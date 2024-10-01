Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы?

Первой в мире мафией, или ОПГ, которая действовала с XIII по XIX столетие в Индии, некоторые считают так называемых душителей-тхаги. Члены фанатичной религиозной группы, печально прославились ритуальными убийствами, совершаемыми во имя индуистской богини Кали. Однако насколько правдивы такие рассказы?

Фото: commons.wikimedia.org by Sangram Keshari Senapati (1995–), CC BY-SA 4.0

Этимологию слова Thugs, которое вошло в английский язык во время британской оккупации Индии, одни возводят из санскритского слова sthaga, означающего либо "сокрытие","тайное убежище", либо "обманщик", "мошенник"; другие — из языка хинди "вор" или "разбойник". Существуют и прочие версии.

Присоединившись к группам путешественников, завоевав их доверие, в ночи они душили их носовым платком или петлей во имя индуистской богини Кали ("чёрная"). "Мундака-упанишады" упоминают о чёрном (кали) языке священного огня. Несмотря на устрашающее изображение Кали, которая держит в руке отрубленную голову, а вокруг её пояса ожерелье из людских голов, согласно пояснениям тантрического мыслителя XVI века Кришнананды Агамавагиши, голова без туловища — символ контроля над эгоизмом и т. д.

В тантризме Кали воспринимают как разрушительную, но при этом и "спасающую энергию Бога, как символ смерти и всепоглощающего времени (от слова "кала" — время), которое возвращает мир к изначальной недвойственности", написано в карманном словаре "Индуизм". Приношение кровавых жертв не отрицается, но с пометкой, что человеческие жертвоприношения остались в далёком прошлом.

Что касается тхаги, то у каждого члена банды была своя особая роль: заманивать путников ласковыми речами, выступать в роли дозорного или стать душегубом. Один из бандитов старался подружиться со своей потенциальной жертвой (вплоть до принятия религии) и сопровождать её некоторое время, чтобы оценить материальное состояние. Пока один или несколько подельников отвлекали несчастного, мокрушники набрасывали сзади удавку. Такой способ удушения привёл к тому, что этих головорезов назвали фансигар ("использующие петлю"). Это термин чаще используют в южной Индии.

По некоторым оценкам, на их счету около двух миллионов убитых. Однако нет надёжного источника, подтверждающего, когда эта практика впервые началась.

Первое известное упоминание о тхаги как организованной преступной группе в Индии, в отличие от обычных воров, содержится в "Истории Фируз-шаха" ("Тарихе Фирузшахи" — история султаната с 1265-го по 1356 год) исламского хрониста Зия-уд-Дина Барани. Хотя тхаги ведут своё происхождение от семи мусульманских племён, индуисты также, по-видимому, были связаны с ними с раннего периода. Тот факт, что некоторые тхаги были мусульманами, также усложняет вопрос о поклонении Кали.

Существуют свидетельства того, что все убийцы-тхаги были объединены общими суевериями и ритуалами, поэтому банду заклеймили как культ или секту. Братаны пользовались жаргоном, известным как рамаси, а также определёнными знаками, по которым они узнавали друг друга в самых отдалённых уголках Индии.

Злодеи придерживались определённых понятий, например, запрет красть имущество человека, не убив его предварительно в соответствии с ритуалом. Брахманов не убивали из-за их чистоты, убийство больных считалось недостойной жертвой, а женщин не убивали, потому что они являются воплощениями (инкарнациями) Кали. В 1831 году путешественница Фанни Паркс (Fanny Parks) засвидетельствовала, что тхаги не убили ни одного европейца, за исключением лейтенанта Монселла (Monsell), погибшего в 1812 году во время стычки с ними.

Членство в братстве зачастую передавалось от отца к сыну. Другие обучались у гуру или пытались быть завербованными. Иногда детей убитых готовили к тому, чтобы они сами стали тхагами, поскольку присутствие детей помогало развеять подозрения.

Согласно "Книге рекордов Гиннесса", рекордсменом среди убийц является Бехрам, действоваший в районе Ауд, современный индийский штат Уттар-Прадеш. В период с 1790-го по 1840 год он задушил не менее 931 человека. После ареста в 1840 году Бехрам и его семья были казнены в Джабалпуре.

В 1830-х годах, после принятия британцами закона The Thuggee and Dacoity Suppression Acts против бандитизма, были реализованы ряд стратегий, включая поощрения для членов банды сдавать своих подельников, а также предупреждения для путешественников и местного населения. Уличённый в принадлежности к тхагам, говорилось в одной из статей упомянутого акта, "как на территориях Ост-Индской компании, так и за её пределами, будет наказан пожизненным заключением с каторжными работами".

Закон от 1836 года создал прецедент, поскольку позволял осуждать отдельных лиц исключительно на основании принадлежности к преступной группе без каких-либо доказательств совершения преступления.

Генерал-майор британской армии и администратор в Британской Индии сэр Уильям Генри Слиман (William Henry Sleeman, 1788-1856) известен тем, что в 1828 году в Джабалпуре обнаружил образец динозавра-зауропода Titanosaurus indicus, прозванного впоследствии Годзиллой. Он описал шесть случаев воспитания стаей волков детей, что вдохновило Киплинга рассказать историю Маугли. Его перу также принадлежат написанные в 1830-х годах три книги по подавлению банд тхагов. Поклонник френологии, Слиман полагал, что размеры черепа могут помочь ему идентифицировать криминальные этнические группы. Может, в южных широтах у него настолько распалилась фантазия?

На Западе в научных журналах появляются статьи с закономерным вопросом, насколько можно доверять свидетельствам Уильяма Слимана и не следует ли их рассматривать как ориенталистскую конструкцию, представляющую восточные вообще и индийские в частности отсталость и варварство. Впрочем в индийских полицейских академиях труды Слимана признаны обязательным чтением в качестве образца успешной борьбы с преступностью, в частности с наксалитами.

Уточнения

Тхаги (или тхуги, туги, пхасингары, душители, от англ. Thuggee, в свою очередь, от хинди ठग, ṭhag, вор или разбойник) или фансигары — средневековые индийские бандиты и разбойники, посвятившие себя служению Кали как богине смерти и разрушения.



И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

