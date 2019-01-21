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Автор Игорь Буккер

Мистики: инквизиторы и "Молот ведьм"

Наследие

Средневековых мистиков, как правило, если не отправляли на костер, то всеми способами гнобили и портили им жизнь. Но у всякого правила есть исключение. Были такие мистики, которые сами посылали на костер инакомыслящих. Печальную славу в веках заслужил литературный тандем монахов Инститориса и Шпренгера. Эти инквизиторы написали опус "Молот ведьм".

Мистики: инквизиторы и
Прежде чем "Молот ведьм", или Malleus Maleficarum, был опубликован в 1486 году в немецком городе Шпайер (Speyer) и до 17 века выдержал 29 изданий, папа Иннокентий VIII издал буллу Summis desiderantes affectibus, так называемую "ведовскую буллу" — Hexenbulle. Именно эта булла, датированная 5 декабря 1484 года, стала своего рода вступлением к "Молоту ведьм" и положила начало "охоте на ведьм".

Понтифик пишет там среди прочего следующее: "И хотя возлюбленные сыны наши, Генрих Инститорис и Яков Шпренгер, члены ордена доминиканцев, профессора богословия, нашим апостольским посланием были назначены и до сего времени состоят инквизиторами, первый — в вышеназванных частях Верхней Германии, обнимающих, как надо понимать, и провинции, и города, и земли, и епархии, и другие такого рода местности, а второй — в некоторых областях вдоль Рейна, однако некоторые клирики и миряне в этих странах, не в меру высоко ставя свое разумение, не стыдятся упорно утверждать, что так как в полномочных грамотах не были поименно и точно указаны эти епархии, города и местности, а также некоторые лица и их проступки, то поэтому вышепоименованным инквизиторам и вышеназванных провинциях, городах, епархиях, землях и местностях нельзя заниматься инквизицией и что их не должно допускать к наказанию, заключению в тюрьму и исправлению упомянутых лиц за вышеуказанные злодейства и преступления".

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Из этого отрывка довольно пространного текста мы узнаем, кем были Инститорис и Шпренгер, а также, что поводом к изданию буллы "Всеми силами души", послужили жалобы этих двух инквизиторов. Отцы-доминиканцы встречали сопротивление своей деятельности в качестве инквизиторов во всех частях Германии о чем недвусмысленно говорится в папском послании. Иннокентий VIII дал в помощь обоим "псам Господним" "своего излюбленного сына" магистра Иоганна Гремпера из Констанцской епархии. Уроженец Эльзаса Генрих Крамер, или Крэмер, Кремер (Heinrich Kramer или Krämer), позднее латинизировавший свое имя Henryk Instytor, остался в истории под именем брата Генриха Инститориса — (frater) Henricus Institoris. На самом деле форма имени Institoris представляет собой родительный падеж латинского языка. В именительном падеже слово Institor представляет собой кальку немецкого существительного Krämer - "торговец мелочным товаром".

Генрих Кремер родился около 1430 года в городе Селеста (Sélestat), а по-немецки Шлеттштадт (Schlettstadt) в довольно бедной семье. Возможно предки и были торгашами, о чем свидетельствует его фамилия, но разорились. О жизненном пути этого мистика известно мало. Подростком он вступил в местный монастырь братьев-доминиканцев. В 1474 году закончил свое начальное образование и уже в 1479 году по собственному почину приступил к своим обязанностям инквизитора в провинции Алеманния (Alemannia). В том же году он получил богословскую степень. После процесса над жидами в Триенте, где он лично присутствовал, Инститорис вплотную занялся охотой на ведьм, в существовании которых, по его мнению, сомневались лишь достойные суровой кары еретики.

В 1482 году Инститорис становится приором доминиканского монастыря в своем родном Шлеттштадте. Во время своего первого судилища над ведьмами в Равенсбурге (Ravensburg), куда его пригласили по настоянию магистрата, Инститорис приговорил к сожжению двух женщин. В 1485 году население Инсбрука оказало такое сопротивление попытке сжечь ведьм, что Инститорис отказался от практического применения "акта веры". Инквизитор еще легко отделался благодаря заступничеству "добродушнейшего" крестьянского сына Георга Гользера (Georg (II.) Golser), епископа Бриксена (Diözese Brixen). Следует заметить, что эту епархию он возглавил после знаменитого немецкого мыслителя Николая Кузанского. Епископ взял на себя труд выпроводить Инститориса за городские стены Инсбрука и заставить горожан забыть о коротком пребывании в их городе чересчур ретивого следователя и с этой целью назначил комиссию. О мужчине под шестьдесят, изнуренном неустанными и неумеренными постами, добряк Гользер говорил: "Он мне казался впавшим в чрезмерное детство от большой старости".

"Непруха", постигшая инквизитора в Инсбруке и Бриксене, заставила Инститориса задуматься над изданием "Божественной, священной книги", которая со ссылками на Ветхий и Новый Заветы, с доказательствами, заимствованными из трудов отцов церкви и крупнейших теологов, утвердила бы во веки веков священнейшее право инквизиции преследовать наиболее опасных еретиков, каковыми являются ведьмы. Генрих Инститорис для работы над книгой, которую он назвал "публичным инструментом", искал сотрудника и обрел его в лице профессора теологии Якоба Шпренгера, который не был скомпрометирован кровавыми процессами над еретиками.

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Соавтор "Молота" Якоб Шпренгер (Jakob Sprenger) родился в 1435 году в швейцарском местечке Райнфельден (Rheinfelden). В 17-летнем возрасте он вступил в орден доминиканцев. В 1480 году его пригласили на должность декана теологического факультета Кельнского университета.

Историки полагают, что "Молот ведьм" был написан Генрихом Инститорисом, а вклад Якоба Шпренгера ограничился написанием им введения, названного "Апологией". В конце жизни Инститорис похвалялся, что уничтожил 200 ведьм. Он умер примерно в 1505 году. Шпренгер ушел из жизни раньше — 6 декабря 1495 года. В отличие от точной даты и места смерти своего напарника, этот инквизитор предстал перед Господом в Страсбурге.

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Темы инквизиция католическая церковь
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