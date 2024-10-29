Наполеон до смерти любил немок

7:50 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Отношения Наполеона с женщинами волнуют обывателей не меньше, чем историков его битвы. За столетия после смерти императора Франции издано несчётное количество книг и статей, авторы которых признают, что в постели у этого исторического деятеля перебывало множество женщин, вот только три из граций оказали влияние на его судьбу.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-auguste-dominique_ingres,_napoleone_I_sul_trono_imperiale,_1806,_03.jpg by Jean-Auguste-Dominique Ingres

"Наполеон смотрел на всех женщин, которыми обладал, как на стоящих ниже себя", — утверждал в 1893 году член французской академии Фредерик Массон (Frédéric Masson).

В своей книге "Наполеон и женщины" (Napoléon et les femmes) французский историк ничтоже сумняшеся отметил, что "среди его любовниц не было ни одной, происхождение или известность которой могли бы льстить его тщеславию. Он совершенно не искал таких, а если встречал, то быстро в них разочаровывался и даже не доводил с ними дела до конца".

Политики, в отличие от обывателей, не жаждут плотских наслаждений и, в отличие от аскетов, не стремятся к монашеской воздержанности. Таким мужам женщины нужны для извращений — карьера превыше всего.

Корсиканец по рождению как бы забыл народную пословицу своих земляков-островитян: "Мужчину создаёт женщина, она же его губит".

Третьей — будешь?

Губительницей честолюбивого полководца стала племянница короля и королевы Франции — Людовика XVI и Марии-Антуанетты, дочь императора Священной Римской империи (которую Наполеон упразднит) Франца II — Мария-Луиза Австрийская. Эта девушка могла шевелить ушами, при этом ни один мускул на её лице не двигался.

Не будем к ней столь пренебрежительны. Она изучила немецкий, английский, турецкий, чешский, испанский, итальянский, французский языки и даже латынь. В полном соответствии с девизом Габсбургов: Bella gerant alii, tu felix Austria nubet ("Пусть другие ведут войны! Ты, счастливая Австрия, заключай браки"). Чем чёрт не шутит! Может стать супругой европейского владыки или любимой женой султана? Правда, мало кто тогда думал о "корсиканском чудовище".

Автор "Истории любви в истории Франции" Ги Бретон (Guy Breton) признаётся: "Мария-Луиза питала ненависть к Бонапарту с самого раннего детства. Когда ей было всего пять лет, Великий консул представлялся ей людоедом. Позднее он стал для неё сообщником злодеев, приговоривших её родную тётю Марию-Антуанетту к гильотине".

Мама поведала дочери о том, как во время провального египетского похода "Бонапарт чудом избежал смерти, сделав вид, что переменил веру: "Не считайте меня вашим врагом, я — мусульманин, — воскликнул он. — Для меня нет никого выше, чем великий пророк Магомет”. А по возвращении во Францию он снова стал католиком…"

Девочка верила, что он бьёт своих министров и собственноручно убил двух своих генералов.

У неё есть и то, и это

Пока будущую невесту узурпатора занимали его политические и религиозные взгляды, практичный Наполеон поинтересовался у генерала Луи-Франсуа Лежёна (Louis-François Lejeune): "У неё достаточно этого и того?" Говорят, она обладала превосходной грудью и статной фигурой. Бонапарта мучили не эротические иллюзии, а желание продолжить свой род. Он прослышал о плодовитости женщин из её рода.

Мать будущей невесты Мария Тереза Каролина (Maria Teresa Carolina di Borbone-Napoli) произвела на свет чёртову дюжину детей, бабушка — семнадцать, а прабабушка сподобилась побить все рекорды дома Габсбургов, родила 26 отпрысков.

Впрочем, умонастроения ничуть не помешали не только медовому месяцу этой пары, но и продлились на весь недолгий срок их брака. Чувственная молодая особа, примечает английский специалист по наполеоновской эпохе Рональд Фредерик Делдерфилд (Ronald Frederick Delderfield), "обладала повышенной похотливостью, часто свойственной полным глуповатым женщинам её типа". До кончины супруга она имела интимные отношения с многочисленными любовниками и рожала внебрачных детей, а после смерти Наполеона вступила в морганатический брак.

Отчасти такому обороту дел способствовало ханжеское воспитание при дворе папаши Марии-Луизы.

"Эрцгерцогиня не должна знать, что в природе существуют два различные пола. Прибегая к предосторожностям, на которые способны только казуисты великой испанской школы, воспитатели дошли, в целях охранения её невинности, до таких утончённых требований стыдливости, что получалось нечто, граничащее с непристойностью. В птичьих дворах — только куры, ни единого петуха; в клетках — ни одного кенаря, только канарейки; ни единого кобеля в апартаментах, только — суки", — читаем и у Массона, и у Бретона.

Наполеон: "Для адюльтера достаточно канапе"

Не имея возможности запереть свою супругу в сераль и приставить к ней евнухов, по типу османских владык, Наполеон в свои 40 лет покупал преданность Марии-Луизы дорогими подарками. Он был влюблён, словно молокосос, слуги замечали, как он подносил к губам забытую ею на столе перчатку. Одному холостяку-придворному Бонапарт посоветовал брать в жёны только немку.

"Немки — лучшие женщины на свете; нежные, добрые, наивные и свежие, словно розы", — курлыкал влюблённый император, непрестанно расписывая прелести своей избранницы, её раскованность в постели, не забывая упомянуть о девственности…

При этом историки допускают, что, не прошло и года после свадьбы, император стал интересоваться красавицей принцессой Альдобрандини-Боргезе, герцогиней де Монтебелло и мадемуазель де Ларошфуко, которую выдал замуж и включил в придворный штат. Но это — слухи и домыслы. Великий человек скрывает прелюбодеяние.

"Если у Наполеона и была любовница, которую он любил, о которой можно было бы сказать, что она — единственная владычица его помыслов, так это — власть", — заключает Массон.

Родился король Рима

Мария-Луиза рожала три дня. Один из докторов, Дюбуа, посоветовал воспользоваться медицинскими инструментами.

"Используйте их, не мешкая, — бросил в ответ Наполеон. — Отнеситесь к моей жене так, как будто это жена торговца с улицы Сен-Дени!" И добавил: "Спасайте мать! Она родит мне другого ребёнка!"

Благополучное разрешение от бремени сыном венчало ожерелье из семи нитей жемчуга с 816 горошинами, которое стоило полмиллиона франков.

"Я не боюсь Наполеона, — сказала однажды 18-летняя Мария-Луиза министру иностранных дел Австрийской империи Клеменсу фон Меттерниху через три месяца после свадьбы, — но мне начинает казаться, что он боится меня".

Неизвестно, так ли это. Впрочем, с её стороны он опасался скорее измены как женщины, нежели предательства как политического противника. Характерный эпизод: посланец, сообщивший ей об отречении супруга, застал Марию-Луизу в постели, а её "голые ноги торчали из-под одеяла".

Не выказав ни сочувствия к мужу, ни сожаления из-за гибели империи, она кокетливо обратилась к гонцу: "Вижу, вы рассматриваете мои хорошенькие ножки!"

Уточнения

Мари́я-Луи́за Австри́йская (нем. Marie-Louise von Österreich; 12 декабря 1791, Вена — 17 декабря 1847, Парма) — дочь императора Священной Римской империи Франца II, ставшего в 1806 году императором Австрии Францем I, внучатая племянница Марии-Антуанетты. Вторая супруга Наполеона I, императрица Франции в 1810—1814 годах.



Граф затем (с 1813) князь Клеменс Венцель Лотар фон Ме́ттерних-Виннебург цу Байльштайн (нем. Klemens Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg zu Beilstein; 15 мая 1773, Кобленц — 11 июня 1859, Вена) — австрийский дипломат из рода Меттернихов, министр иностранных дел в 1809—1848 годах, главный организатор Венского конгресса 1815 года.



Фредерик Массон (фр. Louis Claude Frédéric Masson; 8 мая 1847 — 19 февраля 1923) — французский историк, специалист по эпохе Наполеона I.



Ги Бретон (фр. Guy Breton; 6 апреля 1919 года, Жьен — 21 октября 2008 года, Антиб) — французский журналист, писатель, историк, радио- и телевизионный продюсер и ведущий.



Рональд Фредерик Делдерфилд (англ. Ronald Frederick Delderfield; 12 февраля 1912 — 24 июня 1972) — английский историк, популярный писатель-романист и драматург, многие произведения которого были экранизированы и все еще широко читаются.

