окончания полностью роман Дефо не был известен массовому советскому читателю.

Уточнения

Даниель Дефо́ при рождении Даниель Фо (англ. Daniel Defoe; около 1660, район Криплгейт, Лондон — 24 апреля 1731, район Сприндфел, Лондон) — английский писатель и публицист.



«Робинзо́н Кру́зо» (англ. Robinson Crusoe) — роман английского писателя Даниэля Дефо (1660—1731), впервые опубликованный в апреле 1719 года, повествующий о нравственном возрождении человека в общении с природой и обессмертивший имя автора.



Князь Васи́лий Васи́льевич Голи́цын (1643[…], Москва — 21 апреля [2 мая] 1714, Пинега, Архангелогородская губерния) — русский боярин, дипломат, государственный деятель и фаворит царевны Софьи Алексеевны.



Тобо́льск — город в Тюменской области, административный центр городского округа город Тобольск и Тобольского района.

