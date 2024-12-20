Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты

6:15 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

На вчерашней конференции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, когда лидер государства говорил о "личной химии" в общении между руководителями российских регионов с китайскими коллегами, он сказал: "Там и маотай присутствует, и водочка, конечно. Но всё там в меру, насколько я понимаю".

Фото: Wikimedia Commons by Medya yükle is licensed under Public domain маотай, водка

Десять лет назад, в январе 2014 года, после показа Центральным телевидением Китая сюжета, в котором президент России дважды упомянул и положительно отозвался о водке "Маотай", акции компании выросли в цене.

Гурманы знают маотай на вкус, цвет и запах. Кстати, в 1915 году три наиболее крупных производителя водки в области Маотай привезли свою продукцию на Панамо-Тихоокеанскую международную выставку. Распространившийся от случайно разбившихся бутылок аромат настолько покорил страждущих, что алкогольному напитку, как на духу, была присуждена главная премия.

Китайскую самогонку-байцзю из сорго, пшеничных дрожжей (цзюцюй) и воды из реки Чишуй гонят в городе Маотай в провинции Гуйчжоу, на основе традиционных методов ферментации, дистилляции и выдержки, чтобы получить спирт с ореховым, зерновым и пикантным ароматом и вкусом.

Самый известный и продаваемый бренд производится компанией Kweichow Moutai, которая стала самой дорогой маркой спиртных напитков не только в КНР, но и во всём мире. При этом Kweichow Moutai не является единственным производителем маотай, и у них даже нет исключительных прав на название.

Маотай должен производиться в одноимённом городе и следовать регламентированным производственным нормам.

Производство алкоголя в Цзуньи, на берегах реки Чишуй восходит к I и II векам до н. э., когда император династии Хань У-ди попробовал и похвалил произведённый в Елане напиток. Однако только во времена династий Тан и Сун в Китае в целом начали производить дистиллированные алкогольные напитки на основе зерна.

Самое раннее упоминание относится к 1704 году, когда в местной газете Renhuai Caozhi было написано, что "деревня Маотай на западе города занимает первое место во всей стране по производству спиртных напитков".

В 1854 году во время восстания тайпинов город Маотай был разрушен, а все винокурни превратились в руины. Девять лет спустя, в 1863 году, торговец солью из соседнего города купил одну из заброшенных винокурен, нанял отставного мастера-дистиллятора и возобновил производство маотай на недавно основанной винокурне "Чэнъи", а шестнадцать лет спустя, в 1879 году, три землевладельца Жэньхуай открыли винокурню "Жунхэ".

Уже во времена династии Цин (1644-1911) маотай стал первым китайским алкогольным напитком, который производился в больших масштабах. Годовой объём производства составлял 170 тонн. Для сравнения, в 2007 году объём продаж достиг 6 800 тонн.

В начале прошлого века, с падением династии Цин, маотай продолжал пользоваться спросом, поскольку его изготавливали по просьбе недолго правившего Юань Шикая по случаю его коронации в качестве императора.

В 1929 году был основан третий винокуренный завод Hengxing, и именно на основе этих трёх винокурен создали Kweichow Moutai.

На конференции в Цзуньи Мао Цзэдун возглавил Коммунистическую партию Китая, а во время Великого похода многие будущие лидеры Китая, включая Чжоу Эньлая, равно как и солдаты, оценили маотай.

Истории того времени повествуют о том, как солдаты и офицеры Красной Армии наслаждались маотаем, употребляя его как по прямому назначению, так и для дезинфекции ног.

В "Воспоминаниях о Великом походе" Чэн Фану писал: "Из-за срочной военной ситуации мы не осмеливались пить много спиртного. Спиртное в основном использовалось для того, чтобы вытирать ноги и снимать усталость в дороге. Вытирание ног маотаем эффективно. Все его хвалят".

Исторический анекдот донёс до нас слова командира роты Ван Юэнаня и одного из охранников Мао по имени Чэнь Фэнчан, которые хотели купить маотай именно для этой цели, когда они столкнулись с самим председателем Мао, который сказал им: "Маотай — место, славящееся своим (хлебным) вином, но было бы жаль вытирать им ноги!"

Мао Цзэдун преподносил маотай Иосифу Сталину и Ким Ир Сену в 1950 и 1973 годах соответственно, Чжоу Эньлай использовал этот алкогольный напиток в качестве дипломатического инструмента на Женевской конференции 1954 года и приветственного банкета в честь визита Ричарда Никсона в Китай в 1972 году.

Когда Дэн Сяопин посетил Соединённые Штаты в 1979 году, Генри Киссинджер сказал ему: "Думаю, если мы выпьем достаточно маотая, то сможем решить любую проблему".

Маотай — единственный китайский алкогольный напиток, который считается официальным подарком посольств Китая в других странах. Его также подают на китайских государственных банкетах. Наряду с виски и коньяком, маотай считается напитком люксового бренда. Во французской прессе маотай описывался как "китайский национальный напиток".

Маотай играет определённую роль в криминальных романах китайского писателя-эмигранта Цю Сяолуна.

Уточнения

Маотай (кит. трад. 茅臺酒, упр. 茅台酒, пиньинь máo tái jiǔ, палл. маотайцзю) — китайский крепкий алкогольный напиток (байцзю), названный в честь городка Маотай (茅台镇, пиньинь: Máotái zhèn) в провинции Гуйчжоу, где он производится. Крепость варьируется от 53 % до 55 %.



Гуйчжо́у (кит. упр. 贵州, пиньинь Gùizhōu) — горная многонациональная провинция на юго-западе Китая.



У-ди (кит. трад. 漢武帝, упр. 汉武帝, пиньинь hànwǔdì, палл. Хань У-ди), (27 августа 156 год до н. э.—29 марта 87 год до н. э.), личное имя Лю Чэ (劉徹), полное посмертное имя Сяоу-хуанди (孝武皇帝) или Сяоу-ди — седьмой император империи Западная Хань в Китае, правил со 141 года до н. э. до 87 года до н. э.



Панамо-Тихоокеанская международная выставка (англ. Panama–Pacific International Exposition, сокр. PPIE) — международная выставка, проходившая в Сан-Франциско в 1915 году в честь завершения строительства Панамского канала.

