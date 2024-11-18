Один год из жизни боярина-мученика Михаила Романова

У Александра Сергеевича Пушкина есть строки: "Перед гробницею святой стою с поникшей головой…". Увы, святых у России много, особенно мучеников. А если вспомнить Смутные времена, где белых пятен больше, чем в любой эпохе нашей истории, когда не то что жизнь наших предков не стоила ни копейки, а о каких-то записках можно было только мечтать, жизнь и мученичество боярина Михаила Никитича Романова обрели своё заслуженное место в русской истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Прокудин-Горский

Смутные времена начинались с царских репрессий

История за тысячелетия всегда одинакова, так что следующий властитель всегда пытается принизить своего предшественника. И в нашей истории таким типажом уже столетиями является царь Борис Годунов.

Именно ему приписывают "подозрительность, месть и неправедный гнев". А уж о злодействах царя, воспитанного при дворе Ивана Грозного, кто только не писал.

И всё же когда-то в России имя Михаила Романова было легендарным. Не только по упоминаниям в летописях, но и по народным преданиям. На одном из московских холмов высится древний монастырь "Спаса на Новом", или Новоспасский монастырь. Который на Таганке. Когда-то архимандрит Апполос считал, что про него так — "если не стяжал славного жребия Троицкой лавры, то также был рассадником иерархии, благочестия и сострадальцем Москвы, свидетелем и участником её спасения в 1612 и 1812 годах".

Когда-то здесь была усыпальница всех предков Романовых. Здесь же когда-то нашли упокоение три брата из рода Романовых: Александр, Михаил и Василий. В начале 1601 года они были сосланы Годуновым в отдалённые места московского государства и скончались практически одновременно насильственной смертью через год. Правда, хоронили их в Москве уже по приказу нового царя — Лжедмитрия. Вот такая у нас кривая русская история.

Но нас интересует Михаил, брат патриарха Филарета, о котором при погребении писали: "Окольничий представился в заточении от царя Бориса в Перми".

Он, как и его братья, из-за подозрительности Годунова, который не без основания опасался влияния Романовых, безвинно подвергся суду и ссылке. А ведь когда-то в Пермском крае в церкви села Ныроба хранились "Михайловы тяжкие оковы". А к его тюрьме "дети приходили дети играть на свирелях и сквозь отверстия землянки подавали узнику всё лучшее, что имели для утоления голода и жажды". Не случайно позже жители села будут отмечены в грамоте нового царя — Романова.

Тюрьма оказалась обычной ямой, выкопанной специально стрельцами для боярина. Когда пошли сильные морозы, в яме соорудили маленькую печку. Есть "свидетельства", что Михаил был весьма сильным человеком. Но сведения о нём за столетия черпались с мира по нитке.

И тем не менее, историк Карамзин со слов долгожителей края, которые помнили рассказы своих предков, писал: "В сём положении сидел всю зиму несчастный боярин. С наступлением весны ныробцы, узнав, что ему ничего не дают, кроме хлеба и воды, научили своих детей носить в своих дудочках квас и масло".

Но его тюремщик Роман Тушин (знаковая фамилия для Смутного времени) заприметил неладное и схватил несколько нарушителей режима. Они были отосланы в Москву. Часть из них после жестоких пыток погибли. В Ныроб возвратилось всего два человека. А боярина, после помощи местного населения, стража попросту уморила с голоду, беспрестанно предаваясь винным попойкам.

Чудотворная икона — ищите святого

Впрочем, причина смерти Михаила до сих пор вызывает споры. Позже от Романовых приезжали "следователи", которые смотрели яму, где скончался дядя царя. Даже они удивлялись, как смог здесь целый год прожить человек в такой тесной и сырой яме.

Вероятно, мог. Ведь, по словам очевидцев, Михаил Никитич был большого роста и очень сильный. А когда его сунули в узилище, он таскал на себе почти 50 килограммов железа. А это и ручные и ножные кандалы плюс большой замок.

Так в чем же очень провинился Михаил перед царем Борисом? Ведь другие братья не подвергались такому насилию как он. Одного постригли и заключили в монастырь, другого заключили в Пелым. Но никто не голодал и в яме не мерз. Хотя и им была уготована смерть.

Но вот Михаил, самый младший, почти юноша… Прямых данных о причине такого звериного обращения к младшему Романову нет. Но за столетия их набралось немало. Главное — клан Романовых имел много прав на русский престол. А это уже угроза для царствующей "династии". И всё же старший Романов переживал уже 50-летие, другого трон вообще не интересовал, пытавшийся бежать из ссылки Александр мог вызывать опасение, но был задушен по приказу царя.

Оставался Михаил — большой, здоровый и сильный. Кстати, уже в то время получивший образование у иностранцев-учителей.

Вердикт Годунова был однозначным — убрать. Только через год, когда все три брата были уничтожены, царь вспомнил о младшем Романове — Михаиле. Но приверженцы романовской семьи тоже не сидели, сложа руки, скрыв от соглядатаев Годунова будущего царя.

Так почему же боярина сделали святым? Мучеником — понятно. Тем более близкий родственник нового царя. Но, как говорят каноны, лет через семь после перенесения тела Михаила Никитича явилась в версте от Ныроба икона Николая Чудотворца. И понеслись в далекое сельцо царские грамоты: "Ныробскую деревню Николая чудотворца обелить и наших всяких денежных доходов имать не велено".

Стоит также отметить, что когда-то здесь собирались сотни богомольцев, которые шли к чудотворной иконе и месту гибели боярина. Но шли столетия, и даже название села менялось время от времени. Но вот память о дяде первого русского царя из династии Романовых осталась. Зато веригам боярина не повезло. Ещё в позапрошлом веке от них остались лишь отдельные звенья. Остальное разворовали почитатели старины.

Уточнения

Михаи́л Ники́тич Рома́нов (ок. 1560 — 1602) — брат патриарха Филарета и дядя первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича. Стольник в 1597 году, окольничий в 1598 году.



Бори́с Фёдорович Годуно́в (в иночестве Боголеп; 2 [12] августа 1552 — 13 [23] апреля 1605) — боярин, шурин царя Фёдора I Ивановича, в 1587—1598 годах фактический правитель Русского царства, с 17 (27) февраля 1598 года по 13 (23) апреля 1605 года — первый русский царь из династии Годуновых.

