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Игорь Буккер

Болота, кавалерия и два короля в необычной битве при Солуэй-Моссе

3:03
Наследие » Мир

В 1534 году английский король Генрих VIII порвал с католической церковью, провозгласив себя главой Англиканской церкви. Он надеялся, что его племянник, шотландский король Яков V, поддержит этот шаг, но тот отказался. Разногласия между королевствами углубились, особенно после того, как Яков отменил назначенную встречу с Генрихом на севере Англии в 1542 году.

король Шотландии Яков V, супруга королева Мария де Гиз
Фото: Wikimedia Commons by anonymous is licensed under Public domain
король Шотландии Яков V, супруга королева Мария де Гиз

Этот конфликт стал прелюдией к битве при Солуэй-Моссе, произошедшей 24 ноября 1542 года. Историк Джервейс Филлипс назвал это сражение одним из самых необычных столкновений между англичанами и шотландцами.

После разрыва с Римом Генрих VIII отправил в Шотландию войска, которые разграбили восточные приграничные территории. В ответ Яков V направил 18-тысячную армию для рейда на западную часть Англии вдоль реки Эск.

В письме Уильяма Масгрейва, шерифа, сражавшегося при Солуэй-Моссе, упоминается, что Англия могла собрать лишь 3000 человек для противостояния шотландцам. Несмотря на явное численное преимущество врага, командующий английскими войсками Томас Уортон решил вступить в бой.

Когда шотландская армия пересекла реку Эск, Уортон использовал лёгкую кавалерию, чтобы нарушить строй противника. Битва быстро превратилась в хаос: английские войска чередовали наступления и отступления, загоняя шотландцев в болотистую местность Солуэй-Мосс. Болота затруднили передвижение тяжёлых шотландских войск и артиллерии, делая их бесполезными против манёвренной кавалерии англичан.

Ситуацию усугубляло отсутствие эффективного руководства в шотландской армии. Король Яков V был слишком болен, чтобы возглавить войска, а его командиры, Роберт Максвелл и Оливер Синклер, враждовали друг с другом. Это привело к беспорядку, и шотландцы начали отступать. Англичане нанесли решающий удар, убив около 20 шотландцев и взяв в плен 1 200 человек, включая артиллерию.

Потери англичан были минимальными — всего 7 человек, но поражение стало катастрофой для Шотландии. Генрих VIII одержал стратегическую победу. Узнав о поражении, Яков V был вынужден вернуться в Шотландию, где и скончался три недели спустя. Хотя он долго болел, Филлипс отмечает, что новости о битве могли стать последним ударом для монарха.

После смерти Якова V трон перешёл к его шестилетней дочери Марии, которая правила Шотландией в течение 25 лет. Битва при Солуэй-Моссе и её последствия повлияли на историю Шотландии и Англии на долгие годы вперёд.

Уточнения

Битва при Солуэй-Моссе (англ. Solway Moss; 24 ноября 1542 года) — одно из сражений англо-шотландских войн XVI века. 

Ге́нрих VIII (англ. Henry VIII; 28 июня 1491, дворец Плацентия, Лондон[…] — 28 января 1547, Уайтхолл, Лондон) — король Англии с 22 апреля 1509, сын и наследник короля Англии Генриха VII, второй английский монарх из династии Тюдоров.

Яков V (гэльск. Seumas V, англ. James V, 10 апреля 1512 — 14 декабря 1542) — король Шотландии (1513—1542) из династии Стюартов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы англия шотландия
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