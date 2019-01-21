Эдгар Кейси: будущее многовариантно

Когда духовидец Эдгар Кейси входил в измененное состояние сознания, он давал ответы на самые разные вопросы, касающиеся астрологии, реинкарнации, Атлантиды, а также здоровья конкретного человека, даже если тот находился далеко. Если мистика спрашивали, откуда у него такой непостижимый дар, он повторял слова Будды: "Никогда не спрашивайте — почему".

Это загадка, как недоучившийся школяр стал знаменитым провидцем. Сейчас много говорят о его пророчествах и мало знают его реальную биографию.

Американский ясновидящий, медиум и врачеватель Эдгар Кейси (Edgar Cayce) родился 18 марта 1877 года в городе Хопкинсвилль (Hopkinsville), штат Кентукки. Он был одним из шестерых детей фермеров Лесли Б. Кейси (Leslie B. Cayce) и Кэрри Кейси (Carrie Cayce). Давно и не нами замечено, что многие выдающиеся люди в раннем детстве страдали от различных хворей. И чем больнее был ребенок, тем сильнее был его дар, когда он вырастал. Из тщедушного тельца мог вырасти в будущем атлет, как это произошло с Арнольдом Шварценеггером или Сильвестром Сталлоне. А мог получиться выдающийся духовный проповедник или мистик. К числу последних относился и маленький Эдгар.

В конце 19-го и начале 20-го столетий из родившихся малышей выживали одиночки. Детская смертность уравнивала отпрысков европейских монархов, еврейских банкиров, американских бизнесменов с чадами крестьян и пролетариев. Маленький Эдгар умирал. К детской кроватке безутешные родители позвали священника. Губы спящего ребенка отчетливо произнесли: "Я вам скажу, что со мной. Меня ударили бейсбольным мячом по позвоночнику. Нужно сделать специальную примочку и приложить ее к основанию шеи". Далее мальчик перечислил растения, которые нужно было приготовить для лечебного отвара.

В школе Эдгар проучился всего восемь классов и вынужден был пойти работать. Семья не могла позволить себе расходы на его дальнейшее образование. Такого образования в те времена было вполне достаточно, чтобы выходец из крестьянской семьи смог найти для себя более или менее престижную работу. Кейси покинул отчий дом, семейную ферму и трудоустроился в книжную лавку, преподавал в воскресной школе, был миссионером. В марте 1900 года Кейси переболел тяжелейшей формой ларингита, в результате чего лишился дара речи.

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В течение года он жил с родителями и тогда в его голову пришла мысль заняться фотографией. Эта работа не требовала постоянно напрягать голосовые связки. В родном городке он поступил в обучение к мастеру У. Р. Боулзу (W.R. Bowles), владельцу фотоателье. В 1901 году в Хопкинсвилль заглянул с гастролями гипнотизер и конферансье по имени Харт (Hart), который именовал себя The Laugh Man — "Смеющимся малым".

Во время своего выступления в местном театре Харт предложил Кэйси излечить его от болезненной немоты. Эксперимент состоялся в присутствии жаждавших чуда зрителей. И действительно, к Эдгару вернулся голос, когда тот пребывал в гипнотическом трансе, но сразу же исчез в момент его пробуждения. Харт высказал предположение, что через некоторое время после окончания сеанса гипноза голос у Кейси должен восстановится, но, вопреки его оптимизму, этого так и не произошло.

17 июня 1903 года Кейси женился на Гертруде Эванс (Gertrude Evans). У супружеской пары было трое детей: Хью Линн Кейси (16 марта 1907 г. — 4 июля, 1982), Милтон Портер Кейси (28 марта 1911 года — 17 Мая 1911 года) и ныне здравствующий Эдгар Эванс Кейси (9 февраля 1918 года). Однажды восьмилетний Хью Линн Кейси, играя со спичками, едва не лишился зрения. Врачи уже готовились к операции по удалению незрячего глаза, когда во сне отец услышал голос, который посоветовал предпринять двухнедельный курс примочек таниновой кислотой.

Окулисты были категорически против такого "варварского" способа лечения и продолжали настаивать на операции. В данной ситуации Эдгар прислушался к совету своего "голоса", а не к рекомендациям дипломированных специалистов. Через две недели Хью Линн смотрел на окружающий мир обоими глазами. Поклонники мистического дара Кейси верят, что им сделаны верные предсказания для многих тысяч рядовых американцев.

Однако до 10 сентября 1923 года, как Глэдис Дэвис (Gladys Davis) стала секретарем Кейси, документального отчета о его пророчествах мы не имеем. Только с сентября 1923 года начинается подлинная статистика. Утверждают, что у Кейси есть предсказание, касающееся духовной миссии России в материальном мире: "Из России в мир придет надежда — не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России и даст миру надежду".

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Стоит отметить, что Кейси не считал свои пророчества истиной в последней инстанции, поскольку это исключает свободу воли и силу молитвы. Он неоднократно утверждал: ничего нельзя предопределить окончательно, будущее — всего лишь возможность.

Эдгар Кейси предсказал свою кончину. Пророк скончался незадолго до окончания Второй мировой войны, которую он якобы тоже предсказал. 3 января 1945 года Кейси тихо угас в курортном городе на Атлантическом побережье, на "родине государственных мужей" (Mother of Statesmen), как жители Нового света величают штат Виргинию.