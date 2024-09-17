Какая власть, такое и русское "трудовое купечество"

6:36 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Русские Третьяковы, Морозовы и другие купцы, которыми мы гордимся уже пару столетий, не получали при рождении нефтяную вышку или построенные в Советском Союзе газопроводы "Дружба". В бизнес они шли не по наследству, а по уму.

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Деньгу русские "бизнесмены" зарабатывали потом и кровью

Можно взять многие известные купеческие фамилии позапрошлого века, которые практически все вышли из крепостных. Как и мы с вами. А у нас власть, разрушив экономику, всё кается за большевизм, народив извращённый бизнес, который больше смахивает на госаппарат и криминал. Кто что делает, сколько платят налоги, и почему защиту Отечества предпочитают отдыху в Таиланде — непонятно.

И тем не менее, на будущее, нам есть на кого ориентироваться — копеечка "трудового купечества" в России давалась весьма не просто. Торговая фирма "Кузнецов и сыновья". А не важно как она называлась. Были и Сидоровы, и Ивановы. Теперь больше ИП Махмудовых и Нетаньяхов. Но наша компания начинала своё существование с рублей, скопленных крепостными руками, крестьянской бережливостью, богобоязненностью, жаждой труда и бережливостью.

Прадед Кузнецовых доставал из кожаного кошеля твёрдыми, знавшими соху и топор, пальцами, оброк своему помещику. Но тот не отпускал на волю даже за деньги своего крестьянина, гордясь умом и способностями своего раба. Но предок всё-таки перед смертью смог выкупить на волю своих детей, оставшись в неволе до конца своих дней.

Дети продолжили дело отца, и, как и сегодня, у кого заводится лишний рубль, шли в ногу со временем. Художники писали за деньги их портреты, а внучка даже поехала учиться в швейцарский университет. Ну не было тогда в царской России высшего образования для девушек. Зато, как отмечали современники, у русских оставалась "цельность сословия и племени", несмотря на причуды богатого барства из-за наличия денег, роскоши и погони за модой.

Все дети, и стар и млад, даже студентка из Цюриха, почитали отца как священного главу рода. Целовали ему руку, а за обедом не болтали о кикшеринге или о крутом блогере. Даже невесту русское купечество выбирало не ахти как.

"Ты не столько на невесту смотри, сколько на невестину семью. Бери жену там, где деньгам цену знают. Шальной же бабий подол всё сметет, не пожалеет", — говорили старики.

Но время шло. И даже вроде бы в консервативной прежней России, когда все наверху руководствовались лозунгом "православие, самодержавие и народность", будущее поколение, получая образование у гувернанток, изучая языки, уже в десять лет просили деньги у родителей на то и сё, в 15 сыновья постигали утехи продажной любви и в долг (родителей их знали) проматывали папины деньги в ресторанах и кабаках. Не давали деньги — воровали. Тогда с этим было строго. За тунеядство папенька мог не только квартиры решить, но и наследства.

В чужих руках русские деньги никогда не останутся в России

Но дети есть дети. Они всегда остаются "пятой колонной" в будущем родителей. И дело купцов Кузнецовых оказалось в руках, как писал публицист Николай Вильде, инородцев.

"Собрались представители иностранных фирм, разбогатевшие на русской беззаботности поставщики и коммерсанты немцы, прячущиеся от своего происхождения гешефтмахеры-евреи. Был тут и окрестивший себя Василием Васильевичем — Вильгельм Вильгельмович Шток и некий Лев Мойшевич Заяц, говоривший "наш брат хохол" и даже знавший имя Шевченко", — замечали современники.

А в купеческих кругах говорили: "Какое-то персидское нашествие".

Такое было время. Причём социалистами тогда не пахло. Пахло большой наживой. А для этого нужна была своя власть. Вот кузнецовская недвижимость и переходила к "полу-персиянам, полу-армянам, полу-русским". Русская купеческая порода умирала. И многим фирмам приходил конец. Вот не вовремя, ведь на горизонте маячила уже Первая мировая. А война, как известно, лакомое время для нуворишей и олигархов.

Но около дела Кузнецовых продолжал крутиться некий уже нами упоминавшийся Шток. Этот полу-немец "любил игриво рассказывать, как он обходится с русской казной, и намекал на главные фигуры в правительстве, и о намерении перевести свои русские деньги в "фатерлянд".

"А что заводы?", — спрашивали его. Заводы разрушались, и если ещё работали, то только на гнили.

А перефразируя такие истории из жизни старой России, которых было уже немало, успокоим вас: "На месте кузнецовских фабрик китайцы построили завод по производству дрожжей".

Я знаю подмосковное СНТ, где есть немало купцов-бизнесменов. Отнюдь не лакомое место — за 100 километров. Но что они делают, как работают — загадка. Идут выборы председателя (оказывается, это очень сладкая должность) — и форум СНТ разрывается от желающих занять это вакантное место.

Нашему бизнесу от 30 до 40 лет. Один, говоря о строительстве нового забора, прокалывается, проговариваясь, что у меня папа в "заборном бизнесе", голосуйте — вам горбушка дешевле обойдется. Другие не хотят платить за свет и воду — дорого. Все при машинах, хотя и одеты в обычные бомжеватые китайские шмотки. Конечно, дело каждого, во что одеться.

Но когда чат СНТ забивается в течение всего рабочего времени, невольно задаешься вопросом: а что такое новое купечество в новой России? И кто они такие, новые бизнесмены, которые живут за счёт налогоплательщиков, а не за счёт своего труда и прибыли? "Капитал" Маркса забыли? А ведь его прописные истины — азбука деловых людей во всём мире.

Так что всё нынешнее купечество мы с трудом перевариваем нашими желудками из сетевых магазинов и катаемся на подержанных иномарках, которые тоже называются "бизнесом".

Уточнения

Купе́ц — историческое название предпринимателя в сфере торговли. На первых порах купцы были странствующими, впоследствии же стали оседать в населённых пунктах, где происходил наибольший товарообмен.



Са́вва Тимофе́евич Моро́зов ( 3 (15) февраля 1862, Зуево, Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя — 13 (26) мая 1905, Канны, Франция) — русский предприниматель, меценат и благотворитель, мануфактур-советник.

