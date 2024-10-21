Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола

6:26 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Мафия, или по-русски "ОПГ", появляется там, где расцветает массовая коррупция. А это и чиновники, и силовики, юристы и прочие служащие, обличенные государственной властью. Но для этого нужны и соответствующие условия. Что в коррупции первично или вторично — уголовный элемент или жажда к наживе госслужащих — сложно сказать. Но когда они вместе, обыватель стонет, а страна переживает нелёгкие времена.

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Когда убийцу отпускают, ищите "легкие" деньги в кармане чиновника

Любопытно, что рост преступности в США начал расти после гражданской войны. Когда промышленный Север одержал верх над сельскохозяйственным югом. И дело не в чёрных, которым, янки, якобы принесли "свободу". Крестьяне (фермеры) всегда были чище в нравственном плане, нежели раскрепощённые жители промышленных городов. Да и культ библии на Юге был намного выше, чем скабрезные журнальные рассказы северян.

В начале прошлого века известный американский писатель Джордж Вирек обратил внимание общественности на ужасающую картину преступности в США. Преступность была и раньше, но именно в это время началось "великое переселение" итальянцев и евреев с криминальным прошлым туда за лёгкими деньгами.

Уже в это время, по сведениям полиции, за неделю убивали более 200 человек. Т. е. по 30 человек в день. А преступления обходились правительству в 300 миллионов фунтов в год. Это и траты на расследование, задержание, тюрьмы, и, если хотите, на приведение смертного приговора над преступником. Любопытно, что зарождавшиеся этнические группировки нашли свою питательную среду среди благонадёжных американцев — чиновники, силовики, которых оказывается легко можно было купить. Коррупция в США процветала.

Полицейская администрация среднего американского городка, чувствуя под собой силу подкупленных выборщиков, буквально ни во что не ставила законы, которые она должна была защищать. Отмечалось, что 75 процентов преступников, которые задерживались за небольшие кражи и прочие проступки, не связанные с убийствами, в том же Нью-Йорке освобождались из тюрем, несмотря на полученный срок в суде.

Конечно, были в США и единичные случаи линчевания преступников. Ну, раз Фемида молчит. Так в 1890 году был убит пристав полиции Нового Орлеана Дэвид Хеннеси. Арестованы в ответ были десятки итальянских иммигрантов. 19 из этих арестованных предъявили обвинение в убийстве, но по каким-то причинам их отпустили. Местные жители возмутились, и произошёл самосуд — 11 итальянцев были убиты толпой — повешены, расстреляны.

Сыскное агентство Пинкертона появилось не на пустом месте

Именно тогда в США начинают появляться частные сыскные агентства. Так как за поиск преступника и за поиск своих украденных кровных богатые американцы готовы были хорошо платить из своего кармана. Если было чем. Где-то в 1900 году американские ювелиры вынуждены были на свои средства организовать свою "теневую" полицию для защиты имущества. По их стопам также пошли владельцы железных дорог, гостиниц, банков, пароходных агентств. Разочаровавшись в работе государственной полиции, им пришлось раскошелиться на частных детективов и тысячную армию охранников.

А защищать свою жизнь было весьма сложно. В стране всеобщей "демократии" и при наличии свободной продажи оружия газеты всё чаще пестрели новостями о всё новых убийствах. Ежегодно от рук преступников погибали 10 тысяч человек. Их убивали из огнестрельного оружия, травили ядом, резали ножами, проламывали головы дубинами или душили мешками с песком. Но на каторгу или на эшафот отправлялись только 2 процента преступников. 98 процентов успешно уходили от правосудия и продолжали свои кровавые дела. Во многих штатах наказуемых было ещё меньше — 1 процент. Хорошая перспектива для будущих мафиозных банд.

Стоит отметить, что по сравнению с США, в Германии накануне Первой мировой, число убийц понёсших наказание составляло 95 процентов, в Испании 85 процентов, в Италии — 77 и в Англии — 50. Сравнивая эти цифры с двумя процентами в США, можно понять, почему за океаном американцы вскоре вышли в лидеры по организованной преступности. Тем более, что скоро начался и "золотой век" бутлегерства, а уже ближе к окончанию Второй мировой тамошние ОПГ переключились на "нефтяную" жилу из нелегальных казино и наркотиков.

На рост преступности государству надо было чем-то ответить. И в начале прошлого века в 1908 году в США появляется такая могучая организация как Бюро расследований, предтеча всемогущей ФБР. Кстати, ни в одной стране такой организации нет.

Если ЦРУ это чисто внешнее направление агрессивной американской политики, то ФБР всеядна. Под её "колпаком" не только граждане США, которые успешно "стучат" друг на друга по личным и идеологическим причинам, но и миграция, и контрразведка внутри страны. Главное — "защищать США и права американских граждан", гарантированные Конституцией государства.

Организации было позволено всё. Уже 30-е годы прошлого века в ходе "криминальных войн" агенты ФБР арестовывали или просто убивали преступников, которых потом "героизировали" боссы Голливуда, нередко на те же криминальные деньги. Эта организация была весьма успешна и в годы Второй мировой, обезвреживая на территории США гитлеровских шпионов. Почему успешно — сотрудники ФБР наименее коррумпированная организация США, они реже попадали в рубрику скандалов, чем их коллеги из ЦРУ.

Уточнения

Федера́льное бюро́ рассле́дований (ФБР; англ. Federal Bureau of Investigation, FBI) — федеральное правоохранительное агентство и, одновременно, орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности Соединенных Штатов. ФБР является составной частью Министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США.



Ма́фия (итал. mafia) — организованное преступное сообщество, сформировавшееся на Сицилии во второй половине XIX века и впоследствии распространившее свою активность на крупные экономически развитые города США и некоторые другие страны.

