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Автор Антон Евсеев

Как США заставили купить Аляску

Наследие

18 октября 1867 года русский флаг на Аляске и прилегающих островах был спущен, а взамен над этими территориями поднялся флаг США. Это произошло в результате продажи американцам русских владений в Новом Свете. Сейчас многие считают, что продажа Аляски была большой ошибкой царского правительства и недальновидным решением. Но так ли это на самом деле?

Как США заставили купить Аляску. 397519.jpeg

Интересно, что когда я размышляю об истории продажи Аляски и других владений Российской Империи на американском континенте, то мне сразу же вспоминается случай, произошедшей в деревне, где у меня есть дача. Один мой сосед обладал обширным участком земли рядом со своей усадьбой, который никак не использовал. Эта территория постепенно заросла бурьяном и молодыми березками, причем так, что передвигаться по ней стало весьма непросто. Сосед же постоянно строил планы относительно того, как будет использовать эту землю, но дальше мечтаний дело не шло.

В конце концов неиспользуемая земля, располагавшаяся в низинке, начала заболачиваться. И тут до хозяина наконец дошло, что с этим участком нужно срочно что-то делать — его начали тревожить комары и начавшаяся эрозия склона, на котором стояла его усадьба. Но наводить порядок он не стал, осознав, во сколько это ему обойдется — тем более, что его финансовое положение в тот момент было нестабильным. И он просто продал свое "болото" другому жителю поселка, причем, по его словам, за сумму в два раза ниже стоимости подобного куска земли в этой местности.

К чему я это рассказываю? А к тому, что история с продажей Аляски весьма похожа на вышеописанный случай. Напомню, что первое русское поселение в Америки образовалось 1772 году на острове Уналашка. Постепенно купцы, казаки и желающие разбогатеть продвигались дальше, и в итоге заняли все Алеутские острова, Александровский архипелаг и прибрежную часть полуострова Аляска. В 1799 году была основана Российско-американская компания, управляющим которой стал А. А. Баранов. Эта компания фактически стала править заморскими колониями России, которые формально относились к Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству.

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Последним приобретением России на Американском континенте был Форт-Росс, находящийся в 80 километрах к северу от Сан-Франциско в Калифорнии. Его основал русский купец Иван Кусков в 1812 году. С этого времени совокупность территорий, которая стала условно называться Русская Америка, обрела свой законченный вид. Следует заметить, что на этом пространстве площадью более 1,5 миллиона квадратных километров в единый момент времени обитало не более 2,5 тысяч россиян, которые терялись на фоне почти 70 тысяч индейцев, эскимосов и алеутов. Именно таким соотношением и объясняется условность термина "русская" в названии — русские составляли тут национальное меньшинство.

Впрочем, именно это меньшинство и начало активное освоение края, которое, как это ни печально, на деле обернулось хищническим разграблением его природных запасов. Колонисты занимались в основном промыслом пушных зверей, как сухопутных, так и морских. Главной добычей были каланы, которых истребляли самыми варварскими способами. Кстати, именно благодаря такому "морскому разбою" русские поселенцы полностью выбили дружелюбную и безобидную стеллерову корову — морское млекопитающее из отряда сирен (ее, правда, промышляли не ради меха, а в пищевых целях).

Разорение американских экосистем велось следующим образом: поскольку русских в колонии было мало, в качестве основной рабочей силы использовали индейцев, эскимосов и алеутов. Купцы и промышленники, действуя якобы от имени "Белого Царя" (то есть Государя Императора), облагали местные общины тяжелой данью (ясаком). За недовыполнение "плана" аборигенов били кнутами, сажали в колодки, разоряли их деревни, уводя в долговое рабство женщин и детей. А иногда колонисты устраивали настоящие разбойные набеги на поселки туземцев, отбирая у них все шкурки и запасы продовольствия — после таких рейдов несчастным только и оставалось, что идти в кабалу к "косякам" (так на Аляске называли всех русских, искажая слово "казак").

Не удивительно, что местное население люто ненавидело пришельцев. Масло в огонь подливали и настоящие казаки, которые постоянно крали женщин у аборигенов и насиловали их. Не особенно хорошо вели себя и представители Русской православной церкви, которые уничтожали культовые сооружения аборигенов и преследовали шаманов. Словом, в отличие от того, что писала о Русской Америке тогдашняя российская пресса, никакого мирного существования пришельцев и аборигенов не было.

Следует заметить, что безобразия, которые творили колонисты по отношению к туземцам вовсе не были частью политики правительства Российской Империи, которое всегда соблюдало принцип, родившийся еще во время присоединения Сибири: "С инородцами же надлежит обращаться ласково и никакого насилия над ними чинить не допустимо".

Однако беда заключалось в том, что правительственные структуры не могли контролировать все, что происходило в Русской Америке — для этого не было никакой возможности. Что уж тут говорить о контроле, если любой правительственный чиновник, посланный с ревизией, должен был потратить иногда целый год на то, чтобы просто добраться до места!

Поэтому Российско-американская компания, которая фактически управляла поселениями, творила в этих местах, что хотела, и никто ей был не указ. Следует также заметить, что и колонисты обычно были, мягко говоря, не самыми лучшими представителями российского общества, а скорее наоборот. В Русской Америке обосновались беглые преступники, авантюристы и искатели легкой наживы, для которых не был писан ни один закон и которые ни в грош не ставили свою, ни чужую жизнь.

В итоге в начале XIX века по русским владениям в Америке прокатилась волна восстаний индейцев, алеутов и эскимосов. Весной 1802 года индейцы из племени тлинкитов захватили и сожгли Михайловскую крепость. В 1804-м происходит крупное вооруженное столкновение между индейцами и русскими колонистами. В 1805 году пала крепость Якутат. Кстати, при штурме и разграблении Якутата погибли 14 русских и много находившихся у них на службе туземцев. А младший сын коменданта крепости Ларионова провел в плену у тлинкитов целых 15 лет. В 1816 году был ряд столкновений русских с индейцами в Форт-Россе — после того, как первые попытались сделать аборигенов своими крепостными (правда, потом отношения все же наладились).

У поселенцев часто не было возможности даже защитить свою территорию, не говоря уж об ответных карательных рейдах — слишком уж малочисленными были обитатели Русской Америки. Приходилось действовать окольными путями — стравливать туземцев друг с другом, подкупать вождей и заваливать подарками их подданных. На все это уходили значительные средства, поэтому уже с начала XIX столетия колонии стали весьма убыточными для Империи.

Кроме того, были серьезные проблемы с доставкой продуктов питания и медикаментов. Рейсы с материковой России были крайне нерегулярными, поэтому переселенцам нередко приходилось голодать и испытывать дефицит необходимых для жизни товаров. Частыми были и болезни, среди которых первое место занимали туберкулез и цинга. Словом, от колоний России на Американском континенте правительству было больше головной боли, чем реальной выгоды.

Именно поэтому в 1841 году Российско-американская компания решила продать ставший совсем убыточным Форт-Росс — его купил мексиканец швейцарского происхождения Джон Саттер за 42 тысячи 857 рублей серебром, а его потомки перепродали эту землю гражданину США Джорджу Коллу. В 1847 году впервые был поставлен вопрос о продаже и всех остальных колоний России на Американском континенте, однако тогда просто не нашли покупателя. Но многим уже стало ясно, что эти земли Россия не сможет удержать за собой — для того, чтобы утвердить на них нормальную государственную власть, нужны были немалые деньги, а у Империи, только-только ликвидировавшей финансовые последствия войны 1812 года, их не было.

Когда же началась Крымская война и английские корабли атаковали многие удаленные порты России (например, Петропавловск на Камчатке), правительство не на шутку обеспокоилось. Британцы легко могли захватить всю русскую Америку, поскольку регулярных войск там практически не было, а создавать отряды самообороны из аборигенов было опасно — непонятно, в кого обозленные туземцы будут стрелять в первую очередь. Однако тогда все обошлось — из Канады, бывшей тогда владением Великобритании, не было сделано ни одной попытки напасть на Аляску.

Тем не менее, после окончания Крымской войны правительство России вновь вернулось к данному вопросу. Поскольку убыток в результате боевых действий оценивался в 800 миллионов рублей золотом, то стало ясно, что денег на то, чтобы заморские колонии нормально существовали, в ближайшее время не будет. Но кому было предложить данную землю? Британии отдавать ее не хотелось, а США не были заинтересованы в покупке "камней и льда", как писала об этой идее одна из нью-йоркских газет. Тем не менее, американцев удалось уговорить — большую роль в этом сыграла помощь России в одном из британо-американских конфликтов, когда мы прислали в гавани США свой флот для проведения морских демонстраций.

Итак, 16 декабря 1866 года состоялось специальное совещание, на котором присутствовал сам Государь Император Александр II, а также российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Стекль. Все его участники одобрили идею продажи, и уже в марте 1867 года Стекль прибыл в Вашингтони напомнил государственному секретарю Уильяму Сьюарду "о предложениях, которые делались в прошлом о продаже наших колоний", добавив, что "в настоящее время императорское правительство расположено вступить в переговоры". Заручившись согласием президента Джонсона, Сьюард уже в ходе второй встречи со Стеклем, состоявшейся 14 марта, смог обговорить главные положения будущего договора.

Этот договор был составлен и подписан 30 марта того же года, а 3 мая — ратифицирован Конгрессом. Согласно его положениям, все русские владения в Америке уступались США за 7 миллионов 35 тысяч долларов (11 миллионов российских рублей). И вот, 18 октября того же года русский флаг на Аляске и прилегающих островах был спущен, а взамен над этими территориями поднялся флаг США.

Следует заметить, что при совершении сделки Стекль допустил одну ошибку — его уполномочили настоять на том, что оплата будет производиться золотом. Однако при составлении договора данный пункт не был включен, и в окончательном варианте значилось просто сумма в долларах США.

На нее-то и был выписан чек на имя Стекля, который перевел эти деньги по безналичному расчету в лондонское отделение банка братьев Барингов. Оттуда, также по безналичному расчету, эти деньги пришли в Россию. Однако, если считать в золоте, то наше правительство получило меньшую сумму — где-то чуть больше 5 миллионов долларов. Впрочем, в условиях страшнейшего дефицита бюджеты правительство было и этим довольно. Расписки об уплате и получении сохранились в архивах США и России, поэтому разговоры о том, будто бы предназначенное для уплаты золото было погружено на корабль, затонувший где-то в океане, являются досужими сплетнями.

К разряду таковых следует отнести и разговоры о том, будто бы Аляска на самом деле была не продана, а сдана в аренду на 99 лет (текст договора, который тоже сохранился, не подтверждает этого). Еще одним домыслом следует считать и популярное ныне утверждение, о том, что в связи с известными нарушениями договора (имеется в виду оплата не золотом, а облигациями) сделка может быть оспорена и по сей день — это не так, поскольку и по законам Российской империи, и по законам США уже истекли все возможные сроки исковой давности.

Вот так Аляска, которую власти США долго не хотели покупать, стала американским владением. Этот регион продолжал быть убыточным для казны, пока на его территории не было найдено золото — хотя, собственно говоря, сама Клондайкская золотая жила находилась в Канаде, но река выносила песок и на Аляску. Причем этих "остатков" хватило надолго — прибыль от добычи золотого песка к 1904 году составила 11 миллионов долларов США. То есть расходы на приобретение полностью окупились.

Сейчас многие россияне считают, что продажа Аляски была большой ошибкой и недальновидным решением. Мол, если бы владения русских в Америке сохранились, то во времена СССР их бы окончательно освоили и наладили бы добычу и золота, и нефти, и леса, и города бы нормальные построили, и систему ПРО против ракет США разместили бы. Однако те, кто так думают, не принимают во внимание одной простой вещи — а удалось бы России удержать эти колонии в бурном XX веке? Например, их могла бы отнять Япония как во время Русско-японской, так и во время Второй мировой войны.

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Ведь удалось же войскам Страны Восходящего Солнца в 1904 году захватить более населенный и укрепленный Сахалин, что располагался куда ближе к материковой части Империи! Да и во время Второй мировой войны японцам удалось-таки высадить десант на Алеутских островах. И если американцы, которые не были тогда заняты войной с Германией, ликвидировали его достаточно быстро, то СССР вряд ли бы мог сделать это — советские войска тогда почти все были на Западном фронте.

Не исключен и вариант того, что Русская Америка могла бы стать прибежищем белогвардейских частей, которые эвакуировались бы туда после поражения в Гражданской войне на материке. В этом случае колонии все равно бы были потеряны для СССР — и в случае возникновения там "альтернативной России", и в ситуации присоединения их к США или Канаде в качестве оплаты за американскую либо британскую помощь в борьбе против большевиков.

Словом, удержать эти территории нашей стране не удалось бы ни при каком раскладе сил. Поэтому решение о продаже Аляски американским властям в любой ситуации было единственно правильным — не только в то время, но и в исторической перспективе…

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Темы Аляска Александр II Русская Америка Российская империя
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