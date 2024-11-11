На голодный желудок и без боеприпасов не повоюешь. Как Пётр I поставил крест на оккупации русских земель

До сих пор идут споры, чей же всё-таки Выборг? Здесь вспоминают и Гостомысла, и крестовые походы немцев и шведов на русских соседей — псковичей и новгородцев.

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Но кто сильнее, того и правда. Шведы здесь столетия назад построили свою крепость Выборг, откуда и делали вооружённые набеги на северные рубежи России. Кровушки наших предков пролилось здесь немерено. А в последнее время здесь любили проводить кинофестивали с салютом. Это так, к слову.

Русский флот помог взять армии в 1710 году неприступную шведскую крепость

Итак, начало военной операции. Пехота под начальством генерал-адмирала графа Фёдора Апраксина по льду переходит к крепости Выборг. Переход был славный и героический. Но одно "но". Войска шли налегке. На флот возлагалась доставка провианта и боеприпасов.

И флот подготовился основательно. Сто поморских карбасов и 22 транспортных судна, для конвоирования которых собрали большой флот в составе 11 фрегатов и 11 шняв (небольшие, но прочные суда), которыми командовал вице-адмирал Корнелий Крюйс. Отличить его мог любой — большое родимое красное пятно на правой щеке. Свой флаг он держал на фрегате "Олифант", а вот у царя Петра I было звание шаутбенахт (контр-адмирал), державшего флаг на какой-то шняве "Лизета". Весьма скромно.

29 апреля флот собирается у Кроншлота, но, несмотря на майские дни, попадает во льды. Север есть север. И в Подмосковье клубника родится раньше на юге, чем в районе Истры. Вот и приходилось парусным деревянным судам пробиваться во льду. Всё окружение царя твердило о невозможности преодолеть эти льды.

Но оптимизм и вера в провидение Петра Великого оправдала его ожидания и на этот раз. Пусть даже и ценой огромных усилий экипажей русского флота. Пётр вел суда, несмотря на препятствия: "Почитай в конечном отчаянии ото льду". Лед тронулся, часть судов было затерто, но их спасли, как и груз, который везли к армии, осаждавшей Выборг. 5 судов все же было затерто во льдах, но груз успели перенести на другие корабли.

После больших трудов 7 мая эскадра добралась до Березовых островов, а сам царь на шняве "Мункер" подошел к Выборгу, остановившись за льдом в расстоянии 10 километров в узком проходе Транзунда, напротив наших батарей. Апраксин и другие генералы зело благодарили Петра за спасение осадного корпуса, у которого провианта оставалось лишь на пару дней. Если бы помощи не было, то солдаты вынуждены были бы есть "не только живых, но и мёртвых лошадей, а потом со стыдом от города отступить". Об этом писал царь Петр своему приближённому Кикину.

9 мая припасы гребная флотилия доставила своей армии, через три дня всё было выгружено на берег, и флот ушёл обратно к Петербургу. Хотя 16 мая шведская эскадра и подошла на помощь своему городу, но время с их стороны было упущено — осадный корпус русских встретил их во всеоружии и на сытый желудок.

Интересно, что, как и в других баталиях, царь Пётр всегда имел "роль" подчиненного, внимательно следя за полем боя и исправляя по нужде ошибки своих генералов и адмиралов. Может быть, поэтому некоторые историки не ставят ему в заслугу тогдашние победы русской армии и флота. Хотя чаще всего главным и энергичным руководителем был именно он — "бомбардир" Пётр Алексеев.

Что имеем, не храним, потерявши — плачем

Стоит отметить, что за взятие Выборга граф Апраксин был пожалован орденом Св. Андрея Первозванного. Сейчас этим высшим орденом Российской империи у нас жалуют мэров и пэров. А в ознаменование важной победы Петр повелел сделать большую гравюру, где в большом масштабе были показаны флагманские суда "Лизета" и "Мункер" как первые подошедшие к Выборгу.

Через 200 лет в Выборге по заказу Николая II был открыт памятник Петру I… Памятник русским воинам, погибшим при осаде Выборга в 1710 году, после "независимости" Финляндии в апреле 1918 года, когда финские войска Густава Маннергейма заняли Выборг, сбросили с постамента. А позже устроили здесь резню русского населения. Речь не идёт о большевиках, резали в основном русских дворян и мещан. Маннергейм в апреле 1918 года провёл аресты и массовые расстрелы русского гражданского населения.

В подавляющем большинстве это было местное русское население, не имевшее никакого отношения к красному движению. Самым молодым жертвам этнической чистки было 12-13 лет. Русских стреляли и резали. Вот у всех есть свой геноцид, но только не у русских. Может быть, стоит здесь поставить памятный крест о геноциде русского населения. Кстати, голову бронзового Петра в годы Великой Отечественной войны можно было видеть на столе фашистского мэра города финна Туурна. Как украшение…

Памятник Петру всё же восстановили в 1940 году в Выборге в СССР, но с оккупацией Карелии финскими фашистами он снова был разрушен. Причём лично Маннергейм приезжал осматривать поверженного бронзового Петра, забыв, как сладко он жил в царской России и присягал царю-батюшке. И только в 1954 году Великий Петр вновь встал на своё место.

Но почему в постсоветской России сразу же стали восстанавливать памятники нашим врагам, как, например, шведскому маршалу Кнутсонну в том же Выборге? Непонятно. На это и деньги Ельцин нашёл в весьма голодное время. Но он нам не нужен. К тому же сообщают, что этот наш враг в 2015 году включен в список объектов культурного наследия РФ. Хотя наше исконно культурное русское наследие за тридцать лет уничтожалось со сверхзвуковой скоростью.

Историю забыли? Продали бы шведам или финнам эту бронзу, хотя бы за картошку. Пишут, что цены на неё у нас в последнее время растут. Опять погода, или консерватория подвела?

Уточнения

Вы́борг (фин. Viipuri, швед. Viborg, нем. Wiburg) — город в России, административный центр Выборгского муниципального района Ленинградской области.



Северная война (Великая Северная война, швед. Stora nordiska kriget, дат. Den Store Nordiske Krig, нем. Großer Nordischer Krieg; Третья Северная война, пол. III wojna północna) — война, фактически длившаяся с 1700 по 1721 год между Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы (в том числе Саксония, Русское царство, Датско-норвежское королевство, Речь Посполитая и др.) за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье, закончившаяся поражением Швеции, навсегда утратившей статус великой державы.

