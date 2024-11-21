Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера

2:16 Your browser does not support the audio element. Наследие Эмиграция

1940 год. Столица Франции погрузилась в темноту и опустела. У кого были деньги бежали на юг. Ждали воздушных налетов, но их не было.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестный автор

Париж в полной темноте. На каждой двери был прилеплен плакат с надписью Abri — убежище. Тотальная мобилизация вплоть до всех мужчин 48-летнего возраста. А ведь среди французов были и русские мигранты, которые по разным причинам бежали из Советской России в годы гражданской войны. Их были десятки тысяч. И их также должны были мобилизовать на основании закона об "апатридах". Но Гитлер нарушил все планы французской мобилизации. 14 июня немцы вошли в Париж.

"Но бомбы сыпались с небес: России нет — и нет чудес…"

Четверть века назад до этих событий СССР для французских буржуа был ненавистным "русским медведем", который лишил их дивидендов по русским облигациям и акциям в годы Первой мировой (Борис Ельцин всё потом сполна оплатил им, оставив десятки миллионов граждан РФ без штанов). Нужны были страдания и унижения Франции за годы гитлеровской оккупации, чтобы тамошняя буржуазия опомнилась. Как и белой эмиграции. Тогда среди русской эмиграции ходила мрачная переделка из лермонтовского "Бородина":

"Мы долго молча отступали. Дошли до Марны. Чуда ждали. Но бомбы сыпались с небес: России нет — и нет чудес…"

Я видел французские газеты 1941-42 годов. Немецкая пропаганда широко давала репортажи о "разгроме" советской России. И что они уже якобы взяли Москву, и якобы уже пал Сталинград. А рядом фотографии улыбающегося Фернанделя, игравшего на сценах оккупированного Парижа для гитлеровцев. В отличие от Габена он не вступил в ряды Сопротивления. Такая дилемма стояла и перед тысячами русских "апатридов". Родина далеко, но она сражается.

Хотя не всё так было однозначно. Русские эмигранты никогда не любили Францию, она была для них чужой, и к её судьбе они относились безразлично. А молниеносный разгром Франции большинство встретило со злорадством и с одобрением встретило на улицах Парижа гитлеровцев как "избавителей". Правда, ещё не думая, от чего. Да и французам, честно говоря, русские за десятилетия были не нужны. Чужой рот — это иммигрантский рот. Такая была тогдашняя политика Антанты (читай, НАТО). Ведь террористы и диверсанты всегда покупались из миграции.

Но звериный оскал фашизма русский Париж не видел и "Майн кампф"* не читал. Да и нападение Германии на СССР никто не ожидал. Зато ждали, что оккупационные войска раздадут белоэмигрантам ответственные посты. Но вы "мясо", а посты займём "мы".

Впрочем, начался приём русских в германские вспомогательные службы. Но это были исключительно низкооплачиваемые рабочие и чиновники самого низкого уровня. Для русских тогда, когда не было работы, тоже было подспорье на первых порах. Речь идёт о первых двух годах оккупации. Тогда же безработная наша миграция бросилась в Arbeitsampt — гитлеровская "биржа труда", уезжали на работу в Германию. Дворец на набережной д`Орсей с позолоченными потолками и узорчатыми дверями наполнились толпами безработных. С русскими стояли в очереди марроканцы, алжирцы, индокитайцы. Французы туда не шли. Они предпочитали работу на панели.

В 1941 году Париж заполонили русские "фюреры"

В центре "русского Парижа" новоявленный "фюрер" русской эмиграции "князь" Горчаков делал свой бизнес, открыв бюро по найму русских на немецкие фабрики. Очевидцы говорили, что вскоре в Париже осталось очень мало безработных русских.

Но шли месяцы, годы и положение на Восточном фронте менялось. Не в пользу Гитлера. Хотя среди засилья спекуляции и чёрного рынка некоторые русские неплохо прижились. Но появлялось Сопротивление, и с ним начало активизироваться гестапо. С помощью последнего опять всплыл наверх "светлейший" Горчаков, который ещё в 20-е годы кормился на дивидендах западных спецслужб.

Сами белоэмигранты весьма сомневались в его княжеском родстве. Теперь у него была контора посолидней — гестапо. А за ним в кабинете висели два портрета — последнего русского царя и Гитлера.

И всё же "князя" немцы быстро турнули, заменив его своим по национальности "фюрером" — полковником Владимиром Модрахом. Уже накануне войны он вместе женой на чьи-то деньги организовал практически бесплатную столовую для бывших чинов РОВСа. Начиная с общей болтовни, кончалось всё прогитлеровской пропагандой. А все разговоры записывались и отправлялись в Берлин. Вот это разведка…

С начала оккупации Парижа к Модраху потянулись русские в поиске работы. Ответ был один, подпишите обязательство: включаюсь в начатую Гитлером "священную борьбу против мирового зла — коммунизма". Нет? Идите щипать травку на газонах. И таких было большинство.

Но и Модрах был вскоре сменён на другого "фюрера" — Жеребкова. Война с СССР была в разгаре, и даже профашистское правительство Филиппа Петена приказало арестовать без исключения на юге всех русских эмигрантов. Ненависть к немцам у них возрастала с каждым годом.

А сыщики Жеребкова и им подобные делали регулярные обыски у русских в поисках "крамолы". Жеребков был из "балетных", получил с родителями в Германии подданство и закономерно в годы войны обратился к русским с "манифестом" — "помогать Гитлеру в его священной войне". Жеребков успешно пережил годы войны, перебравшись после 1945 года под крылышко американских спецслужб. Кажется, они тоже воевали против Гитлера. Нет?

В Бельгии был другой "фюрер" — бывший офицер Войцеховский — назначенный местным гестапо, он не стал заниматься пропагандой, а устроил против русской эмиграции настоящий террор. Все подозреваемые в сочувствии к Советам оправлялись в тюрьмы и концлагеря. Единицы дожили до Победы. Остальные погибли в застенках. Отмечу, что после войны он был застрелен. Стрелявшего не нашли, хотя, как отмечала местная пресса, это была пуля мстителя.

Истоки французского Сопротивления ищите в Сталинграде

Но Сталинград подвёл черту под спорами на тему "С кем вы, белая эмиграция?" Хотя среди неё белых-то офицеров было не так много. Чаще это были гражданские, бежавшие в панике, напуганные ужасами Гражданской и нередко не верившие в будущее России. Именно они и стали вступать в ряды Сопротивления, многие погибали в бою и под пытками в застенках гестапо и французской секретной полиции.

Другие с риском для жизни прятали у себя бежавших из плена советских воинов и советских узников. Третьи делились с русским подпольем в Париже продовольствием, одеждой, лекарствами и врачебной помощью.

А вечерами, собираясь группками, слушали у уцелевших приемников сводки, которые передавали другие группы антигитлеровской коалиции. А если доходило, то и сводки из Москвы.

После Сталинграда немцы глухо сообщили, что "под давлением превосходных сил противника и во избежание ненужных жертв группа вермахта была вынуждена прекратить сопротивление". И всё… "Русский Париж" уже умел читать между строк и ликовал.

Продолжение следует…

* входит в Федеральный список экстремистских материалов (№604)

Уточнения

Адо́льф Ги́тлер (нем. Adolf Hitler, немецкий: [ˈaːdɔlf ˈhɪtlɐ] ; 20 апреля 1889, Браунау-ам-Инн, Верхняя Австрия, Цислейтания, Австро-Венгрия — 30 апреля 1945, фюрербункер, Берлин, Германия) — немецкий государственный и политический деятель, один из основоположников национал-социализма, диктатор нацистской Германии с 1933 года до своего самоубийства в 1945 году. Рейхсканцлер (1933—1945) и фюрер Германии (1934—1945), лидер НСДАП (1921—1945).



Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население — 2 102 650 человек (2023).



Сталингра́дская би́тва — одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и вермахтом, поддерживаемым армиями стран «оси», закончившееся победой РККА.

