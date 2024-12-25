Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества

Ближе к Рождеству 1882 года Эдвард Хибберд Джонсон вместе с другими жителями Нью-Йорка украшал своё жилище. Прежде чем приступить к ежегодному ритуалу украшения гостиной дома на Манхэттене величественным вечнозелёным растением, 36-летний мужчина на этот раз решил воспользоваться современной на тот момент инновацией и раздобыл с добрую дюжину электрических лампочек.

Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Новогодняя ёлка

Спустя почти три года с тех пор, как Томас Эдисон продемонстрировал первую электрическую лампочку, мало кто был лучше знаком с зарождающейся новинкой электротехники, нежели Джонсон, доверенный деловой партнёр Волшебника из Менло-Парка.

В 1871 году Джонсон, будучи управляющим компании Automatic Telegraph Company, предусмотрительно нанял 24-летнего Эдисона, но этот вундеркинд оказался настолько гениальным и предприимчивым, что вскоре их роли поменялись, и босс стал сотрудником знаменитого изобретателя.

Джонсон работал вице-президентом Edison Electric Light Company, а также был главным инженером системы производства электроэнергии, которую Эдисон представил в сентябре того же года.

Теперь на Рождество Джонсон готовился войти в историю уже самостоятельно. Согласно некоторым преданиям, начиная с 1500-х годов, когда протестантский реформатор Мартин Лютер задумал воссоздать зрелище зимних звёзд, мерцающих среди вечнозелёных растений, — его современники зажигали восковые свечи для освещения Рождественских ёлок.

Свечи, может быть, и красивые, представляли огромную опасность в случае пожара. Каждый год, по мере приближения праздника, газеты неизменно печатали трагические истории о том, как рождественские ёлки случайно загорались и дома сгорали дотла, иногда со смертельными последствиями.

Заменив свечи электрическими гирляндами, Джонсон не только значительно снизил риск возгорания рождественских ёлок, но и добавил яркости и цвета. По словам газетного репортёра, который посетил его жилище, 80 ярких красных, белых и синих лампочек "размером примерно с орех" освещали рождественскую ель Джонсона. Ещё 28 лампочек сверкали на двух проводах, закреплённых на потолке.

Электрическая ёлка Джонсона вращалась по кругу шесть раз в минуту на маленьком сосновом ящичке, её лампочки непрерывно вспыхивали, переливаясь различными красками. Электрический ток, подаваемый из главного офиса Эдисона, приводил в действие лампочки и рукоятку, которая вращала ёлку.

Однако у первых лампочек не было вкручивающихся цоколей, и для подключения каждой лампы приходилось проделывать утомительную работу, на которую у немногих хватало знаний или времени. В результате представители высшего общества тратили до $300, чтобы нанять электриков, которые устанавливали гирлянды на деревья и были наготове на случай, если перегорит или сломается лампочка.

Рождественская ель в Белом доме впервые вспыхнула электрическими лампочками в 1894 году, когда дочери президента США Гровера Кливленда пришли в восторг от вечнозелёного дерева, "красиво украшенного и подсвеченного крошечными разноцветными электрическими лампочками вместо устаревших восковых свечей".

Однако на большей части Штатов свечи по-прежнему оставались основным средством освещения ёлок из-за дефицита электроэнергии, но особенно из-за дороговизны самих рождественских гирлянд.

На рубеже ХХ века компания General Electric начала производить и продавать электрические рождественские гирлянды, для подключения которых не требовались услуги электрика. В популярных журналах фирма рекламировала преимущества безопасного электрического освещения.

"При использовании миниатюрных ламп Эдисона рождественские ёлки не представляют опасности", — гласила копия одного рекламного объявления, размещённого рядом с драматичным рисунком, на котором изображён горящий рождественский лес.

В 1903 году General Electric начала предлагать рождественские гирлянды из восьми лампочек, которые состояли из фарфоровых патронов с проводами, миниатюрных стеклянных лампочек и вкручивающейся вилки, которая вставлялась в настенную или потолочную розетку. Набор из трёх гирлянд за 12 баксов был не по карману большинству потребителей, но в некоторых городах универмаги сдавали гирлянды напрокат за 1,50 доллара.

К 1940-м годам, когда электрификация стала стандартом в сельской Америке, электрические гирлянды заменили восковые свечи на большинстве рождественских ёлок, и опасность того, что ёлка может загореться, сменилась ежегодным разочарованием от распутывания запутанных гирлянд.

Уточнения

То́мас А́лва Э́дисон (англ. Thomas Alva Edison; 11 февраля 1847, Майлан, штат Огайо — 18 октября 1931, Уэст-Ориндж, штат Нью-Джерси) — американский инженер, изобретатель и предприниматель.

