Масоны и их тайны: рукопожатия, символы и величайшие личности

Масонство — одна из старейших и самых загадочных организаций в мире, история которой официально начинается с основания первой Великой ложи в Англии в 1717 году. Однако его корни могут уходить в глубокую древность.

Фото: Wikimedia Commons by Arielinson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ масонское кольцо

Некий Андерсон, автор Устава 1723 года, приписывал происхождение масонства самому Адаму, который обучал своих сыновей — особенно Каина — геометрии.

Ранее масонство было профессиональной ассоциацией каменщиков, но сегодня объединяет людей разных профессий, вероисповеданий и культур, вдохновлённых общими ценностями дружбы и благотворительности.

Так называемые "вольные каменщики" предпочитают оставаться в тени, привлекая внимание лишь своими действиями, а не словами. Книга "Секреты масонов" частично пролила свет на внутреннюю жизнь этой закрытой организации.

Изначально рукопожатия использовались масонами-каменщиками для идентификации уровня мастерства, а сейчас они помогают определить ранг в иерархии братства.

Кроме того, во время церемоний масоны изучают пароли и коды, которые помогают продвигаться по ступеням посвящения.

Например, первый пароль, "Боаз", отсылает к колонне, стоявшей у входа в храм царя Соломона. Символы играют ключевую роль в философии масонства, передавая через аллегории принципы морали.

Наиболее известные символы — это квадрат и циркуль, которые акцентируют внимание на важности баланса в жизни. Другие значимые символы включают отвес, мастерок и Всемогущее око, представляющее Великого архитектора вселенной, или Бога.

Посвящение новых членов включает ритуалы, которые могут показаться пугающими для постороннего наблюдателя. Кандидат должен расстегнуть рубашку, его глаза завязывают, а потом подводят к "игровому залу", где ему символически вонзают кинжал в грудь, сопровождая этот акт предупреждением о важности сохранения секретности.

Три основные степени масонства — это базовые этапы, но некоторые секты предлагают дальнейший рост. В Шотландском обряде можно достичь 33-й степени. Несмотря на сокращение числа членов в последние годы, в мире насчитывается более 6 миллионов масонов.

Первое упоминание о масонстве в Северной Америке нашлось в "Пенсильванской газете" от 8 декабря 1730 года, издаваемой Бенджамином Франклином. Сам издатель, о котором мы недавно писали, стал членом ложи в феврале 1731 года, а спустя три года его избрали Великим Провинциальным Магистром Пенсильвании.

Некоторые деятели русской эмиграции были обладателями высших степеней масонства, в частности, Василий Маклаков, Игорь Кривошеин и другие. Как свидетельствует в своей книге "Тайная история масонства" О.А. Платонов, "в самых высших партийных кругах" Советского Союза вплоть до 1950-х годов оставались члены масонских организаций, разгромленных тремя десятилетиями ранее.

Среди них — многие известные исторические личности: президенты США Франклин Рузвельт, Гарри Трумэн и Джеральд Форд; британские монархи Эдуард VII, Эдуард VIII и Георг VI; писатели Марк Твен и Редьярд Киплинг; негры-музыканты Луи Армстронг и Дюк Эллингтон; голливудские актёры Кларк Гейбл и Джон Уэйн; а также композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

Уточнения

Масо́нство (франкмасо́нство, фр. Franc-maçonnerie, англ. Freemasonry) — движение, появившееся в виде тайного общества, которое берёт своё начало из малоизвестных истоков в конце XVI — начале XVII века.



Бе́нджамин Фра́нклин (англ. Benjamin Franklin [ˈbɛndʒəmɪn ˈfɹæŋklɪn]; 17 января 1706, Бостон, Провинция Массачусетс-Бэй, Британская империя — 17 апреля 1790, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский политический деятель, дипломат, изобретатель, учёный, философ, писатель, масон, полимат. Одна из самых влиятельных фигур XVIII века.



Пенсильва́ния (англ. Pennsylvania, американское произношение: [ˌpɛnsəlˈveɪniə] ), официально — Содру́жество Пенсильва́нии (англ. Commonwealth of Pennsylvania) — штат на Северо-Востоке США.



Васи́лий Алексе́евич Маклако́в ( 10 [22] мая 1869, Москва, Российская империя — 5 июля 1957, Баден, Швейцария) — российский адвокат, политический деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов.



И́горь Алекса́ндрович Кривоше́ин (фр. Igor Krivochéine; 22 февраля 1899, Санкт-Петербург — 8 августа 1987, Париж) — штабс-капитан лейб-гвардии конной артиллерии, участник движения Сопротивления во Франции, награждён медалью Сопротивления, узник нацистских и советских концентрационных лагерей, активный деятель французского масонства.



Ка́ин (др.-евр. קין‬, от корня קנה кана́, имеющего значение «приобретать, получать, производить», араб. قابيل‎ Кабил, др.-греч. Κάιν, лат. Cain) — в Библии старший сын Адама и Евы (Быт. 4). Первый рождённый на Земле человек (Быт. 4:1—2), а также первый убийца.

