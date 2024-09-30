Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность"

Манги, аватары, гейши и прочая белиберда, которую в мире вбил в нас Интернет, ничего не имеют общего с современной Японией. А тем более со старой. Это бизнес и привлекательная национальная жвачка.

Фото: flickr.com by Dang Son

Потому что Япония была и остаётся страной, где помнят и чтят свои национальные традиции. Несмотря на заоблачные достижения в электронике, промышленности. И несмотря, на почти столетнюю оккупацию страны США.

Конечно, есть и отличия в жизни современной японки. Но они чаще всего сказываются на многочисленности семейства, а это, как следствие, наследие реальной социально-экономической составляющей. Да и по территории и географическому положению Япония это не США, не Китай и не Россия.

Подражают или нет современные японки своим прабабушкам?

Столетие назад многих европейцев удивлял патриархальный склад японской семьи. Но, судя по реальной, а не по киношной деградации европейской цивилизации, многим есть чему поучиться у японцев. Женитьба — ответственный шаг в жизни, и к нему японцы подходили в соответствие со своими традициями.

По молодости японцы женились по прихоти своих родителей. Жену молодой человек брал, не зная даже, как её зовут. А звали её "окузан канаи" — домашняя женщина или домашний предмет. Не огорчайтесь за японок — с ними обращались вежливо, почтительно и чаще всего сердечно привязывались к ним, хотя по традиции и не признавались в этом.

Долг жены — побольше родить ребятишек и самой их выкормить. Нередко мамы истощались, кормя ораву до двух лет. Главное, что всё наследство принадлежало отцу, и в случае развода мать лишалась всякого права на них. К тому же в случае замужества японка порывала все связи с родной семьей и становилась дочерью в новой семье. И как бы в будущем мать ни была добродетельной, в случае "не сошлись характером", дети оставались в семье отца.

Японки должны вставать раньше своего мужа и вести хозяйство. Она — старшая служанка своего мужа и сядет за стол, если только пожелает её муж. Также для неё законом являются все повеления свекрови. Ещё недавно в Японии молодая женщина полностью подчинялась свекрови, которой ничего не стоило выгнать непокорную из дома. Замужняя японка могла выходить из дома одна, но когда шла с мужем, то обычно чуть позади. Правда, стоит отметить, что с европейскими инновациями им жить стало проще. И такие традиции чаще всего оставались в деревне.

Японки также когда-то не сидели рядом с гостями, особенно, когда это были мужчины. Но и от сцен ревности она также воздерживалась. Это считалось признаком дурного воспитания и могло стать поводом к разводу.

Любопытно, что инстинкт материнства у японок очень силен, и, как отмечали иностранцы в прошлом веке, если у неё нет детей, она играет в куклы. В это можно поверить, зная какую армию игрушечных японок обрушила на мир в последние десятилетия маленькая Япония. Европеец отмечал, что его горничная, вдова 30 лет, каждое утро одевала маленький манекен в платье мальчика.

Сами японцы и европейцы признавались, что это не единичное явление. Отсутствие детей по разным причинам они переносят на куклы. Для них они мастерили игрушечные ружья, повозки. Может быть, отсюда идёт начало масштабного моделирования, где японцы уже были мировыми лидерами аж с 50-х годов прошлого века.

"Приниженное положение женщин в старой Японии — один из элементов усиления страны"

Любопытно, что полигамия была в ходу в японском обществе. Ведь даже у императора Японии Муцухито (нам, русским, негоже его забывать, в его правление нас пододвинули с Дальнего Востока, и мы лишились броненосной эскадры при Цусиме) было пять фавориток, одна из которых стала матерью наследника престола. У жены, увы, детей не было. И все это воспринимали нормально. Конфуцианство и буддизм весьма лояльны к наложничеству. Это же не многожёнство. И алименты платить не надо.

К тому же в древней истории есть упоминание, что император мог позволить себе, кроме своей императрицы, иметь ещё трёх "второстепенных императриц", девять дам самых известных фамилий, 27 дам из менее известных и 81 просто подругу. Каково! Старыми императорами Япония могла гордиться по праву.

Было с кого брать пример, и современники утверждали, что японские мужчины непостоянны. Так как с многоженством сложно, отсюда, мол, столько разводов. В доброе старое время, чтобы развестись, японцу достаточно было сказать:

"Уходи к твоей матери".

Весьма похоже на старые традиции мусульман.

Но с введением на территории страны европейских законов уже в 1898 году разводы стали только по "взаимному соглашению". И всё же, несмотря на полигамичность японцев, население японцев сотню лет назад росло не по дням, а по часам. Но только японцев. Такое слово как "мигрант" им было не по нутру. И это тоже в традиции.

Но меняются и традиции. А вернее, ломаются. Так, когда-то в Японии начали появляться первые женщины с высшим образованием, которые хоть и любили кукол, но лучше разбирались в высшей математике. Некоторые девушки из Токио когда-то вообще отказались выходить замуж без предварительного знакомства. А некоторые студентки флиртовали на улице с парнями. А блюстителям порядка заявляли, мол, это наши кузены.

Тогда же проявился феминизм и у японок из очень обеспеченных семей, которые путём ласк и всяких других штучек вытаскивали мужей в европейские рестораны. Вы думаете, их интересовала европейская еда? Отнюдь. Только здесь официант подавал им еду раньше, чем их мужу!

Впрочем, японки уже давно опровергли доктрины Конфуция и Будды:

"Женщина — искушение, западня, нечистое создание, существо коварное и гибельное, вещь низшая и препятствие к миру и счастью".

Хотя, надо подчеркнуть, ещё в годы японского доминирования в войнах XX века, некоторые считали, что именно благодаря тому, что в обществе, где женщины остаются женщинами, сильный пол мог сохранить свою мужественность. Такой и была когда-то Япония. К тому же никогда "буши", японские рыцари, никогда не сражались за женщину.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.



Жена́ (супру́га) — женщина по отношению к партнёру, состоящему с ней в браке.

Русское «жена», тюркское «кюн» и английское «queen» восходят к единому древнему корню «кена», что значит «женщина».

