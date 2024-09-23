Вдова Наполеона после его низложения и смерти не горевала в одиночестве

Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы

Сегодня мы уже стали вровень с "цивилизованной" Западом, и многие женятся или выходят замуж, как и разводятся, не единожды за свою жизнь. Другое дело, кто ваш партнёр — столяр, мигрант или олигарх. А тем более, когда вы были замужем за императором или президентом. В последних случаях вы точно долго в девках не засидитесь. А тем более, если вы остались вдовой Наполеона. Это не только имя, но и касса.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2" is licensed under rudalle.ru

Французов не уважала, но лягушек любила

13 марта 1810 года Вена в слезах провожала 18-летнюю дочь своего императора принцессу Марию-Луизу, которую потребовал себе в жёны Наполеон. С русским императором Александром этот номер не прошёл. Но Наполеон был в апогее своего величия, подмяв под себя и Австрию. Несмотря на наследственную гордость Габсбургов, пришлось подчиниться воле корсиканца.

Марию-Луизу любили в народе. Пусть не умна, но симпатична и проста в общении с народом. А что ещё нужно для жены владетельной особы? Пасторальная пастушка. Любила гулять по полям, собирать цветы. И очень любила лягушек, которых ей даже приносили дворовые. Может быть поэтому она стоически отнеслась к замужеству с лягушатником.

Была весьма образована, знала немало языков. В общем-то вот и все её достоинства. Правда, воспитывалась в пуританских испанских традициях. И дабы оградить её от взрослой жизни и нравоучений о размножении живых существ, родители повелели из садов и парков Шенбрунна изгнать всех животных мужеского пола. Оставили только самок.

Откровенно говоря, Францию в придворных австрийских кругах традиционно ненавидели. А тем более Наполеона. Да и голову её тетушка Мария-Антуанетта потеряла именно во Франции. Не отличались также любовью к французам и её маленькие братики, которые рубили головы игрушечным французским солдатикам. Может быть, поэтому Мария-Луиза с тупым равнодушием приняла свой брак, а впоследствии и судьбу самой Франции.

Также с безразличием она приняла низложение и смерть своего мужа. Когда прибыл гонец с сообщением о низложении императора и о его попытки отравиться, Мария-Луиза ещё тянулась в постели, выставив одну ногу из-под одеяла. Сент-Олер передал ей письмо с трагическим сообщением, на что она ответила: "Ах, вы смотрите на мои ноги. Говорят, они у меня недурны".

В 1814 году она не поехала к мужу на остров Эльба, а укатила в Вену. Покутив на курортах, она приехала в город Сешерон, где и встретила уже не первой свежести генерала графа Адама Нейперга. Хотя он и был австрийцем, но с хорошими французскими корнями. Как сегодня можно во Франции встретить француза с австрийскими корнями. Наследие религиозных войн. А тогдашний полувластитель Австрии Меттерних знал, кого посылать к скучающей вдовушке, ищущей развлечений. Генерал боевой, а глаз потерял в сражениях с французами.

К тому же началась дележка наполеоновского богатства в Тюильри, а тут ещё эта особа, которая ведет себя нескромно. На заседании Совета министров герцог Беррийский прямо жаловался, что императрица ведёт себя развязно, постоянно вращаясь среди молодых французских офицеров. Вот Талейран и написал своему коллеге Меттерниху с просьбой пристроить куда-нибудь вдову Наполеона, чтобы не мешалась под ногами. Так и появился граф Нейперг.

Муж, всё ещё сидя на Эльбе, с нетерпением ждал жену, ничего не зная о её романе. Он даже попросил художника в своем дворце изобразить на стене двух голубков. Не получая никаких сведений о жене и сыне, Наполеон отправил своего офицера в Экс и уговорить императрицу быстрее соединиться с ним. Но Нейперг отправляет наполеоновского посланца во Францию, где его и арестовывают.

Из французской императрицы — в заштатную пармскую герцогиню

В 1814 году в Вене идут мирный конгресс и беспрерывные балы. Положение Марии-Луизы было весьма двусмысленным, ведь все праздновали победу над Наполеоном. И всё же ей разрешили посещать все увеселительные мероприятия, а композитор Сальери даже дал именно для неё концерт.

Но через год на одном балу по присутствующим прокатился тревожный шепот: "Он покинул Эльбу!"

Да, Наполеон снова собирал свою армию. В Шенбрунне французская прислуга Марии-Луизы принялась было кричать "да здравствует император", на что Нейперг пригрозил, что всех перевешает.

Сыну Наполеона было запрещено расспрашивать об отце, а прислуге говорить на эту тему. После Ватерлоо с карьерой Наполеона было окончательно покончено, и встал вопрос: что делать с его бездомной женой. В те времена к другим народностям относили весьма презрительно, особенно к итальянцам. Вот и появилось новообразованное герцогство из городов Пармы, Пьяченцы и Гвастеллы. Нейперг, от которого у вдовы Наполеона уже была дочь, стал обер-гофмаршалом. А фактически правителем этого маленького государства.

Когда Наполеон умер, ломали голову, как называть бывшего императора французов. Второй муж подсказал: "супруг нашей августейшей государыни". Так победитель Европы превратился в мужа своей жены. Кроме того, по завещанию Наполеон просил передать суженой своё сердце. Оно, правда, Марию-Луизу не интересовало, зато интересовала финансовая сторона наследства — 6 миллионов франков. Но Бурбоны наложили на них свою лапу, и вдова этих денег не увидела.

В 1829 году она вновь овдовела. Позже умирает её сын от Наполеона. Мария-Луиза уже не так хороша, и все больше у нее отвисает габсбургская толстая нижняя губа. Но натура берет своё. И вторым морганатическим мужем становится граф Карл Бомбелль. Папа его был ещё тот ходок, став при реставрации Бурбонов даже епископом Амьенским. Что, впрочем, не помешало ему иметь четырёх сыновей.

И когда он куда-нибудь приходил, то объявлял: "Епископ Амьенский с сыновьями".

А, видя недоуменные глаза встречающих, поправлялся: "Епископ Амьенский и племянники его брата".

Так что Карл не прогадал, став новым вице-герцогом Пармы.

Последнее приключение вдовы Наполеона было с тенором Жюлем Леконтом. Но в 1847 году Мария-Луиза простудилась и умерла. Схоронили её в Вене рядом с её сыном — герцогом Рейхштадским. Сыном Наполеона.

Уточнения

Наполео́н I Бонапа́рт (фр. Napoléon Bonaparte [napoleˈɔ̃ bɔnɑˈpaʁt], корс. Napulione Buonaparte, итал. Napoleone Buonaparte; 15 августа 1769, Аяччо, Корсика — 5 мая 1821, Лонгвуд, остров Святой Елены) — император французов (фр. Empereur des Français) в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.



Га́бсбурги (нем. Habsburger) — одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени. С 1342 года непрерывно правили в Австрии, с 1438 года занимали (с кратким перерывом) престол Священной Римской империи, после роспуска которой (1806) возглавляли многонациональные Австрийскую (1804—1867) и Австро-Венгерскую империи (1867—1918).

