Мэл Гибсон, ты не прав! — шотландцы критикуют известного актёра и режиссёра за недостоверность

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Исторический эпос "Храброе сердце" (Braveheart) был снят в 1995 году режиссёром и актёром, сыгравшим в нём главную роль, Мэлом Гибсоном. Действие фильма происходит в Шотландии конца 13 века и повествует о жизни Уильяма Уоллеса, который принимал участие в Первой войне за независимость Шотландии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Wallace_Statue_,_Aberdeen2.jpg by Axis12002 at English Wikipedia

Получивший пять премий "Оскар", в том числе в номинации "Лучший фильм", "Храброе сердце" представляет собой захватывающее повествование, которое увлекает зрителей, но педанты считают его не совсем точным с исторической точки зрения.

Чьё сердце билось храбрее

"Храброе сердце" — отличное название для фильма, но, согласно исторической правде, скорее относится к другому шотландскому вождю, а не к Уильяму Уоллесу. Оно ассоциируется с Робертом Брюсом, также известным как Роберт I, королём Шотландии с 1306 по 1329 годы, который сыграл ключевую роль в Первой войне за независимость Шотландии, возглавив войско горцев после казни рыцаря Уоллеса в 1305 году.

На смертном одре Роберт Брюс попросил своего близкого друга, сэра Джеймса Дугласа, взять его сердце с собой. По словам историка Жана ле Беля (Jean le Bel), сердце должны были отнести в церковь Гроба Господня в Иерусалиме. Но поэт Джон Барбур (John Barbour) считал, что сердце героя должно участвовать в битве против "врагов Господа".

Дуглас во время битвы бросил сердце Брюса в бой, крикнув: "Веди, Храброе сердце, как ты это делаешь!" Отсюда пошло название "Храброе сердце".

Битва на Стерлингском мосту

Битва у моста Стерлинг 11 сентября 1297 года является одной из самых известных побед Уильяма Уоллеса.

Но в фильме ничего не говорится об Эндрю Морее (Andrew Moray). До битвы на мосту эсквайр Морей собрал небольшой отряд на севере и начал сражаться с людьми Эдуарда I, отвоёвывая территорию для шотландского короля Джона Баллиола (John Balliol). Позже он объединил силы с Уоллесом перед битвой, в которой был смертельно ранен. В кино Уоллес показан единственным вдохновителем победы, но и Морей сыграл немаловажную роль.

Главная неточность — отсутствие самого моста. Обе враждующие стороны находились на противоположных концах реки Форт (Forth), и мост был единственным безопасным местом для переправы. Однако мост был узким и позволял пересечь его только двум лошадям одновременно. Уоллес и Морей подождали, пока несколько английских отрядов не пройдут, а затем начали атаку, заперев их на другом берегу реки без возможности отступить. Один из английских командиров, Джон де Варенн (John de Warenne), приказал разрушить мост и отступил в Берик (Berwick), оставив низины под контролем шотландцев.

Jus Primae Noctis

В "Храбром сердце" Эдуард I Длинноногий применяет Jus Primae Noctis, или "право первой ночи". Этот закон предоставлял феодалам после заключения брака зависимых крестьян провести первую ночь с невестой, лишая её девственности.

В фильме Эдуард шутит: "Проблема Шотландии в том, что она полна шотландцев", а затем замечает: "Если мы не сможем их выгнать, мы их выведем", возрождая то, что он называет "старым обычаем". Некоторые историки утверждают, что это, скорее, миф, чем факт.

Средневековый учёный Альбрехт Классен (Albrecht Classen) отмечал, что "практически все писатели, которые делают какие-либо подобные заявления [о его существовании], никогда не могли или не хотели ссылаться на какой-либо заслуживающий доверия источник, если таковой у них был". Некоторые исследователи предполагают, что "право первой ночи", в первую очередь, упоминается в произведениях более поздних периодов и, возможно, было не столько формальным законом, сколько способом для дворян эксплуатировать тех, кто находился в их власти.

Килт и боевая раскраска

В фильме Уильям Уоллес и шотландцы щеголяют в килтах и в клетчатых пледах (tartans), их лица покрыты синей краской. По словам шотландского писателя Питера Тракуэра (Peter Traquair), Уоллес не "раскрашивал лицо вайдой и не носил килт". Согласно записям Юлия Цезаря, традиция кельтских воинов раскрашивать свои тела краской из вайды восходит к I веку до н. э. Тартановые килты (tartan kilts) появились только в конце XVI века, а современные — в XVIII столетии.

Любовная история

В фильме "Храброе сердце" Изабелла Французская изображена взрослой женщиной, которая вступает в романтические отношения с Уильямом Уоллесом и, возможно, носит под сердцем его дитя. Родившейся между апрелем 1295 года и январём 1296 года Изабо было всего около трёх лет, и она жила во Франции во время битвы при Фолкерке.

Уточнения

Мел Колм-Килле Дже́рард Ги́бсон (англ. Mel Colm-Cille Gerard Gibson; род. 3 января 1956 года, Пикскилл, штат Нью-Йорк, США) — австралийский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



«Храброе сердце» (англ Braveheart) — фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства.



Сэр Уи́льям Уо́ллес (гэльск. Uilleam Uallas, англ. sir William Wallace; 3 апреля 1270, Пейсли — 23 августа 1305, Лондон) — шотландский рыцарь, один из военачальников в войне за независимость от Англии.



Изабелла Французская позднее прозванная «Французской Волчицей» (ок. 1295 — 23 августа 1358) — дочь французского короля Филиппа IV Красивого и Иоанны I Наваррской, с 1308 года — жена английского короля Эдуарда II, мать короля Эдуарда III.



Килт (от англ. kilt; гэльск. fèileadh [ˈfeːləɣ]) — предмет мужской шотландской национальной одежды, традиционная одежда горцев Шотландии.



Роберт I Брюс (англ Robert the Bruce, гэльск. Roibert a Briuis, 11 июля 1274 — 7 июня 1329) — король Шотландии (1306—1329), один из величайших шотландских монархов, организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии, основатель королевской династии Брюсов.



Битва на Стерлингском мосту — сражение первой войны за независимость Шотландии, произошедшее близ Стерлингского моста через реку Форт.



Ва́йда краси́льная (лат. Ísatis tinctória) — вид рода Вайда из семейства капустных, или крестоцветных (Brassicaceae).



Битва при Фолкерке (англ Battle of Falkirk, гэльск. Blàr na h-Eaglaise Brice) — крупное сражение между войсками шотландцев под предводительством Уильяма Уоллеса и англичанами, состоявшееся 22 июля 1298 года около шотландского города Фолкерка во время Первой войны за независимость Шотландии.

