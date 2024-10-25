Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии

Кто-то читал, а кто-то нет комедию русского писателя начала позапрошлого века "Горе от ума". Судя по нашим реалиям и мировым, ничего с тех пор не изменилось. Как писал в письме другой известный русский драматург, живший до Александра Грибоедова, Денис Фонвизин: "С нынешнего нового года все старые дураки новые дурачества понаделали!"

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"Пасквиль на Москву" или призыв "К свету, к добру"

В конце января 1830 года афиша Большого театра объявила бенефис известного актера М. С. Щепкина, где, кроме того, был анонс о постановке в первый раз первого акта пьесы "Горе от ума". Это была для тогдашней просвещённой публики настоящая сенсация. И обещало событие как в театральной, так и в литературной жизни Российской империи. Тем более, что пьеса А. С. Грибоедова была уже многим известна. Пусть и в списках. В печати она появилась чуть позже — в 1833 году. До этого она по цензурным соображениям была запрещена.

Ещё в 1825 году в театральном альманахе "Русская Талия" появляется всего лишь два отрывка из "Горе от ума". Но даже эти выдержки дали повод для ожесточенной полемике в двух русских столицах. Тем более, что она шла на костях мученической, а для многих таинственной, гибели самого автора пьесы в 1829 году. Напомним, что русское посольство во главе с послом Грибоедовым было разорвано исламскими фанатиками в Иране при попустительстве тогдашнего шаха и на английские деньги. Правда, от современных реалий мы тогда отличались, за смерть нашего посла хоть знатный алмаз пришлось подарить шаху русскому царю. Тогда не говорили, как сегодня, "мы найдём адекватный ответ".

Грибоедов был "героем своего времени" и своё "горе" выстрадал молодым, будучи москвичом. Конечно, это была Москва начала XIX века. Со своими самодурством аристократического общества, крепостниками и преклонением перед Европой.

Как говорила сестра Грибоедова, М. С. Дурново, их мать, пережившая поэта, суровая и резкая Настасья Фёдоровна, "никогда не понимала глубокого, сосредоточенного характера Александра, а всегда желала для него только внешности и блеска". И с нескрываемым презрением относилась к литературным опытам сына.

Эту публику мы видим и в произведениях Л. Н. Толстого, который родился накануне смерти Грибоедова.

Братец мамы, Алексей Фёдорович, который стал несомненным натурщиком поэта — Фамусовым, барин-сибарит, который задавал регулярно балы и вечера, не брезговал низкопоклонством и лестью угождал сильным мира сего. Впрочем, и для этого сегодня нужен "ум".

Очевидно, что публика московская узнала себя в Репетиловых и Тугоуховских. Что далеко ходить, даже поставленный кусочек пьесы был воспринят в штыки профессором московского университета Львом Цветаевым, лекции которого ещё слушал молодой Грибоедов,. Будучи цензором, он запретил печатание комедии: "противна благопристойности и нравственности". А директор московских театров Ф. Ф. Кокошкин вообще назвал пьесу "пасквилем на Москву".

Как маленькая врезка для любителей русской истории: в 1825 году в петербургском театральном училище шла репетиция "Горе от ума", запрещённого как школьное представление. В Ереване в 1828 году шёл любительский спектакль. Причём на его просмотре присутствовал сам Грибоедов.

Наполеоновский офицер наживался на русской литературе

Комедия за первые годы прошла немало препонов через цензурное невежество и театральную рутину. Были отдельные акты с крупными купюрами, в текст вносили "авторские" изменения. Большую "помощь" оказало петербургское театральное начальство (Р.М. Зотов), которым руководило, как писали современники, "просвещённое" жандармское III отделение.

Так сокращённый и варварски изменённый новый текст "Горе от ума" по Высочайшей воле был позволен к печатанию и игре в театре.

А сам Николай I собственноручно указал в 1833 году: "Печатать слово от слова, как играется, можно. Для чего взять манускрипт из здешнего театра".

И только после смерти царя, в 60-е годы позапрошлого века началась работа над оригиналом, с настоящими пометками Грибоедова. Хотя и в начале прошлого века на русских подмостках нередко играли "обрезанный" и "исправленный" текст комедии.

Есть ещё любопытные сведения о нелегкой судьбе русской классики. Сегодня драка родственников и детей за авторские права уже никого не удивляет. Хотя это нередко кончается смертоубийством. Но вот 200 назад лет это никого не интересовало. Мама Грибоедова жила в Москве (подспорье — несколько тысяч крепостных душ), сестра — в деревне.

Зато, как обычно, появились литературные фарцовщики и перекупщики в лице Булгарина. Забавно, поляк, офицер наполеоновской армии и русский литературный критик в одном лице. Он знал, где можно поживиться. Он и заявил в Петербурге, что Грибоедов именно ему завещал литературное достояние, и единственный автограф "Горе от ума" только у него. Вот и потянулись к нему театральные антрепренеры за разрешением поставить акты из пьесы. Понятно, не за бесплатно. Например, с бенефицианта Я. Г. Брянского он "срубил" 1 000 рублей. А сколько таких бенефициантов было…

Вообще за 200 лет уже XIX и XX веков эта многострадальная комедия претерпела немало. И играли только отдельные акты, и на афишах писали по-французски, а подчас реклама шла под названием "Московский бал". Кстати, успешно, шли на развлечение.

Если в первых представлениях на балу танцевали кадриль 8 пар, то потом на волне успеха на сцене уже прыгали 12 пар. А при чем здесь "Горе от ума"? Даже театральные попытки знаменитого актера Щепкина, который знал Грибоедова, многие отвергли, считая, что нельзя под названием "Маскарад" делать такое ассорти как трагедия "Ермак" и бессмертная комедия "Горе от ума".

Позже, к столетию автора пьесы, писали: "Нет достойных гения Грибоедова театральных постановок. Это драматическая литература, нисколько не потерявшая жизненности картина московского общества с упорной борьбой его мрачных сил против убежденного, вечного призыва Чацкого к свету, к добру и правде, к свободе и просвещению".

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Грибое́дов ( 4 (15) января 1795, Москва — 30 января (11 февраля) 1829, Тегеран) — русский писатель, прозаик, драматург, дипломат, лингвист, историк, востоковед, пианист и композитор. Статский советник (1828).



Коме́дия (др.-греч. κωμ-ῳδία, от κῶμος «праздник в честь Диониса» + ἀοιδή / ᾠδή, ᾠδά «песня; ода») — жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходами, и также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы.



Фадде́й Венеди́ктович Булга́рин (при рождении Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин пол. Jan Tadeusz Krzysztof Bułharyn; 24 июня [5 июля] 1789, имение Пырашево, Минское воеводство, Великое княжество Литовское — 1 [13] сентября 1859, имение Карлово, Дерптский уезд, Лифляндская губерния) — русский писатель, журналист, литературный критик и издатель. Капитан наполеоновской армии, кавалер ордена Почётного легиона Франции, действительный статский советник; «герой» многочисленных эпиграмм Пушкина, Вяземского, Баратынского, Лермонтова, Некрасова.

