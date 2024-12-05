Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца

Нынешняя резиденция президента Французской Республики, Елисейский дворец, олицетворяет престиж и достоинство высших государственных сановников. Расположенное на улице Фобур-Сент-Оноре, 55, в самом сердце VIII округа Парижа, это здание поражает посетителей тишиной своего парка, застланными коврами гостиными и усыпанным гравием внутренним двором, где представители элиты приветствуют друг друга — более или менее искренне — при щелчках и вспышках фотоаппаратов.

Фото: Wikimedia Commons by Leurent.t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елисейский дворец, Париж

Когда Луи-Анри де ла Тур Д'Овернь, граф Д'Эвре (Louis-Henri de La Tour d'Auvergne, le comte d'Évreux, 1679-1753) в 1718 году стал владельцем этого участка, он не обнаружил там никакого дворца, только заболоченную местность, на которой выращивали кабачки. В нескольких шагах от него авеню Елисейских полей в то время была всего лишь тропинкой, по обеим сторонам которой ютились крытые соломой жалкие домишки.

Для обустройства своего нового жилища Луи-Анри де ла Тур Д'Овернь обратился к тестю Антуану Кроза (1655-1738), которого называли "самым богатым человеком Франции" (или, по словам герцога Сен-Симона, "Парижа"). К концу правления Людовика XIV, в 1715 году, этот уроженец Тулузы владел состоянием в 20 миллионов ливров. Подобно лидийскому царю Крёзу (по иронии, его фамилия несколько напоминала ставшего нарицательным имя античного богатея), французский денежный мешок был первым толстосумом королевства.

Очевидно, нельзя было накопить такое огромное состояние — эквивалентное сегодняшним 300 миллиардам евро, — не будучи дворянином. Однако Антуан Кроза был всего лишь внуком торговца носками из главного города департамента Тарн — Альби. Скромное происхождение не помешало амбициозному Антуану Кроза стать сначала банкиром, затем сборщиком налогов, используя все возможности, чтобы разбогатеть. По-настоящему прибыльным предприятием, которое принесёт ему баснословное состояние, будет работорговля.

В то время около 1,4 миллиона чернокожих африканцев переправлялись на судах под французским флагом в колонии. По оценкам, 13% из них погибли при пересечении Атлантического океана. По ценам, установленным на рынках рабов Вест-Индии, негров отправляют умирать на сахарные или табачные плантации. Даже в конце XVIII века на одного поселенца на Мартинике приходилось восемь рабов, а на одного поселенца в Санто-Доминго, будущее Гаити, — пятнадцать рабов. Таким образом, Франция стала третьей рабовладельческой империей в мире, обогнав Великобританию и Португалию.

Рост этой отвратительной торговли, несомненно, радует Антуана Кроза — акционера Гвинейской компании и королевской компании Санто-Доминго, двух основных участников треугольной торговли, созданных Людовиком XIV в конце 17-го века. Более того, в 1701 году работорговец получил привилегию асьенто, которая предоставила ему монополию на работорговлю с испанскими колониями. Тогда участятся облавы… и грязные деньги потекут рекой.

Для Антуана Кроза эти тысячи мужчин и женщин, оторванных от своих домов (ожидаемая продолжительность жизни которых достигала 35 лет), были всего лишь строкой в гроссбухе. Пресловутый скупец торгует серебром и драгоценными тканями, пшеницей, сахаром и табаком, ссужает под проценты влиятельным лицам королевства, а при случае запускает свою лапу в государственную казну. У Антуана Кроза не больше сомнений, чем у кредиторов.

В 1705 году за 70 тысяч ливров "Крёз-Кроза" (Crésus-Crozat, как его называет Вольтер) покупает должность советника короля Людовика XIV. Наконец-то он может вести равную игру со знатью. Вдобавок скупердяй заключает одну из лучших партий королевства. Кроза выдаёт свою 12-летнюю дочь Мари-Анн за графа Д'Эвре. Несмотря на то, что граф лишён средств, он принадлежит к одному из самых престижных родов в Европе. Брак заключён в 1707 году с приданым 2 миллиона ливров.

Благодаря столь значительной сумме, жених, который на шестнадцать лет старше своей невесты, собирается начать строительство роскошного особняка в пустынном пригороде Парижа. В 1720 году "отель Д'Эвре " был открыт с большой помпой. Теперь он называется Елисейским дворцом. Антуан Кроза умер 7 июня 1738 года в своем особняке на Вандомской площади, трезво названном Hotel Crozat. Сегодня в нём находится знаменитый Palace Ritz.

Уточнения

Антуан Кроза маркиз дю Шатель (фр. Antoine Crozat, marquis du Chatel; крешён 24 апреля 1655, Тулуза, Королевство Франция — 7 июня 1738, Париж, Королевство Франция) — французский банкир, составивший огромное состояние, и коллекционер искусства, был первым владельцем французской Луизианы с 1712 по 1717 год.



Елисе́йский дворе́ц (фр. Palais de l'Élysée) — резиденция президента Французской республики в Париже (VIII округ, Фобур Сент-Оноре, д. 55).



Крёз (Крез Крес; лидийск. 𐤨𐤭𐤬𐤥𐤦𐤮𐤠𐤮 Krowiśaś, др.-греч. Κροῖσος; 595—547 до н. э.) — последний царь Лидии из рода Мермнадов, правивший в 560—547 гг. до н. э.



Вольте́р имя при рождении Франсуа́-Мари́ Аруэ́ (фр. Voltaire, François Marie Arouet; 21 ноября 1694, Париж, Королевство Франция — 30 мая 1778, там же) — французский писатель и философ, один из главных представителей просветительской мысли XVIII века; поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист.



Треугольной торговлей называют характерный для конца XVI — начала XIX веков трансатлантический торговый обмен между тремя частями света — Африкой, Америкой и Европой.



Асье́нто (исп. reale asiento, дословно — «королевское согласие») — предоставлявшееся испанской монархией частным лицам и компаниям с 1543 по 1834 гг. монопольное право на ввоз в испанские колонии рабов-негров из Африки.

