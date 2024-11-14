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Дмитрий Плотников

Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия"

3:55
Наследие » Россия

Народ должен помнить свою историю. А если речь идёт о нас, то и история эта — великого народа.

Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Лилиана Ярощук

Анализом истории мы перенимаем опыт поколений и учимся на ошибках. Понимаем традиции и обычаи наших предков, постигая их духовный мир, язык и ментальность. И главное, история призывает нас воспитывать патриотизм и любовь к Родине.

Именно эти тезисы и являются близкими людям, кто своей работой воссоздают историю, в буквальном смысле этого слова. Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru побеседовал с Артемием Гершвальдом — главой общероссийской общественной организации "Путь меча", занимающейся уникальным видом спорта — реконструкцией исторических сражений, или как они сами это называют "Историческим средневековым боем".

"Ты знаешь, реконструкция сражения в целом, или фехтование на мечах, саблях, шпагах, в частности — это, наверное, самый лучший способ внутренне ощутить свою историю, свои корни, своё великое прошлое. Далеко ходить не буду, моя 11-летняя дочь на одном из таких историко-патриотических фестивалей в Рязанской области сама на себе это испытала. Причём условия этого фестиваля погружали любого участника полностью в те исторические даты, поскольку каждый должен был даже переодеваться в наряды того времени.

Всё это несомненно даёт возможность любому из нас волей или неволей "погрузить себя в историю". То есть, хочешь ты этого или нет, ты проникаешься историей того времени. Кстати, скажу, что моя дочь София после этого стала лучше учиться, и даже дискутировать на уроках истории с преподавателем".

Как это всё начиналось?

"Полтора года назад мы, группа единомышленников, которые "болеют" этой идеей реконструкции, собрались и решили, что пора объединять все организации под одним знаменем. И вот была создана организация, которую мы назвали "Путь меча". Задача нашего сообщества консолидироваться и сообща продвигать эту отличную идею в жизнь.

Тем более, что здесь собрались действительно энтузиасты своего дела, которые "болеют" не только прошлым России, но и будущим страны. Это значит, что продвигать эту идею для детей и юношества — обязательное условие нашей организации.

Что характерно, под эгидой "Пути меча" мы создаем самые разные фестивали. И они, действительно, разные: эпохи, времена, сражения. Мы стараемся охватить все исторические кластеры — от самого "среднего-среднего" века, до Великой Отечественной войны".

Кроме патриотизма и узнавания собственной истории, чем ещё вы нужны подрастающему поколению?

"Огромную составляющую в нашем деле занимает спорт. Во-первых, фехтование на различных образцах холодного оружия. Разумеется, дети работают при полной защите и на мягких макетах (не используя металлическое оружие). Заметь, фехтовать при полной защите, иногда с щитом — очень нелёгкое дело. Поэтому каждый, кто приходит сюда, становится, что называется многоборцем — развивает не только силу, ловкость, координацию, скорость реакции, но и выносливость, а также смелость и отвагу. То есть становится настоящим русским воином в самом хорошем смысле этого слова".

Итак, реконструкция исторических сражений — это не просто зрелищное шоу. Это весьма сложный процесс, который требует глубоких знаний истории, мастерства и энтузиазма. Но самое главное, что движет этими людьми — это желание узнать свою страну через самые героические страницы её жизни…

Уточнения

Фехтова́ние (от нем. fechten — «сражаться, бороться»; англ. fight — «сражаться») — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы рязань история
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