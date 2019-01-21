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Автор Дарья Курганская

Путь Анны Австрийской - любовь, интриги, шоколад

Наследие

Многие воспринимают Анну Австрийскую исключительно как персонаж романа Дюма "Три Мушкетера". Мало кто знает, какой в реальности была эта сильная женщина, покорившая сердца Ришелье, Бекингема и Мазарини, получившая трон и подарившая Франции невиданное чудо…

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Осенью 1615 года из Испании во Францию спешно выехала карета. Шикарная процессия, продвигающаяся следом, указывала на величие королевской особы. Стража и многочисленные тюки с нарядами целиком и полностью принадлежали маленькой 14-летней принцессе Анне, дочери испанских королей, которая не смотря на свой юный возраст отправлялась в Париж, чтобы выйти замуж за короля Людовика ХIII.

Воспитанная в лучших традициях испанских монархов, девушка была довольно замкнута и ранима. Богатство и мощь "империи, где никогда не заходит солнце", которой правил ее отец, уже не имели былой силы. Королевская семья была довольно ограничена в средствах, и в воспитании детей делала упор на этикет и строгость, а не вседозволенность. Так, Анна с юных лет жила под строгим присмотром дуэньи (воспитательницы), которая контролировала каждый шаг подопечной. В соответствии со строгим уставом инфанты королевского дома Испании должны были следовать жестким рамкам этикета. Им запрещалось играть и наряжаться, так как праздность при испанском дворе считалась тяжким грехом. Юные королевские особы обязаны были носить громоздкие черные платья и постоянно молиться, а с родителями они могли видеться в четко отведенные для этого дни.

Свое гордое имя Анна Австрийская, принцесса, получила в честь матери, которая была уроженкой Австрии и скончалась в возрасте 27 лет. На тот момент Анна была еще совсем юна, но уже просватана. Ее первым избранником должен был стать кузен Фердинанд. В то время королевские браки были исключительно политическим делом, и никто не задумывался, к чему может привести кровосмешение.

Счастливым билетом в жизнь для Анны, как ни кощунственно, стала смерть короля Франции Генриха IV. Издавна враждовавшая с французскими Бурбонами, испанская династия Габсбургов искала путь к примирению, и восхождение на престол миролюбивой жены убитого короля Генриха Марии Медичи, сыграло им на руку. Так Анна стала невестой французского принца Людовика XIII.

Однако брак молодой пары не заладился с самого начала. Замкнутый и слабовольный Людовик был полной противоположностью юной Анны, которая вопреки всему, чему ее учили, окунулась в свободную жизнь с головой. Игры, красивые наряды и веселый брат супруга Гастон Орлеанский подарили девушке то детство, о котором она мечтала. Людовик в тайне ревновал Анну к брату, а Мария Медичи, управляющая государством руками сына, подливала масла в огонь. Свекровь видела потенциал юной принцессы и боялась, что та рано или поздно научится манипулировать супругом, возьмет власть в свои руки и свергнет ее. Все это стало хорошей почвой для зависти и интриг.

Кстати, говорят что именно в этот нелегкий для себя период Анна открыла придворным Франции удивительное лакомство. Одним из утешений молодой принцессы, который бывало тяжко и неспокойно в чужой стране, служил напиток с потрясающим горько-сладким вкусом — горячий шоколад, рецпет которого привезли придворные повара-испанцы. В те времена это лакомство готовили только в виде напитка, оно было редким и настолько дорогим, что позволить его себе могли действительно лишь короли и их приближенные. Уже к концу царствования Анны, в 1659 году, во Франции впервые попытаются изготовить твердый шоколад, но и в ту пору этот десерт будет оставаться привелегией знати.

Марию Медичи действительно вскоре отстранили от власти — но без участия Анны. Выслан был и верный королеве епископ Ришелье. В тот момент ообиженная экс-королева решила загрести жар чужими руками: она представила ко двору очаровательную блондинку, дочь герцога де Монбазона Мари, которая должна была совратить Людовика и стать "серым кардиналом". Но план коварных заговорщиц с треском провалился. Замкнутый и строгий Людовик оказался довольнопринципиальным, к тому же его раздражали напористые женщины, и вскоре Мари была выдана замуж за первого министра де Люиня, а после его смерти сослана в провинцию.

В тот момент, когда король советовал мадам де Люинь уехать из замка, он даже не догадывался о том, какого опасного врага он нажил в лице оскорбленной красавицы. Прошло совсем немного времени, когда Мари вернулась ко двору в лице супруги герцога де Шеврез, с легкостью завоевала дружбу королевы Анны и вплотную занялась ее личной жизнью…

Де Шеврез всеми силами пыталась склонить королеву к измене. Она приводила к ней богатых и красивых любовников, но строгое кастильское воспитание позволяло Анне дарить им лишь улыбки. Тогда Мари пошла на беспроигрышный шаг и познакомила королеву с герцогом Бекимгемским. Остроумный, очаровательный и щедрый герцог Бекингема Джордж Вильерс заронил искорку в сердце Анны, но больше, чем было дозволено, она не могла себе позволить.

Сплетни об ее отношениях с герцогом также были заслугой Мари де Шеврез. Прогулка, организованная ей для королевы на празднике в амьенских садах, стала роковой. Английский гость уговорил ее величество прогуляться по алее и тени деревьев обнял королеву. Сопротивляясь сильным рукам герцога, Анна подняла шум, на который сбежались вельможи. Позже она так и не смогла объяснить королю свою прогулку в парке с незнакомцем, и их без того прохладные отношения совсем распались. В тот момент Анна не догадывалась, что, пока она развлекалась в окружении вельмож, у короля появился опытный и хитрый наставник, готовый править государством от лица короля.

Кончина де Люиня освободила кресло первого министра, в которое с готовностью вернулся епископ Ришелье, надев теперь красную шапку Кардинала. С 1624 года Ришелье начал активно править Францией, железной рукой подавляя народные бунты и заговоры знати, в которых нередко участвовали Анна Австрийская, ее подруга де Шеврез и герцог Орлеанский. После раскрытия этих политических интриг королеве и герцогу нередко приходилось оправдываться, герцогине де Шеврез — скрываться за границей, а их помощникам — платить головой. Правда, Анну Австрийскую Ришелье щадил, надеясь, что она все же образумится и родит королю наследника.

После долгих уговоров Людовик пошел на примирение с женой, и через некоторое время она подарила ему наследника престола. Радость при виде младенца была столь сильна, что король и королева временно простили друг друга; вслед за новорожденным принцем Людовиком XIV на свет появился Филипп Орлеанский. Ослабленная бдительность счастливой жены и новоявленной матери заставили Анну помириться и с кардиналом. Отчасти это стало заслугой нового приемника Ришелье — импозантного итальянца Джулио Мазарини, который в последствие стал любовником Анны. Именно он убедил Анну, что своими интригами против кардинала она помогает другим — но не себе. И тогда королева сделала жест доброй воли и сдала Ришелье очередных заговорщиков, а он в свою очередь обещал сделать все для полного примирения венценосных супругов.

Но все сложилось не так, как было задумано. Король так и не смог простить королеву, а кардинал в скором времени скончался. Анна со страхом думала о мести Людовика, которого теперь ничто не ограничивало. От заточения в монастырь ее спасла неожиданная смерть супруга. А благодаря Мазарини регентство и власть достались Анне. Они начали править рука об руку, не останавливаясь не перед чем. Своих многочисленных противников они уговаривали, обещали золотые горы, арестовывали, бросали в темницу и казнили. Мазарини в конце концов навел порядок в стране, завершил Тридцатилетнюю войну с Испанией, и выгодно женил юного Людовика XIV на инфанте. Умирая, кардинал оставил молодому королю мирное и процветающее королевство, а Анна ушла в тень.

Скончалась королева 20 января 1666 года, не зная о том, что останется в сердцах поклонников творчества Дюма, как прелестная, умная и обворожительная сердцеедка, подарившая Франции благополучие и самое вкусное лакомство в мире — шоколад.

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Темы Франция история мировая история Анна Австрийская
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