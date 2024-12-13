Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться

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В 1561 году в Кембридже вступила в силу малоизвестная хартия, которая наделила местный университет правом арестовывать и заключать в тюрьму женщин, подозреваемых в "злодеяниях".

Фото: Wikimedia Commons by John Le Keux (1783–1846) is licensed under Public domain Cambridge, 1840, New Court

На протяжении почти 350 лет этот драконовский закон применялся против молодых женщин из рабочего класса, которых заставали прогуливающимися со студентами университов после наступления темноты. Их считали женщинами лёгкого поведения и могли насильно доставить в тюрьму университета, по сути работный дом для бывших проституток, называемый "Прядильня" (Spinning House), где их ожидали заключение и жестокое обращение.

Эти действия не основывались на реальных законах страны. Женщин судил только вице-канцлер университета, который решал их судьбу без предоставления каких-либо доказательств вины.

Историк Кэролайн Биггс, автор книги "Прядильня: как Кембриджский университет запер женщин в своей частной тюрьме", отмечала: "Ни одна из женщин не нарушала закон. Университет просто стремился очистить улицы, убрав с них женщин, которые, как считалось, могли "испортить" студентов".

Ситуация обострялась из-за строгих правил университета: до конца XIX века преподаватели не имели права жениться, а у студентов, часто из обеспеченных семей, были деньги, которые они тратили на развлечения. Биггс также указывает, что родители студентов опасались, что их сыновья будут подвержены "порочному влиянию" местных женщин.

В 1825 году парламентским актом университету были предоставлены собственные полицейские силы, состоящие из специальных констеблей по прозвищу "бульдоги", которые патрулировали город по ночам. Они работали вместе с университетскими чиновниками, которых называли "прокторами".

В "Прядильне" заключённых женщин держали в ужасных условиях: холодные сырые камеры, скудная еда, телесные наказания и жестокое обращение со стороны надзирателей.

Биггс потратила пять лет на то, чтобы выяснить, что случилось с женщинами, изучая университетские книги регистрации, а также судебные протоколы и национальные архивы.

"Девушек арестовывали ночью, отводили в камеру в тюрьме, а утром приходил вице-канцлер и спрашивал: "Она пришла спокойно? Она пришла покорно?" А если бы она этого не сделала, если бы она отказалась, то, скорее всего, получила бы более суровое наказание", — предполагает писательница.

Телесные наказания также применялись. В 1748 году вице-канцлер, как следует из отчётов "Прядильни", заплатил городскому глашатаю 10 шиллингов за то, чтобы тот выпорол "10 непослушных женщин". Нужно отметить, что такие деньги в те времена опытный торговец мог заработать за пять дней.

Тюремные инспекторы часто осуждали тюрьму, которую в 1851 году социальный историк Генри Мэйхью назвал "мерзостью", отметив, что надзиратель дёргал девушек за волосы, если они не молчали, и бросал их в одиночные камеры.

"Тюрьма была печально известна своим холодом и сыростью, а кормили там только хлебом, а иногда и похлёбкой", — утверждала Биггс.

17-летняя Элизабет Хоу в 1846 году умерла после ночи в такой камере. Её "преступлением" было нахождение рядом с борделем.

Этот случай потряс Биггс: "Когда я узнала о её смерти, мне стало так тяжело, что я не могла даже сделать записей. Хотелось плакать".

Давление общественности в конце XIX века привело к изменениям. В 1891 году арестованным женщинам наконец разрешили нанимать адвокатов.

Одним из самых известных случаев стало дело 17-летней Дейзи Хопкинс, арестованной за "прогулку с сотрудником университета". Её дело стало важным прецедентом, подчёркивающим право на неприкосновенность личности. Возмущение общества вынудило парламент в 1894 году лишить университет права арестовывать женщин, а Прядильный дом вскоре был снесён.

Биггс надеется, что Кембриджский университет признает историческую несправедливость и установит мемориал в память о тысячах женщин, которые пострадали от этой системы.

Уточнения