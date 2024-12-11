Шекспира светлое созданье Дездемона до 1660 года была мужчиной

8 декабря 1660 года зрители, собравшиеся на постановку "Отелло" Королевской труппы, услышали необычный пролог: "Сегодня на сцене выступит женщина, — продекламировал лицедей. — Не мужчина в женском платье и не паж в камзоле, а женщина".

Фото: Wikimedia Commons by Lionel Allorge is licensed under Public domain наряды, платья актрисс

Смысл этих слов стал ясен, когда в третьем акте первого действия трагедии на сцене появилась Дездемона. Впервые в истории английского театра женскую роль исполнила профессиональная актриса. До этого все роли без исключения играли мужчины или мальчики.

Тот год стал важной вехой для британского театра. 29 мая король Карл II вернулся в Лондон из изгнания, заявив о своих правах на престол. После 11 лет республиканского правления — с 1649 по 1660 год Англия была республикой в период, известный как междуцарствие (Interregnum) — восстановление монархии означало нечто большее, чем просто публичное выставление на всеобщее обозрение эксгумированной и отрубленной головы Оливера Кромвеля у Вестминстера.

Закончилась 18-летняя эпоха запрета театральных постановок, связанная с гражданской войной. Однако лишь двум театральным труппам — герцога и короля — была дарована королевская милость открыть театр в городе. Монархия не только возродила театральное искусство, но и ввела новые правила. Репертуар разделили: королевская труппа взялась за постановку "Отелло" и "Юлия Цезаря", герцогская принялась за "Гамлета".

"Несмотря на восхищение гением Шекспира, писатели также признавали, что его произведения далеки от совершенства и их красота омрачается множеством "ошибок", — утверждает театровед Джин Марсден. — Характер этих ошибок определял форму, в которой ставились пьесы, и влиял на решение о том, ставить ли их вообще".

Постановки прошлого столетия меняли в соответствии со вкусами зрителей XVII века: сокращали тексты, обновляли язык, добавляли современные эффекты. Однако самое революционное изменение — появление женщин на сцене.

Участие представительниц слабого пола стало новшеством, которое вызвало большой интерес публики. Зрители эпохи Реставрации воспринимали это как часть зрелищного нововведения, наряду с изысканными декорациями и спецэффектами. Однако имя первой актрисы, сыгравшей Дездемону в "Отелло", остаётся загадкой.

Согласно некоторым данным, Дездемону могла сыграть Маргарет Хьюз, которая позже появилась в этой роли в 1669 году. Театральный критик Розамонд Гилдер считала, что актёр, впервые с успехом исполнивший эту роль, часто продолжал играть её долгие годы. От неё отказывались лишь "при выходе на пенсию или при чрезвычайных обстоятельствах".

Ещё одной возможной претенденткой была Энн Маршалл, известная своими трагическими ролями, похожими на роль Дездемоны в других постановках.

Независимо от того, кто именно был первой, это новшество произвело впечатление и на зрителей, и на самого короля.

Через два года после премьеры Карл II официально закрепил право женщин играть женские роли. В патентах, выданных обеим театральным труппам, монарх отметил, что их выступления должны быть "не только безобидным развлечением, но и полезными и поучительными представлениями о человеческой жизни".

Уточнения



Карл II (англ Charles II, 29 мая [8 июня] 1630[…], Лондон — 6 [16] февраля 1685[…], Лондон) — король Англии, Шотландии и Ирландии в 1660—1685 годах, старший сын Карла I и Генриетты Французской.



О́ливер Кро́мвель (англ. Oliver Cromwell; 25 апреля (5 мая) 1599, Хантингдон, Королевство Англия — 3 (13) сентября 1658, Лондон, Английская республика) — английский государственный, политический и военный деятель, полководец, вождь индепендентов, руководитель Английской революции, в 1643—1650 годах — генерал-лейтенант парламентской армии, в 1650—1653 годах — лорд-генерал, в 1653—1658 годах — лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии.



Междуца́рствие (лат. interregnum) — период вакантности престола в монархиях.



Ве́стминстер Уэ́стминстер, также Вестми́нстер (англ. Westminster) — исторический район Лондона, часть административного округа Вестминстер.

