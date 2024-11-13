Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука

Наследие » Россия

За столетия мы вспоминаем Александра Грибоедова лишь как трагическое лицо в истории русской дипломатии и автора пьесы "Горе от ума". Немало для одной личности, погибшей в молодости. 

Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука
Фото: commons.wikimedia.org by Post of USSR is licensed under http://kolekzioner.net/modules/smartsection/item.php?itemid=224

И, тем не менее, его заслуги на дипломатическом и литературном поприще заметно приглушили другую сторону его гениальности — глубокая и тонкая музыкальность. Его страстное влечение к музыке, музыкальным инструментам, к пению и сочинительству.

Музыка не заработок для статского советника

Русский профессор Алексей Веселовский когда-то писал, что фортепьяно для Грибоедова "было не орудием пытки, а средством достижения поэтических наслаждений, товарищем мечтательных часов". В музыке он мог бы стать большим теоретиком.

В жизни Грибоедова музыка занимала такое большое место, что его друг и современник Бегичев, говорил: "Если бы Грибоедов посвятил себя только музыкальному искусству, то несомненно стал бы первоклассным артистом".

Говорили, что Бегичев был необыкновенно скуп на слова и посвятил своему другу всего 10 страниц. Хотя его жизнь он знал в сто раз больше.

О виртуозной игре Грибоедова свидетельствовал и К. Полевой, отмечавший, то тот "с юных лет сделался виртуозным фортепианистом". Механическая часть игры не составляла для него никакой трудности. Также высоко отзывались о музыкальных способностях русского посла и поэта князь В. Одоевский, А. Верстовский и даже Михаил Глинка, который в записках называл Грибоедова "очень хорошим музыкантом". А Глинка никогда не раздавал похвалы даром.

Сам Грибоедов, уклоняясь от предложения тогдашнего главы русского МИДа Нессельроде ехать послом в Персию, сказал ему в 1818 году: "Музыканту и поэту нужны слушатели…".

Музыкальная известность Грибоедова уже была к тому времени заметна по всему Петербургу. И по месту службы он был известен не только своим профессионализмом, но и композиторскими способностями. Вероятно, последнее петербургскому обществу было ближе, чем его одноактные переводные пьесы и политические и личные непечатные памфлеты. За это могли и под суд отдать.

Но вот музыка... Если откровенно, то тогдашнее петербургское общество было весьма зашорено на европейских композиторах. Много позднее оно даже не смогло оценить творчество Глинки. Своё родное, как и впоследствии, мало ценилось у нас на Руси. При Александре I столичные подмостки заполонили водевили и лёгкие оперы.

Да и дома из-за сословных предрассудков его не хотели видеть музыкантом. А лишь "статским советником". Даже для его приятелей князя Шаховского и Катенина, Грибоедова ценили как литератора, а музыка — так, для забавы.

К тому же музыкальное пристрастие его приходило не сразу. Как утверждали его современники, только при обучении в университетском пансионе. Тогда там нередко преподавали бедные учителя-иностранцы, которых брали в дом "по билетам". Т. е. каждый билетик подтверждал проведенный им урок, а расплачивались за них сразу же, по окончании цикла занятий. Были среди них и музыканты.

"Оставлю живым, но он музыкант — и играть больше не будет"

Так или иначе, Грибоедов рано соприкоснулся и полюбил музыку. Куда бы его ни забросила судьба, он всегда тянулся к ней. А ведь до наполеоновских войн он хотел быть ученым, позже стал офицером, прирожденным дипломатом, драматургом. Но всегда музыка соответствовала его настроению. Хотя о профессиональной карьере музыканта он никогда не помышлял. Тогда это было не принято. Сословность, однако.

Также стоит добавить, что на карьере 23-летнего музыканта поставил крест декабрист и отчаянный бретёр А. Якубович. На дуэли с Грибоедовым он холодно сказал своим секундантам: "Я ничего не злоумышляю на его жизнь, но он музыкант — и играть больше не будет". И прострелил левую руку поэта.

Именно по этой изуродованной руке и нашли изрубленные исламскими фанатиками в Персии останки Грибоедова в сточной канаве. Пуля прострелила ему ладонь (калибр немалый), и мизинец остался до конца его гибели сведённым.

Но Грибоедов всё равно продолжал играть на фортепьяно, но "без пятого пальца левой руки". А это непросто. Тогда он и начал заниматься теорией и ушёл в область законов гармонии, импровизируя и сочиняя собственные композиции, которые поражали слушателей своим изяществом.

До нас дошли несколько вальсов Грибоедова. Далеко не все его музыкальное наследство. Например, полтора века назад профессор Шляпкин в собрании сочинений Грибоедова упоминал о мазурке поэта. Неизвестную сонату исполняла ещё его жена Нина Чавчавадзе до конца своей жизни в 1857 году. Это всё было утеряно за первые десятилетия после гибели автора.

Отмечу, до революции в здании исторического музея в Москве существовал даже "Музей им. А. С. Грибоедова", где хранились не только письма нашего героя, но и ноты. А чтобы помнить нашего героического русского посла, литератора и музыканта, послушайте известный его вальс, который должен знать любой русский человек — вальс ми минор. "Грибоедовский вальс".

Читайте по теме: 

Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии

Уточнения

Дуэ́ль (фр. duel < лат. duellum — «поединок», «борьба двух») — регламентированный писаными правилами или обычаями вооружённый поединок, цель которого — удовлетворить желание одного из дуэлянтов (вызывающего на дуэль) ответить на нанесённое его чести оскорбление с соблюдением заранее условленных и равных условий боя.

Алекса́ндр Серге́евич Грибое́дов (4 (15) января 1795, Москва — 30 января (11 февраля) 1829, Тегеран) — русский писатель, прозаик, драматург, дипломат, лингвист, историк, востоковед, пианист и композитор. Статский советник (1828).

Биография Александра Грибоедова
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы александр грибоедов
Обсудить
Новости Все >
Россиянин взыскал с умерших миллионы рублей за несуществующие долги
Тимоти Шаламе признался, что его не брали на роли из-за внешности
Мигрантам придется платить больше, чтобы работать в Свердловской области
Как Совфед хочет изменить доступ к каталогам запчастей для иностранных авто
Замглавы Генштаба ВС России Шмарин сознался во взятке. Против кого он дал показания?
Секреты успешного размножения девичьего винограда черенками и отводками
Секреты тормозной системы: причины скрипа, которые нельзя игнорировать
Необычный способ: как вырастить томаты без рассады, посеяв их осенью
У жительницы Нижнего Тагила арестовали дачу из-за долга за электричество
Как Пентагон отреагировал на атаку американских эсминцев со стороны хуситов
Сейчас читают
Как завоевать любовь кошки
Домашние животные
Как завоевать любовь кошки Аудио 
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Авто
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации Дмитрий Плотников Любви покорны все возрасты, а также боги и сказочные существа Игорь Буккер
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Последние материалы
Как Пентагон отреагировал на атаку американских эсминцев со стороны хуситов
В Нижнем Тагиле пресечен теракт на электроподстанции
Почему не цветут пионы и что с этим делать
Подолог объяснила, почему нельзя использовать один гель-лак для ног и рук
Тренер Зенита прокомментировал критику со стороны Дзюбы
Мифы о молоке, в которые пора перестать верить
Чёрный рынок поглотил экономику Украины
Пульмонолог рассказал, стоит ли использовать антибиотики для лечения кашля
ВСУ теряют Курахово, это был их важный логистический центр
Как правильно подготовить виноград к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.