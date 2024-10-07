Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом

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"Если в наше время тяжело лечиться, то ещё тяжелее было пациентам в средние века", — писали наши предки полтора века назад, предваряя страдания уже современных пациентов в тех же московских поликлиниках. Тем более, что, как и раньше, медицина у нас де-факто платная, а шарлатанов за последние лет 30 развелось немерено.

Фото: commons.wikimedia.org by Silfiriel, CC BY-SA 3.0

Врачи, миргессы и просто аферисты

Действительно, шарлатаны, цирюльники (забавно, если бы вам сегодня вместо модной стрижки в салонах красоты взяли кровь из вены), разные аптекари конкурировали с врачами в искусстве врачевания, что приводило к весьма печальным результатам.

Например, в XIII веке врачей назвали мирами (les mires) или физикантами (phisiciens), причем уже столетие до этого существовало деление на врачей и хирургов. Это были отдельные корпорации. Наряду с "мирами" были и "миргессы" — докторши. Особенно их много было в Италии, где они продержались вплоть до эпохи Возрождения. Вероятно, к ним была самая большая очередь в тогдашних "поликлиниках".

В XIII веке в Париже насчитывалось только 7 врачей. Какой диплом? А никакого. Кроме врачевания они стряпали лекарства, уменьшая доходы аптекарей, которые в отместку также становились врачевателями. Пациентам от этого было не легче.

Через век врачи, с увеличением населения городов, всё больше пользуются популярностью. Один из французов той эпохи писал:

"Университет, как заботливая мать, питает наши умы и врачует наши тела. Врачей, прилагающих все усилия для сохранения нашего здоровья и исцеляющих недуги, становится всё больше. Вы можете найти их на улице, где они гуляют в пышных одеждах и докторских колпаках".

Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом.

Кстати, внешний вид эскулапа в средние века признавался очень важным. Мы же привыкли видеть на картинках средневекового астролога в высоком колпаке со звездочками. Вот уже и в XVII веке лица, получившие звание доктора, ходили в красной мантии, четырёхугольной шапочке и брыжжах (кружевная отделка на груди, жабо).

Бакалавры (недодоктора) носили всего лишь черную мантию. В годы Мольера потребовалась длинная борода и астрологический колпак. И только к XVIII веку врачи стали носить будничную одежду рядового буржуа. Конечно, по моде того времени.

Не знаю, помнят ли наши врачи о клятве Гиппократа, но и их предки в своих уставах записывали немало любопытных требований. Например, все врачи (и это при жесточайшей конкуренции) должны жить друг с другом в добром согласии, врач не должен ходить к пациенту без его приглашения, врач не должен общаться с шарлатанами и знахарями.

Когда-то врачи всю жизнь были обречены на холостяцкую жизнь

В раннем Средневековье врачи могли совмещать свою профессию с церковной. Врачи французских королей Людовика Толстого и Людовика Святого были одновременно и настоятелями церквей. Тогда забота о теле и душе была единой. Позже папа Пий I издал буллу, где запрещал врачам посещать больного более трёх раз, если подопечный не исповедался. Позже врач не имел права посещать пациента, если тот не представлял ему свидетельства об исповеди.

Гонорары врачам тоже актуальная тема, весьма приближённая к нашим постсоветским временам. Жадность многих врачей не знала пределов.

"Нынешние врачи при посещении больного думают не о нём, а о деньгах, которые они получат с него. Пусть больной поправляется, как знает, лишь бы набрать полные руки монет, искусно спроваживая больного на тот свет", — писал один из пациентов прошлого.

И не мудрено, не успев пощупать пульс у больного, врач протягивал руку за гонораром и уходил. А потом посещал ещё пяток страждующих его визита. После чего эскулап шёл к аптекарю, перепутав все диагнозы своих больных. Соответственно и лекарства шли не по болезни, а по произволу.

"У врачей нет ни стыда, ни совести, словно у скотов", — писали современники.

Вероятно, они были недовольны, получив вместо слабительного хорошую добавку к запору.

Понятно, что больше всего зарабатывали придворные врачи. Понятно и то, что при некоторых дворах они в первую очередь и лишались головы. Врач в стародавние времена субстанция непостоянная. Не всегда знаешь, где найдёшь, где потеряешь. В раннем Средневековье только придворный врач мог входить утром к королю, присутствовать при завтраке. А некоторые даже удостаивались графского достоинства.

Есть ещё более ранние сведения о жизни эскулапов прошлого. Например, в 400-е годы университетский статус воспрещал своим питомцам вступать в браки. Врачи были обречены на холостую жизнь. Времена были строгие.

И лишь в 1452 году присланный папою в Париж для реформирования университета кардинал Д` Эстурвиль разрешил профессорам, но не слушателям, жениться. А до 1600 года ни один бакалавр не мог получить степени доктора, если имел неосторожность предварительно вступить в брак. А может быть, и правильно. Когда дома пилит жена, неурядицы с детьми, какое настроение у хирурга, который уже полчаса пытается найти у вас в желудке аппендикс? И не находит…

Уточнения

Медици́на (от лат. medicīna, от словосочетания ars medicina — «лечебное искусство, искусство исцеления», и имеет тот же корень, что и глагол medicus, mеdеоr — «лечу, пользую, исцеляю») — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.



Сре́дние века́ также Средневеко́вье — период истории Европы и Ближнего Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени.

