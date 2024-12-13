Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться

В 1561 году в Кембридже вступила в силу малоизвестная хартия, которая наделила местный университет правом арестовывать и заключать в тюрьму женщин, подозреваемых в "злодеяниях".
На протяжении почти 350 лет этот драконовский закон применялся против молодых женщин из рабочего класса, которых заставали прогуливающимися со студентами университов после наступления темноты. Их считали женщинами лёгкого поведения и могли насильно доставить в тюрьму университета, по сути работный дом для бывших проституток, называемый "Прядильня" (Spinning House), где их ожидали заключение и жестокое обращение.
Эти действия не основывались на реальных законах страны. Женщин судил только вице-канцлер университета, который решал их судьбу без предоставления каких-либо доказательств вины.
Историк Кэролайн Биггс, автор книги "Прядильня: как Кембриджский университет запер женщин в своей частной тюрьме", отмечала: "Ни одна из женщин не нарушала закон. Университет просто стремился очистить улицы, убрав с них женщин, которые, как считалось, могли "испортить" студентов".
Ситуация обострялась из-за строгих правил университета: до конца XIX века преподаватели не имели права жениться, а у студентов, часто из обеспеченных семей, были деньги, которые они тратили на развлечения. Биггс также указывает, что родители студентов опасались, что их сыновья будут подвержены "порочному влиянию" местных женщин.
В 1825 году парламентским актом университету были предоставлены собственные полицейские силы, состоящие из специальных констеблей по прозвищу "бульдоги", которые патрулировали город по ночам. Они работали вместе с университетскими чиновниками, которых называли "прокторами".
В "Прядильне" заключённых женщин держали в ужасных условиях: холодные сырые камеры, скудная еда, телесные наказания и жестокое обращение со стороны надзирателей.
Биггс потратила пять лет на то, чтобы выяснить, что случилось с женщинами, изучая университетские книги регистрации, а также судебные протоколы и национальные архивы.
"Девушек арестовывали ночью, отводили в камеру в тюрьме, а утром приходил вице-канцлер и спрашивал: "Она пришла спокойно? Она пришла покорно?" А если бы она этого не сделала, если бы она отказалась, то, скорее всего, получила бы более суровое наказание", — предполагает писательница.
Телесные наказания также применялись. В 1748 году вице-канцлер, как следует из отчётов "Прядильни", заплатил городскому глашатаю 10 шиллингов за то, чтобы тот выпорол "10 непослушных женщин". Нужно отметить, что такие деньги в те времена опытный торговец мог заработать за пять дней.
Тюремные инспекторы часто осуждали тюрьму, которую в 1851 году социальный историк Генри Мэйхью назвал "мерзостью", отметив, что надзиратель дёргал девушек за волосы, если они не молчали, и бросал их в одиночные камеры.
"Тюрьма была печально известна своим холодом и сыростью, а кормили там только хлебом, а иногда и похлёбкой", — утверждала Биггс.
17-летняя Элизабет Хоу в 1846 году умерла после ночи в такой камере. Её "преступлением" было нахождение рядом с борделем.
Этот случай потряс Биггс: "Когда я узнала о её смерти, мне стало так тяжело, что я не могла даже сделать записей. Хотелось плакать".
Давление общественности в конце XIX века привело к изменениям. В 1891 году арестованным женщинам наконец разрешили нанимать адвокатов.
Одним из самых известных случаев стало дело 17-летней Дейзи Хопкинс, арестованной за "прогулку с сотрудником университета". Её дело стало важным прецедентом, подчёркивающим право на неприкосновенность личности. Возмущение общества вынудило парламент в 1894 году лишить университет права арестовывать женщин, а Прядильный дом вскоре был снесён.
Биггс надеется, что Кембриджский университет признает историческую несправедливость и установит мемориал в память о тысячах женщин, которые пострадали от этой системы.
Ке́мбридж (англ. Cambridge, [ˈkeɪmbɹɪdʒ], досл.: «мост через реку Кам») — город в Великобритании, административный центр Восточной Англии и графства Кембриджшир, выделенный в отдельный район со статусом «сити» в южной части неметропольного графства Кембриджшир, один из старейших университетских центров Европы.
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