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Сергей Лебедев

Гвардейский экипаж — гордость русского флота

7:13
Наследие » Россия

Гвардейский экипаж — старейшая команда русского флота и одна из старейших частей русской гвардии. Его большая история берет начало еще в петровские времена и связана с победами на Балтийском поморье. Позже с войной 1812 года, турецкой кампании 1828-29 годов, польскими мятежами в 1831 и 1863 годах, русско-турецкой войной 1877-78 годов и войной с Японией в 1904 году. Героически они проявили себя и в годы Первой мировой.

Гвардейский экипаж — гордость русского флота
Фото: commons.wikimedia.org by Михаил Бирюков, CC BY 3.0

Из царских гребцов в гвардейцы

Будущие гвардейские моряки появились в царствование монарха, говорившего, что "всякий потентат, который едино всесухопутное имеет — одну руку имеет, а который и флот имеет — обе руки имеет". Но при Петре Первом это пока были лишь "царские гребцы", жившие в Петербурге в частных домах на Моховой. Хотя их простая служба не помешала им принимать активное участие во взятии крепости Нотебург (Шлиссельбург) и Ниеншанца в устье Невы. Причём под личным руководством Петра на абордаж они брали шведские военные корабли "Гедан" и "Астрильд".

В годы Екатерины II часть придворной яхтенной команды была отправлена на эскадру Эльфингстона и участвовала в истреблении турецкого флота под Чесмой. Её сын, назначенный генерал-адмиралом флота, Павел перевёл "придворных гребцов" из придворного ведомства в морское.

С приближением Отечественной войны 1812 года царь Александр сформировал из команд придворных яхт и гребцов "Морской гвардейский экипаж". И уже в начале марта 1812 новые гвардейцы выступили в составе 20 офицеров, 476 матросов и при двух орудиях в поход. При первоначальном отступлении наших войск от Наполеона "гвардейцы" уничтожали в тылу запасы, портили дороги, а перед армией наводили понтонные мосты и строили переправы, находясь порой по пояс в ледяной воде под огнём врага. Приняли бой они бой и при Бородино. 53 человека погибло, было много раненых.

В 1813 году, 9 мая, в день своего праздника Св. Николая, "экипаж" сражается вдалеке от Родины — под Бауценом. Несколько раз они ходили в атаку. Музыканты брали оружие у погибших и вставали в строй, пополняя ряды маленького экипажа. Царь "восхищался их хладнокровной храбростью". После перемирия в составе 1-й армии "экипаж" сражается с генералом Вандамом, а в августе проявляет героизм при Кульме. У них были расстреляны все патроны, пополняли матросы свой боезапас, забирая их из сумок погибших и раненых товарищей.

После Лейпцига заметно поредевший экипаж царь решил усилить. К ним отправили пионерскую роту и ополченцев. Правда, гвардейцы выглядели необычно — они были одеты во французские мундиры, которые были захвачены нашими на складах в Вильно. Но эти импровизированные моряки не стеснялись своего "клоунского" наряда. И после ряда успешных боев уже во Франции вступили в Париж вместе с русской армией. В их руках было Георгиевское знамя, которое они получили за Кульм.

Через несколько лет — новый поход. Уже против турок, закончившийся взятием крепости Варна. Прошло всего два года, и гвардейцы влились в состав гвардейского корпуса, который находился в Царстве Польском. Именно здесь проанглийская верхушка шляхты устроила вероломную резню русских, как когда-то в Варшаве в годы Суворова, за которую должны были ответить. Часть экипажа патрулировала Вислу, другая принимала участие в сухопутных операциях против мятежников.

"Шутка" против турецкого броненосца стоила султану освобождения Болгарии

Почти 15 лет прошли в мире, как когда-то у "Придворной яхтенской и гребецкой команды". Но вот новая война за освобождение балканских народов. В составе двух рот они уже на Дунае. Здесь на месте, назначенном для переправы, стояли три турецких бронированных монитора. Против них вышли на трёх маленьких катерах лейтенанты Дубасов, Шестаков и мичман Персин. Катер "Цесаревич" на близком расстоянии нанёс первый удар миной по монитору. Катер "Ксения" — второй, но затонул. Весь бой длился минут 20, под убийственным огнём мониторов в упор. Другие корабли турок ретировались.

Забавно, что один из катеров Гвардейского экипажа носил название "Шутка", которым командовал тогда мичман Нилов. После такой безумно-храброй "шутки" очередной турецкий бронекорабль бежал, оставив поле боя за русским гвардейским катером. Потом было ещё немало военных приключений, когда на пушечные выстрелы наши матросы отвечали огнем из револьверов и ружей. Пушек на катер не поставишь.

Но, как писали современники, под стенами Константинополя в виду Св. Софии остановились русские знамена. Пушечные залпы оказались менее грозными, чем предательский скрип дипломатических перьев. И только знамя Гвардейского экипажа, который стоял в почетном карауле в ходе ответного визита султана к главнокомандующему, великому князю Николаю Николаевичу, развевался в бывшей столице Византийской империи.

Вскоре экипаж сменил прежние боевые черные ленточки на фуражках на георгиевские. Память о боевых действиях и на мирное время. Но в октябре 1904 года наша 2-я броненосная эскадра двинулась на Дальний Восток. Началась война с Японией. Путь был неблизким, через Тихий океан. В составе эскадры находился броненосец Гвардейского экипажа "Император Александр III" под командой каперанга Н. М. Бухвостова. Состав команды - 800 человек.

"Русская эскадра очутилась перед неприятелем, обладавшим большею скоростью хода и сильнейшей артиллерией. О победе невозможно было думать. Надо было с честью умереть, и мы знаем как умирали в этот тяжёлой памяти день Цусимского боя", — говорили уже позже очевидцы того сражения.

"Александр III" шёл первым и первым принял неравный бой, когда рой снарядов главного калибра обрушился на офицеров и моряков Гвардейского экипажа. Корабль представлял сплошной костер, был неуправляем. И сделав последний залп, к вечеру скрылся под водой. Весь экипаж погиб.

Уточнения

Северная война (Великая Северная война, швед. Stora nordiska kriget, дат. Den Store Nordiske Krig, нем. Großer Nordischer Krieg; Третья Северная война, пол. III wojna północna) — война, фактически длившаяся с 1700 по 1721 год между Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы (в том числе Саксония, Русское царство, Датско-норвежское королевство, Речь Посполитая и др.) за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье, закончившаяся поражением Швеции, навсегда утратившей статус великой державы.

Чесме́нское сраже́ние (тур. Çeşme Deniz Savaşı) — состоялось 24—26 июня (5—7 июля) 1770 года в Чесменской (тур. Çeşme [чеш’ме́]) бухте и возле нее, в том районе между западной оконечностью Анатолии и островом Хиос, который был местом предыдущих многочисленных военно-морских сражений между Османской империей и Венецианской республикой, между российским и турецким флотами.

Краткая история российского флота
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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