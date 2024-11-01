Бело-сине-красный — три столетия российского государственного флага

6:43 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Пётр I после посещения северного форпоста России, Архангельска, в 1683 году пожаловал местному архиепископу Афанасию свой струг, на котором он плавал по Двине. Флаг с корабля был поставлен в кафедральном соборе на высоком флагштоке.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Размер квадрата по 6 аршин с каждой стороны. И он имеет три горизонтальные полосы (бесик): верхняя — белая, средняя — синяя, нижняя — красная. На флаг был вшит захватывающий все три полосы жёлтый орел. На груди орла масляной краской был нарисован красный щит с Георгием Победоносцем.

Русский двуглавый орел поначалу реял над бесиком

Так откуда пошёл флаг российский? Петровский флаг стал первым известным в послепетровские времена штандартом, который когда-либо поднимал русский самодержец на русском корабле. Хотя заслугу в обретении нашего сегодняшнего государственного флага и до, и после приписывают всё же отцу Петра — царю Алексею Михайловичу.

Якобы голландцы, строя для него фрегат, заявили, что "негоже кораблю без флага быть". Иначе это просто пиратский корабль.

Но никто и ничего не говорит о расшифровке цветов нашего флага.

Построенный в селе Дединове на Оке корабль возглавил капитан Бутлер. Причём по-европейски он обрисовал требования к кормовому флагу, гюйсу — материал, размер и цвет по указанию государя.

"А цветами, как великий государь укажет. Но только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства и знамя", — писал Бутлер.

Цвета должны быть не чужие, а свои, подчеркнул голландец. Отмечу, что именно такой флаг был с нами в азовском походе.

Ещё в позапрошлом веке в госархиве русского МИДа хранился ответ, по которому на флаг отпускалось столько-то аршин киндяков и тафт (название материалов) нужных цветов. Выбраны они были в 1667 году, и с тех пор (в разное время и флаги разные) не менялись.

Голландский купец Ян ван Сведен, который курировал постройку кораблей в районе Коломны, отписывал отцу Петра Великого, "что ещё надобно к корабельному строению, опричь того, что ныне куплено за морем".

Здесь и было прошение о покупке материала на пошив корабельных флагов. Сам ван Сведен запросил, какими должны быть эти самые флаги, поскольку "цветами те все киндяки, как великий государь укажет". Тогда-то для царя Алексея Михайловича и подготовили "Писание о зачинании знак и знамен или прапоров". Здесь наглядно приводились изображения знамен библейских "двеннадцати колен Израилевых", а также флаги морских держав того времени — Англии, Шотландии, Нидерландов, Швеции и Дании.

Но вот почему выбрали именно эти цвета, до сих пор не известно. Хотя по цветовой гамме это ближе к Нидерландам. Тогда голландцы были в большом фаворе в царской России. А вот русского двуглавого орла не было. Может быть, восстановить старый русский флаг, с орлом? Споры об истоках русского флага новой России продолжаются до сих пор. Хотя, как показывает история, врагов мы побивали под разными флагами и штандартами.

Также стоит напомнить, что цвета русского флага это не просто "калейдоскоп". Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

От германофильства к красному стягу

Уже в 1814 году при праздновании заключения Парижского мирного договора "в доме Русского посольства были вывешены бело-сине-красные флаги, которые были и в отчётах французских газет названы русскими национальными".

В конце XVIII — начале XIX века, ещё до утверждения в 1806 году флага Российской Американской компании, бело-сине-красные флаги поднимались над русскими фортами в Северной Америке. Английский капитан Джордж Ванкувер сообщал, что в 1794 году русские поселения в Америке встречали его корабль салютом и подъёмом русского флага — бесика.

Стоит напомнить, что первым официальным государственным или национальным флагом Российской империи стал все жё чёрно-желто-белый флаг (больше похожий на цвета германской короны), утверждённый указом императора Александра II в 1858 году. Изменения гербового цвета были официально обозначены при императрице Екатерине I — в мартовском указе Сената 1726 года об изготовлении новой Государственной печати российский герб описывался как "орел чёрный с распростёртыми крыльями в жёлтом поле". Вероятно, немецкая кровь наших постпетровских царей давала знать. Впрочем, жёлто-чёрные цвета армейских офицеров вошли в обиход ещё до неё, при Анне Иоанновне.

Германофилом был и император Николай I, утвердивший в 1834 году "Положение о Гражданских мундирах", согласно которому кокарда черного, оранжевого и серебряного (белого) цветов, как отличительный знак принадлежности к Российскому государству, стала атрибутом не только униформы армейских и флотских офицеров, но и чиновников.

Хотя, начиная с XVIII века и до 1858 года, функции национального флага всё же выполнял бело-сине-красный флаг, который чаще всего считали таковым как в России, так и за рубежом. Однако блюститель всего православного и русского, император Александр III, в 1883 году распорядился в торжественных случаях украшать здания исключительно бело-сине-красным русским флагом. В 1896 году уже и император Николай II подтвердил статус бело-сине-красного флага как национального. Всё же при этом чёрно-жёлто-белый флаг официально не отменялся.

А потом появился красный с серпом и молотом, который вновь собрал на 70 лет воедино Российскую империю. Но это уже другая история.

Уточнения

Пётр I Алексе́евич (Пётр Вели́кий; 30 мая [9 июня] 1672, Москва — 28 января [8 февраля] 1725, Санкт-Петербург) — царь всея Руси с 1682 года, первый император Всероссийский с 1721 года.



Росси́йская импе́рия (рус. дореф. Россійская Имперія; также Всеросси́йская импе́рия) — государство, существовавшее в период с 1721 года до Февральской революции 1917 года и провозглашения Временным правительством в сентябре того же года республики.

