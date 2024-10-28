Женщины готовы отказаться от сна, чтобы не забеременеть

В мифологии Запада бессмертные часто пользуются беспомощностью спящих женщин. Брат бога смерти Танатоса по имени Гипнос помогает им в этом. Олимпиец Зевс, превратившись в лебедя, соблазняет бессознательную Леду. Брошенная Тесеем на острове Наксос спящая Ариадна удовлетворяет похоть Диониса.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Dyck_-_Jupiter_et_Antiope,_ca._1620.jpg by Anthony van Dyck

Свою тайну превращения в полуженщину-полузмею средневековая фея Мелюзина, вопреки своей воле, открывает спящему супругу. Женщинам обычно не разрешается вторгаться в сон мужчин. Когда Психея подкрадывается к спящему мужу, то обнаруживает, что это — бог любви Эрос. Её любопытство наказано.

"Декамерон" Бокаччо (1352-1354) проиллюстрировал сношения якобы спящих дамочек с незваными гостями: от студентов-молокососов до плешивых патеров римской курии и прочих.

Растиражированный сюжет о "Спящей красавице", которая впала в столетний сон, знаком всем нам с детства в разных редакциях, написанных разными авторами и переведённым на многие языки.

Самая ранняя версия 15-го столетия Perceforest и итальянская версия Джамбаттисты Базиле (1634 год) рассказывают о принце, который, найдя спящую принцессу привлекательной, заводит с нею детей, пока она пребывает без сознания.

В Perceforest принц сначала колеблется, сдерживаемый "Разумом" и "Рассудительностью", но, в конечном итоге, уступает своему желанию и всемогущей Венере. Мать просыпается только тогда, когда один из рождённых ею близнецов принялся сосать её палец и высосал отравленный шип.

По версии Шарля Перро (1697 год), принцесса просыпается по прибытии принца. Они влюбляются и обзаводятся потомством, но принц откладывает свадьбу. По возвращении домой он оставляет принцессу с похожей на людоеда свекровью, которая приказывает казнить её и детей.

У братьев Гримм (1812), как и в диснеевской мультипликации, принц целует спящую принцессу без её согласия, затем женится на ней. Желания девушки о встрече с принцем на белом коне, наконец-то, исполняются.

В популярных произведениях Кребийона, Прево и Мариво персонажи грезят о том, как они входят в женские будуары, чтобы воспользоваться их уязвимостью. Эпистолярный роман Ричардсона "Кларисса Харлоу" (1748), переведённый на французский язык аббатом Прево в 1751 году, иллюстрирует последствия изнасилования с помощью наркотиков. Прекрасная Кларисса сопротивляется, но сэр Роберт Ловелас, накачав её наркотиками, насилует. В конце концов героиня умирает, а соблазнитель осознаёт силу женской добродетели.

Последующие два столетия мало что изменили. Достаточно перелистать бессмертную классику — "Дракулу" Брэма Стокера (1897) или "Любовника леди Чаттерлей" Д. Г. Лоуренса (1928).

В "Доме спящих красавиц" Ясунари Кавабаты (1961) пожилой мужчина посещает дом, где он может возлечь рядом с бессознательными молодушками. Хотя и не прикасается к ним.

В фильме Ива Симоно "Леонора навсегда" (2000) женщину во сне насилует мужчина, которому она доверяла, из-за чего она испытывает чувство вины.

Мужские фантазии о доступности спящих женщин пленили художников, таких как Боннар и Пикассо.

"Всем женщинам знаком сон-посвящение, который настолько универсален, что редкая женщина, дожив до двадцати пяти лет, не видела такого сна, — писала в своей книге-бестселлере "Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях" (1992) американской женщины-психоаналитика Клариссы Пинколы Эстес. — Обычно преследователи, действующие в таких снах о тёмном человеке, — это, выражаясь словами самих женщин, "террористы, насильники, бандиты, нацисты из концентрационных лагерей, грабители, убийцы, преступники, взломщики, плохие люди, воры". Есть несколько уровней толкования подобных снов в зависимости от жизненных обстоятельств и внутренних драм, которые окружают женщину".

Три десятилетия назад учёные-женщины имели смелость утверждать следующее:

"Сновидения — это портал, врата, подготовка и практика для перехода на новую ступень сознания, в "новый день" процесса индивидуации. Поэтому женщина может увидеть сон о хищнике, когда её душевные обстоятельства слишком застойны или безмятежны. Можно сказать, что цель его — поднять бурю в душе, которая позволит выполнить какую-то работу, требующую прилива энергии. Но подобный сон ещё и утверждает, что жизни женщины необходима перемена, что там, где нужно сделать сложный выбор, женщину одолела тоска или пустота, что она медлит сделать следующий шаг, пройти следующий отрезок пути, что она не решается отбить у хищника свою собственную силу, что она не привыкла жить/действовать/бороться с азартом, в полную силу".

Но в наше время западные женщины, как француженка Дженнифер Тамас (Jennifer Tamas) в своей книге Au NON des Femmes (2023), предлагают пересмотреть классические произведения литературы через новую призму, которая принимает точку зрения героинь.

Как объясняет Мюриэль Сац (Murielle Szac) в "В одиссее богинь" (L'Odyssée des Déesses; 2023), истории могут подчёркивать женскую стойкость, переосмысливая таких персонажей, как Гера и Медея, как символы сопротивления, а не подчинения.

Сцены, в которых женщины находятся без сознания или под воздействием наркотиков, больше не следует интерпретировать как соблазнение. Например, в "Опасных связях" (1782) Вальмон пробирается в комнату Сесиль Воланж, пока она спит. Это не соблазнение, а изнасилование.

Некоторые женщины также призывали положить конец поцелуям без разрешения. В 2017 году одна англичанка в пух и прах раскритиковала "Спящую красавицу" за поцелуй без согласия. В 2021 году демонстрация поцелуя Белоснежки в стеклянном гробу вызвало споры в Соединённых Штатах.

К слову, заметим, что ни один из вариантов сказки братьев Гримм "Девушка-безручка" (Das Mädchen ohne Hände), где отец вырезает у дочери сначала язык, а потом отрубает обе руки, ни отрезанные пятки и ампутированные пальцы сводных сестёр Золушки, которым за обман выкалывают глаза, когда принц находит свою зазнобу, так и не вызвали возмущения новоделанных феминисток.

Поколение чайлдфри* не желает иметь детей ни во сне, ни наяву. Слова апостола Павла о том, что "неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим", для них — пустой звук. Главное, самой стать главою, а не шеей, которая, согласно поговорке, этой головой вертит. Одновременно стать головой и шеей пока не удавалось .

Яйцеголовые мужи давно предрекают крах европейской цивилизации (культурой с некоторых пор это сложно назвать). Вопреки Ленину, с его "империализмом как последней стадией капитализма", или Шпенглеру с "Закатом Европы" — регнарёк, апокалипсис или как его там, вызовут не экономические, политические и прочие "мужские" отмазки, а простое нежелание женщин рожать потомство.

Суфражистки нашего времени борются исключительно за гегемонию "второго пола" (дефиниция Симоны Бовуар), а не за будущее поколений.

*- Пропаганда отказа от деторождения законодательно запрещена в РФ

Уточнения

Ги́пнос (др.-греч. Ὕπνος, «сон») — в древнегреческой мифологии персонификация сна, божество сна и сновидений, сын Нюкты и Эреба.



«Декамеро́н» (итал. Il Decamerone от др.-греч. δέκα «десять» + ἡμέρα «день», букв. «Десятиднев») — собрание ста новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо, одна из самых знаменитых книг раннего итальянского Ренессанса, написанная приблизительно в 1352—1354 годы.



Суфражи́стки (от фр. suffrage — избирательное право) — участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав. Также суфражистки выступали против дискриминации женщин в целом в политической и экономической жизни.

