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Сергей Лебедев

Запад для России до сих пор дороже Сибири и русского Дальнего Востока?

6:05
Наследие » Россия

Когда-то в СССР, да и в нынешней России, были весьма популярны романы Валентина Пикуля. Один из них был посвящён канцлеру времён Александра II Александру Горчакову. Главная тема — в России появился после немца Нессельроде настоящий патриот. И речь шла исключительно о заслугах Горчакова на "западном фронте".

Западная Сибирь
Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.ru
Западная Сибирь

Увы, его ошибки в течение столетий делали и продолжают делать и в нынешней России. Речь идёт о наших Дальнем Востоке и Сибири, где населения теперь, вероятно, ещё меньше, чем было в дореволюционной России.

А Тихий океан если и балует кого-то рыбными деликатесами, но не россиян. И "дыр" сегодня здесь достаточно, если вспомнить времена Горчакова.

"Вся Сибирь ничего не стоит"

Те, кто хорошо знал тогдашнего канцлера Горчакова или по двору Александра II, или по работе, весьма нелестно отзывались о его раболепстве к придворным кругам. Ну что делать, тогда в России, как до него, так и потом, процветал непотизм. С протекциями бабушек и тетушек (а Горчаков был известным любителем прекрасного пола) в дипломаты и на чиновные посты потянулись люди, далекие от государственных интересов.

"А когда выступали протекторами члены царской семьи, то идиота зачисляли в гении, а мошенника в честнейшие люди".

Уже многие русские путешественники, продолжая научные исследования далекого Востока России от Сибири до Приамурья, удивлялись полному безразличию царя и правительства по освоению и заселению этих богатейших земель.

Тогдашнего генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва Горчаков на одном из заседаний Государственного совета объявил ни много ни мало "изменником Отечества" и потребовал отдать его под суд. Почему? А потому, что Муравьёв-Амурский, знававший стратегическую и экономическую выгоду Сибири, прикупил в пользу России реку Амур и побережье Тихого океана. Мирно, не тратя жизни тысяч русских солдат.

Но Горчакова, которого интересовала только внешняя политика, и который абсолютно не интересовался перспективой развития Сибири и русского Дальнего Востока, это привело в ярость.

"А что скажет Англия?!", — возмущался главный дипломат александровской России.

Опять воевать с Англией, США и Китаем, когда у нас есть большие подвижки на Западе? А тут ещё славян надо было освобождать.

Горчаков даже утверждал, что "вся Сибирь ничего не стоит", она не имеет будущего: "Имея Камчатку, никакого выхода в океан нам не надо".

Надо ли напоминать нам, живущим в XXI веке, что именно Сибирь не раз вытаскивала Россию из военных и политических катаклизмов? Понятно, что чиновники от МИДа считали поручения и поездки в Азию оскорблением.

Губернатор Муравьёв-Амурский, собираясь с визитом в Японию, откровенно писал Горчакову: "У вас всё больше охотников кататься по железным дорогам и веселиться по европейским дворам".

Сначала отдаём, а потом вновь завоевываем

Факты упрямая вещь. Именно они раздражали русское общество, ведь граф Путятин по поручению Горчакова, будучи в Японии, отдал самураям без всякого повода южную часть Сахалина с заливом Анива, с богатейшими рыбными запасами (позже его придется добывать России вновь, но уже кровью), а также пролив Лаперуза. На вторую половину позапрошлого века единственный наш выход в океан!

Кстати, даже придворные царя были шокированы такой щедростью Горчакова. Великий князь Константин Николаевич и принц Пётр Ольденбургский были в недоумении от такой негосударственной политики канцлера.

И всё же через несколько лет с новым министром путем сложных переговоров Япония возвратила нам бухту Анива, правда в обмен на Курильские острова. А после русско-японской войны по Портсмутскому договору 1905 года мы вновь отдали южную часть Сахалина. Но это уже была вина следующих наследников Горчакова, которые тогда работали над втягиванием России в войну на Западе. Всё возвратили только в 1945 году, и снова ценой крови наших солдат.

Вновь на Сибирь и Дальний Восток начали обращать внимание только при премьере Петре Столыпине. Тогда со скрипом, но всё же начала раскручиваться ржавая чиновничья машина. Правительство начало выделять какие-то деньги для переселенцев на Восток. Туда ехало семьями, конечно, самое бедное население — русские, украинцы, белорусы, которые потом, начав всё с нуля, становились на ноги и обзаводились потомством. Крестьяне и казаки составляли нередко самую крепкую и боеспособную кость армии.

И они были всегда более свободолюбивы по духу. Было на кого опереться на наших границах.

Но в 1911 году Столыпин был убит, и только в годы СССР началось активное освоение русского Дальнего Востока.

Так что не всё так благостно в романах. В 1880 году Горчаков, например, оставался последним из лицеистов пушкинской поры, но на открытие памятника поэту и однокашнику не приехал. Правда, с барского плеча дал на памятник 200 рублей, при зарплате более 40 тысяч рублей в год. Да и умер не в России, а в любимой Западной Европе.

Конечно, ту часть России не забывают у нас и сегодня. Правда, сегодня у многих она ассоциируется с "родиной" отечественных олигархов, да и на пятитысячной рублевке изобразили памятник Муравьёву-Амурскому. Как это по-русски — что имеем — не храним, потерявши — плачем.

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России.

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

Светлейший князь (с 18 марта 1871) Алекса́ндр Миха́йлович Горчако́в (4 [15] июня 1798, Гапсаль, Эстляндская губерния — 27 февраля [11 марта] 1883, Баден-Баден) — русский государственный деятель, дипломат из рода Горчаковых, один из важнейших сподвижников императора Александра II.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы япония дальний восток
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