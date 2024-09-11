Наполеон — полководец, бросивший две армии, и тем не менее ставший национальным идолом страны

Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни

Всех чаще всего интересует из жизни великих не их экономические, военные или артистические заслуги. Это для историков и специалистов. Но вот их домашняя жизнь — вызывает всеобщий интерес. Тем более, когда речь идёт о Наполеоне.

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И тем более, что его секретари оказались после его смерти весьма писучими, оставив после себя воспоминания о великом полководце, реформаторе, организаторе. Ведь вся последующая жизнь Франции вплоть до сегодняшнего дня строится вокруг его имени. Даже Пётр Великий не удостоился впоследствии такого преклонения, какое испытало и испытывает имя Наполеона.

Мало спал, но очень хотел знать, о чём думают его подданные

Мы же затронем частную жизнь императора в лучшие годы его побед, когда он вторым браком был женат на дочери австрийского императора Марии-Луизе.

Наполеон вставал ночью после первого сна. Обычно часа в два. Надев простой белый халат и повязав голову шёлковым платком, он отправлялся в кабинет и посвящал ранние часы государственным делам. В это время также проверял отчеты о деятельности своих министерств. В 5 часов утра он снова ложился, но никогда не вставал позже 7 часов утра.

Одевался Наполеон весьма просто. Любимым его мундиром был конно-гренадёрский. В холодную дождливую погоду сверху он надевал свой знаменитый сюртук. На голове всегда была не менее знаменитая, но поношенная треуголка. Вообще император не любил роскоши, за исключением его жён и приближённых. Весь расход на мундиры, жилеты, чулки, сапоги, белье умещался в 1 500 франков ко времени Бородино. Не случайно заведующий гардеробом Ремюзе был снят с должности за трату более большой суммы.

Домашняя жизнь Наполеона проходила в частном кабинете, куда никому не было доступа. Был и официальный кабинет для приема официальных лиц. В частном стоял письменный стол, заказанный по личному рисунку императора. У камина был диванчик, на котором читались прибывавшие депеши. Вдоль стены кабинета помещалась библиотека, в центре были книги по истории. На столе красного дерева обычно лежали карты и отчеты. Был ещё один маленький столик у окна, где всегда сидел секретарь, готовый в любую минуту написать распоряжения Наполеона. Отлучаться с места он не смел.

Бумаг разного содержания были тонны. Депеши из Парижа, армии, регионов, Европы. У секретаря, конечно, были помощники, которые сидели и помогали разбирать письма. Причем Наполеон не ленился иногда лично отвечать на частные письма французов.

Когда-то Наполеон, будучи ещё генералом Бонапартом, спросил тогдашнего своего секретаря Буриэна: "Ты тоже обессмертишь свое имя благодаря мне". На что секретарь резонно ответил: "Да, генерал, ну кто же помнит имя секретаря Александра Македонского".

Очень любил Наполеон переводчиков, которые читали ему европейские газеты. Во время похода в Россию он везде таскал с собой переводчика Идевилля, который помогал ему допрашивать русских пленных и местных жителей. Последствия русского похода имели для его секретарей плачевный исход. Одни серьёзно заболели, другие ушли в отставку.

Весьма внимательно относился император к полицейским донесениям, пытаясь по возможности защитить личную жизнь своих подданных и искореняя по возможности коррупцию. Но его особенно интересовала частная жизнь французов и их разговоры. Для этого полиция специально для него вскрывала и читала частные письма, которые Наполеону приносили в маленьком портфеле из красной кожи с надписью "иностранные газеты".

Также для него весьма успешно работали разные "спецслужбы", которые перехватывали письма иностранных министров, дипломатов. Пакеты вскрывались и потом аккуратно запечатывались. Копии доставлялись по адресу. Наполеон любил читать Moniteur, где печатались заказные статьи по его указанию. Слежка за гражданами Франции при Наполеоне поставлена была хорошо.

Свободой надо руководить — девиз императора

Завтрак обычно начинался в 9 часов утра. Обычно присутствовали только жена и сын. Но и здесь Наполеон читал депеши. Хотя для императрицы затрагивались только "женские" темы. Поэтому к столу нередко приглашались архитектор, директор музея, художники. Как, например, известный Давид. Бывали на завтраке актёры, скульпторы…

У Наполеона была прекрасная память, хотя объём его чтения был огромен. Для облегчения своей работы он специально сделал справочники по всем отраслям управления. Главными были по своей армии и иностранным войскам. Последние были настолько точны, что когда казаки захватили у французов коляску с книгами, то, увидев точные сведения по русской армии, решили, что эти книги были похищены из русской библиотеки.

Во время краткого отдыха Наполеон обычно читал несколько страниц из Тацита, Корнеля, Цезаря или главу из нового романа. Иногда император ездил в оперу или прогуливался инкогнито в сопровождении парочки маршалов. Но недалеко от места пребывания. Вообще он предпочитал придерживаться распорядка, если не было чего-то сверхсрочного. Воскресенье обычно оставляли для дипломатических аудиенций и военных парадов. Вечером давали фамильный обед, на котором присутствовала мать Наполеона.

Кто лучше всего знает своего хозяина? Конечно, жена и секретарь. Ростом Наполеон был мал. Но хорошо сложен. Шея была коротковата, и он уже начинал толстеть. Лицо было белое, без малейшего румянца — это у корсиканца… Но лицо не было болезненным, и сам император ни на что не жаловался, только иногда на почки.

У него были высокий лоб и отличные зубы. Зрение было слабым, поэтому он всегда носил с собой или очки, или подзорную трубу. Он редко смеялся, но если ему что-то казалось смешным — хохотал. Пил, как и все, кофе, но табак только нюхал. Злоупотреблял ваннами, нередко очень горячими. Ел мало и очень скоро.

Император был неутомим в езде на лошадях и пеших походах. Верхом он легко проделывал километров 40. А при отступлении из России не раз слезал с коня и, взяв в руки палку, долго шёл рядом с гренадерами.

Отметим, что в вопросах веры Наполеон был либерален. Сам же, по словам его духовника, верил в бессмертие души.

Кто-то сказал о Мирабо, что он любил свободу, но так, чтобы ею руководить. Можно сказать, что эта черта объединяла Наполеона с Мирабо. Тем более, что Наполеон дорос до императора, начиная с защиты республиканских идеалов.

Уточнения

Наполео́н I Бонапа́рт (фр. Napoléon Bonaparte [napoleˈɔ̃ bɔnɑˈpaʁt], корс. Napulione Buonaparte, итал. Napoleone Buonaparte; 15 августа 1769, Аяччо, Корсика — 5 мая 1821, Лонгвуд, остров Святой Елены) — император французов (фр. Empereur des Français) в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.



Мари́я-Луи́за Австри́йская (нем. Marie-Louise von Österreich; 12 декабря 1791, Вена — 17 декабря 1847, Парма) — дочь императора Священной Римской империи Франца II, ставшего в 1806 году императором Австрии Францем I, внучатая племянница Марии-Антуанетты. Вторая супруга Наполеона I, императрица Франции в 1810—1814 годах. После отречения Наполеона — герцогиня Пармы, Пьяченцы и Гвасталлы.

