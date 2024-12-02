Джон Куинси Адамс стал президентом США благодаря коррумпированной сделке

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Президентские выборы президента США в 1824 году ознаменовались тем, что перед Палатой представителей Соединённых Штатов встала беспрецедентная задача после того, как 1 декабря того же года встретились выборщики. Впервые и в последний раз Палата представителей обратилась к 12-й поправке, чтобы разрешить тупиковую ситуацию на президентских выборах.

Фото: Wikimedia Commons by Billy Hathorn is licensed under Public domain Джон Куинси Адамс, президент США

Период внутреннего благополучия в стране практически совпал с президентством Джеймса Монро, чья убедительная победа на выборах 1816 года ускорила крах Партии федералистов. После того как рухнувшая Партия федералистов не смогла выдвинуть ни одного кандидата, Монро переизбрался на выборах 1820 года практически без соперников. Однако исчезновение партийной вражды не привело к политической гармонии, пишет корреспондент журнала Smithsonian Эли Визевич.

Вместо этого предвыборная кампания 1824 года началась в тот момент, когда Монро был переизбран. Теперь борьба между демократами-республиканцами сменила прежнюю вражду с федералистами. Что ещё хуже, трое из пяти главных противников Монро были членами его же кабинета.

Уильям Х. Кроуфорд был министром финансов и выходцем из Джорджии, который хотел вернуться к более традиционному видению Демократической республиканской партии Томаса Джефферсона. Плантатор, в рабстве у которого было 45 человек, выступал за права штатов, за рабство и ограниченное федеральное правительство. Наибольшую поддержку кандидат получил на Юге.

Госсекретарь Джон Куинси Адамс когда-то был федералистом, как и его отец, второй президент Джон Адамс. Но после того, как Адамс перешёл в другую партию и возглавил антибританскую и изоляционистскую внешнюю политику Монро, его популярность выросла, особенно в родной Новой Англии.

Наконец, Джон К. Кэлхун из Южной Каролины занимал пост военного министра при Монро и был главным сторонником националистической экспансии на Запад. Но его взгляды во многом совпадали с убеждениями Кроуфорда, выступавшего за рабство. Он выбыл в начале предвыборной гонки после того, как не смог заручиться поддержкой своего родного штата, и вместо этого стал вице-президентом.

Двумя другими кандидатами в 1824 году были уроженец Кентукки Генри Клей, который был спикером Палаты представителей, и Эндрю Джексон, популярный генерал из Теннесси, победивший британцев в битве при Новом Орлеане в 1815 году и позиционировавший себя как политический аутсайдер.

Поскольку за президентское кресло боролись четыре основных кандидата, никто не набрал большинства голосов выборщиков.

Джексон баллотировался отчасти назло Кроуфорду и Клею, которые выступали против его незаконного вторжения в Испанскую Флориду в 1818 году, и переманил на свою сторону их сторонников на Юге и Западе. В итоге он получил больше всего голосов выборщиков (99) и голосов избирателей (152 901, или 42,5 процента), но этого было недостаточно. Кроуфорд и Клей получили 41 и 37 голосов выборщиков соответственно, а Адамс, опираясь на поддержку на северо-востоке, получил 84 голоса.

В соответствии с протоколом, изложенным в 12-й поправке, три лучших кандидата — Джексон, Адамс и Кроуфорд — были представлены Палате представителей. Делегации каждого штата получили по одному голосу. Из 24 штатов кандидату нужно было набрать 13 голосов, чтобы победить. Когда наступил черёд лоббирования конгрессменов, Адамс проявил себя на все сто.

По сравнению с кандидатом от антиправительственных сил Джексоном, которому, естественно, было трудно заручиться поддержкой в Вашингтоне, и Кроуфордом, который был недееспособен после инсульта, Адамс, по мнению историков, "хорошо понимал такого рода политику, основанную на связях с "старыми друзьями" и негласных договорённостях".

Хотя Клея не допустили к участию в выборах, он переключил свою поддержку на Адамса. Трёх голосов Клея, а также семи штатов, в которых Адамс победил на выборах в Коллегии выборщиков, и ещё трёх, которых он добился с помощью закулисных политических интриг, было достаточно, чтобы Адамс стал президентом при первом голосовании в Палате представителей 9 февраля 1825 года.

Эпизод недемократической политики и "коррупционная сделка” погубили его, и довольно скоро на обломках демократическо-республиканского альянса образовались новые партии.

Адамс назначил Клея государственным секретарём, и их коалиция стала называться Национальными республиканцами, а позже — Вигами.

Сторонники Джексона, ещё больше недовольные политическим истеблишментом и "продажной сделкой" Адамса, стали известны как демократы.

Их стремление к возмездию превратило следующий избирательный цикл в один из самых ожесточённых в американской истории.

Уточнения

Дже́ймс Монро́ (англ. James Monroe; 28 апреля 1758, Вашингтон-Пэриш, Вирджиния — 4 июля 1831, Нью-Йорк) — американский политический и государственный деятель, пятый президент США (1817—1825); юрист, дипломат, один из отцов-основателей США.



Президентские выборы в США 1824 года проходили в условиях однопартийности.



Джон Куи́нси А́дамс (англ. John Quincy Adams; 11 июля 1767 года, Брейнтри, провинция Массачусетс-Бэй, — 28 февраля 1848 года, Вашингтон) — американский политический и государственный деятель, дипломат, 6-й президент США (1825—1829).



Генри Клей (англ. Henry Clay; 12 апреля 1777, округ Хановер, Виргиния — 29 июня 1852, Вашингтон, округ Колумбия) — американский юрист и государственный деятель, который представлял штат Кентукки в сенате США и Палате представителей США, был 7-м спикером Палаты и 9-м госсекретарём.

