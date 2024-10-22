Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают

6:12 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Что о нас сегодня пишут в странах НАТО? Да ничего хорошего. Как, впрочем, и раньше, когда Западу не нужна была наша кровь на полях сражений. Но когда в этом проявлялась нужда, появлялись даже книги, где славянство ставилось в первые ряды защитников европейской цивилизации.

Фото: flickr.com by David Spender, CC BY 2.0

У орла мировой империи две головы — одна в Париже, другая в Петербурге

Когда-то в годы предвоенного единения Антанты — России и Франции — в Париже вышла любопытная небольшая книга "Песни о войне" в исполнении Робера Пеллетье, который опровергал все понятия и взгляды французов о дикой России, которые власть им вдалбливала сотни лет. Тем более, что французские буржуа почему-то за сотни три веков с подачи тамошнего пиара решили, что они не только относятся к романским народам, но даже считают себя потомками римских патрициев. Правда, забывая, сколько за века по ним прошлось варваров, а позже и арабов с неграми. Астерикс и Карл Великий напомнят.

И всё же тогда раздался "протест французской души", который заявил, что кельтов (галлов) римляне всегда били и делали их рабами. Ну, и, конечно, не забыли напомнить, что Рим был идолопоклонником. Про галльскую религию автор как-то промолчал.

Но всё это, конечно, интересно, если бы Пеллетье вдруг не провозгласил смелый лозунг в стране, которую разбила Россия, покончив с авантюрными войнами Наполеона. Автор заявил о "кельто-славянской дружбе". Ни много ни мало. Тем более, что он отлично понимал, что ни по духу, ни по происхождению мы не от одного отца. Как отмечали в России, вероятно, эта книга стала хорошим вкладом "в дни медового месяца франко-русского союза", в то время, когда в западных СМИ считалось хорошим тоном обливать нас грязью, потому что "боевое счастье покинуло Россию на Дальнем Востоке".

Вообще было бы неплохо почитать нынешнему президенту Франции Макрону эту книгу "Chants de guerre". Для него было бы откровение узнать, что "есть много древних племен, относительно которых нельзя даже сказать, следует ли их считать славянами или кельтами". Правильно, ведь когда-то пол-Германии было заселено славянами. Автор также заявил, что "по своему бескорыстию, по художественному чутью, по идеализму — кельто-славянская раса первая между всеми". Можно поспорить? Где кельты, опустившиеся на колени перед тевтонами в 1940 году, и где славяне в 1941-м? Но для этого надо было прожить ещё 20 лет.

Хотя такое высказывание француза в своё время ласкало душу русского буржуа: "У орла мировой империи две головы — одна в Париже, другая в Петербурге".

Вывод книги был один — перед кельто-славянством германцы должны отступить.

Автор также вспомнил о кельтских героях Верцингеториксе, Бренне, златовласых девах Армора, но главное — что, по его мнению, немцы должны отступить перед славянами, которые поднялись на них "с вершин Балкан, с Вислы и Днепра". Интересно, что современники Пеллетье чаще всего отмечали не воинственность автора, а его глубокое уважение к славянской культуре. Увы, в странах НАТО о нас за последние 30 лет не то что книги, даже строчки доброго о славянах в целом не было опубликовано.

Межнациональные отношения всегда были в центре политики США

С другой стороны, в это время в США не были озабочены предстоящей кровавой мясорубкой Первой мировой. Всегда можно заработать, продавая оружие противоборствующим сторонам, и влезть в войну в конце, на стороне победителя. Но угроза США существовала, и тоже по национальному признаку. Весьма актуально для дня сегодняшнего.

Автор Work`s Work, американец Путнам Уилл, описывал всё в темных красках. По его расчётам, прирост белого населения увеличивается каждые 80 лет в два раза (сегодня эти цифры катастрофичны). Азиаты это проходят за 60 лет, чёрные — за 40. Поэтому к концу прошлого века чёрных в мире, по мнению Уилла, должно было стать 300 миллионов.

Но он не ведал о тамошнем межплеменном геноциде в 1970-80-х годах. И не подозревал, что Африка, метаясь от социализма к капитализму, познает на себе дикий разгул преступности самостийных президентов, диктаторов вкупе с межрелигиозной резней.

Он этого не знал, но считал, что ненависть к белым возрастёт, как только чёрные почувствуют себя значительной силой. В первую очередь речь шла о США и Северной Африке, где они проповедовали ислам. А также о Тихоокеанских колониях.

Он отмечал, что "чернокожие, принявшие ислам, мужественны и стойки. Они вполне могут образовать на первых порах могучее государство с постоянной армией и твёрдыми законами". Если только найдётся вождь.

Он приводил пример колониальных войн англичан с приверженцами Махди в исламском Судане. Правда, считая, что война с белыми разгорится от песков Аравии до Атлантического океана, он просчитался — любого вождя, белого и жёлтого, можно купить.

В чём он был прав, так это в том, что белым с оружием в руках придётся отстаивать свои завоевания не только в Африке, но и в Азии. Мозамбик воевал с португальскими колонизаторами ещё в 1970-е годы, хотя большая часть Африки уже не была в руках белых.

Выход Уилл видел в одном. Распространение среди чёрного населения, мусульман и язычников христианства. Он также ратовал за массовое миссионерство в Африке, считая, что это главная задача европейской политики. Власти США уже столетие как приняли его постулаты на вооружение.

Уточнения

Га́ллы — римское название тех кельтов, которые обитали в Галлии; племена кельтской группы, пришедшие и жившие на территории римской провинции Галлия (территория нынешней Франции, Бельгии, части Швейцарии, Германии и Северной Италии), с начала V века до нашей эры до римского периода.



Бренн (с кельт «Вождь»; ? — около 278 года до н э., Дельфы, Древняя Греция) — имя или титул галльского вождя коалиции кельтских племён — галатов, вторгшихся на Балканский полуостров в 280—278 годах до н. э. Возглавлял три похода кельтов в Грецию.



Ке́льты (греч. Κελτοί, лат. Celtae) — близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского происхождения, в древности на рубеже до нашей эры населявшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе.

